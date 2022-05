भारत में कब लॉन्च होगा Google Pixel 6a? कीमत से लेकर हर चीज का हुआ खुलासा

Google Pixel 6a यूएस लॉन्च हो गया है, लेकिन भारत में यह फोन कब तक लॉन्च होगा? इस चीज का खुलासा हो गया है. Google Pixel 6a जल्द ही भारत में लॉन्च होगा और फोन फ्लिपकार्ट के माध्यम से उपलब्ध होगा. स्मार्टफोन Google के टेंसर प्रोसेसर के साथ आता है और इसमें 20:9 डिस्प्ले है. इसकी विशेषताओं की बात करें, तो इसमें डुअल रियर कैमरे के साथ-साथ 5G सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग मिलती है. आइए जानते हैं Google Pixel 6a के भारतीय लॉन्च के बारे में...

टिप्सटर योगेश बरार ने ट्वीट कर दावा किया है कि भारत में Google Pixel 6a की कीमत लगभग 40,000 रुपये होगी और यह भारत में जुलाई के अंत तक लॉन्च होगा. इसके अलावा, कहा जाता है कि Pixel 6a फ्लिपकार्ट के माध्यम से उपलब्ध होगा.

So Pixel 6a is coming to India, for availability keep on checking Flipkart. Most likely it'll launch by July end. Pricing close to ₹40k#GoogleIO #Pixel6a

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) May 11, 2022