Google Pixel 9 खरीदने का बेस्ट मौका, Flipkart की सेल में ₹79,999 वाला फोन ₹35,000 से भी सस्ता

Google Pixel 9 Offer: त्योहारों के शुरुआत के साथ ही ई-कॉमर्स साइट्स पर बंपर सेल्स का सिलसिला भी शुरू हो जाता है. इस साल की सबसे बड़ी और फेमस सेल Flipkart Big Billion Days 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं. हर साल की तरह इस बार भी स्मार्टफोन डील्स सबसे ज्यादा चर्चा में हैं. खासतौर पर Google Pixel 9 पर इस बार अब तक की सबसे बड़ी छूट मिलने जा रही है!
Google Pixel 9 Offer: त्योहारों के सीजन में Flipkart ने कस्टमर्स के लिए बड़ी तैयारी की है. इस बार स्मार्टफोन लवर्स के फ्लिपकार्ट बड़ी छूट देने जा रहा है. Flipkart का Big Billion Days Sale 2025 इस बार 23 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. इस सेल में Google का लेटेस्ट Pixel 9 अब भारी डिस्काउंट के साथ मिलेगा. इस प्रीमियम स्मार्टफोन्स को आप ₹35,000 से कम कीमत में खरीद सकते हैं. इस शानदार डील के साथ आपको मिलेगा Google का बेहतरीन कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर और दमदार परफॉर्मेंस. अगर आप लंबे समय से एक फ्लैगशिप फोन लेने की सोच रहे थे, तो यह ऑफर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.
Flipkart ने अपने Big Billion Days Sale से पहले ही उन स्मार्टफोन डील्स का खुलासा कर दिया है जो Big Billion Days सेल के दौरान लाइव होंगी. इस लिस्ट में सबसे ज्यादा ध्यान खीचने वाली डील्स में एक है Google Pixel 9 .
फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल के दौरान Pixel 9 की कीमत 35,000 रुपये से कम होगी. बता दें कि Google का Pixel 9 फोन पिछले साल ही अगस्त में लॉन्च किया गया था. गूगल के इस फोन Pixel 9 की शुरुआती कीमत भारत में 79,999 रुपये थी. लेकिन इस फेस्टिव सीजन सेल में यही फोन Flipkart पर मात्र 34,999 रुपये की इफेक्टिव प्राइस पर उपलब्ध होगा.
Google Pixel 9 के फीचर्स जान लीजिए
बात करें इस फोन के फीचर्स की तो आपको इसपोन में 6.9-इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 1080 x 2424 पिक्सल रेजोल्यूशन, 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 2700 निट्स पीक ब्राइटनेस और HDR सपोर्ट के साथ आता है. साथ ही इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन भी मिलता है. इस फोन में आपको Tensor G4 प्रोसेसर मिलता है जो 12GB RAM और 256GB स्टोरेज तक के साथ आता है. फोन में 4700mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है.
वहीं इस फोन का कैमरा भी बहुत ही एडवांस है. इसमें आपको डुअल-रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें OIS सपोर्ट के साथ 50MP का मेन कैमरा और 48MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस है. सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए इसमें 10.5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.
