महज इतने में मिल रहा Google का 80 हजार वाला स्मार्टफोन, टॉर्च लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी ऐसी डील

Google Pixel 9 Bumper Offers: अगर आप एक बेहतरीन स्मार्टफोन की तलाश में है, लेकिन इसकी ज्यादा कीमत आपको खरीदने से रोक रही है, तो अब आपकी किस्मत खुल गई है. गूगल का फ्लैगशिप फोन Google Pixel 9, जिसे भारत में 79,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था, यह अब सीधा 25,000 रुपये सस्ता मिल रहा है. ये ऑफर सबसे बड़ी डील्स में से एक है.

Google Pixel 9 पर तगड़ा डिस्काउंट

Google Pixel 9 पर फिलहाल Flipkart पर जबरदस्त छूट मिल रही है. इसकी कीमत अब सिर्फ 54,999 रुपये हो गई है. यह बेहतरीन डिस्काउंट फ्लिपकार्ट की सेल के दौरान शुरू हुआ था और अभी भी जारी है. इसके अलावा कुछ बैंक कार्ड पर 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और पुराने फोन को एक्सचेंज में देने पर 10,000 रुपये से 15,000 रुपये तक का ऑफ भी मिल रहा है. इसका मतलब है कि आप Pixel 9 स्मार्टफोन को 30,000 रुपये के आसपास की कीमत पर भी खरीद सकते हैं.

Pixel 9 में क्या है खास?

Pixel 9 फीचर्स के मामले में भी किसी से कम नहीं है. इसमें Google का खुद का बनाया हुआ Tensor G4 चिपसेट है, जो परफॉर्मेन्स और खासतौर पर AI बेस्ड कामों के लिए डिजाइन किया गया है. 4K रिकॉर्डिंग हो या गेमिंग, फोन हर काम तेजी से और स्मूदली करता है.

कैमरा और सॉफ्टवेयर अपडेट

इसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा, OIS सपोर्ट के साथ और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस दिया गया है. गूगल की खास HDR+ और Real Tone तकनीक के कारण, चाहे लाइटिंग जैसी भी हो फोटो में रंग एकदम नैचुरल और डिटेल्ड आते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत है 7 साल का Android अपडेट सपोर्ट. अगर आप यह फोन आज खरीदते हैं, तो 2032 तक आपको सभी सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते रहेंगे. जो किसी दूसरे Android फोन में नहीं मिलता.

डिस्प्ले और डिजाइन

गूगल पिक्सल 9 में 6.3 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट है. 2000 निट्स की ब्राइटनेस इसे धूप में भी क्लियर रखती है. IP68 रेटिंग इसे डस्ट और वॉटर रेसिस्टेंट बनाती है. यह डील उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो प्रीमियम एक्सपीरियंस, शानदार कैमरा और लंबे सॉफ्टवेयर सपोर्ट वाला फोन कम कीमत में चाहते हैं.