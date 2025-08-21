Pixel 10 Launch होते ही धड़ाम से गिरे Pixel 9 के दाम! यहां देखिए कीमत की पूरी नई List
Google Pixel 9 Price Cut: अब खरीदार Pixel 9, Pixel 9 Pro और Pixel 9 Pro XL को फ्लिपकार्ट पर भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. यह कदम उन लोगों के लिए खास है जो कम कीमत में फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 21, 2025, 07:51 AM IST
Google Pixel 9 Price Drop: Google ने Pixel 10 सीरीज के भारत लॉन्च के बाद अपने पुराने Pixel 9 लाइनअप की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है. अब खरीदार Pixel 9, Pixel 9 Pro और Pixel 9 Pro XL को फ्लिपकार्ट पर भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं. यह कदम उन लोगों के लिए खास है जो कम कीमत में फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं.

नए दाम और डिस्काउंट
Pixel 9 Pro XL, जो पहले ₹1,24,999 में लॉन्च हुआ था, अब ₹20,000 की छूट के साथ फ्लिपकार्ट पर ₹1,04,999 में उपलब्ध है. Google के अपने स्टोर पर यह कीमत थोड़ी ज्यादा है, यानी ₹1,14,999.

साथ ही, Pixel 9 और Pixel 9 Pro पर भी काफी आकर्षक डिस्काउंट दिए गए हैं. इसका मतलब है कि अब यूज़र्स कम कीमत में Google के पुराने फ्लैगशिप स्मार्टफोन और उनके AI-पावर्ड फीचर्स का आनंद ले सकते हैं.

Model Launch Price New Price (Flipkart) Discount
Pixel 9 ₹74,999 ₹64,999 ₹10,000
Pixel 9 Pro ₹99,999 ₹84,999 ₹15,000
Pixel 9 Pro XL ₹1,24,999 ₹1,04,999 ₹20,000

 

डिस्काउंट क्यों खास है
Pixel 9 सीरीज भले ही पिछले जनरेशन की हो, लेकिन इसमें अभी भी Google Tensor G4 प्रोसेसर, एडवांस computational photography और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

इस डिस्काउंट से यह सीरीज और भी प्रतिस्पर्धी बन गई है, खासकर उन स्मार्टफोन्स के मुकाबले जो अभी मार्केट में हैं. अब यूज़र्स को फ्लैगशिप हार्डवेयर और AI फीचर्स कम कीमत में मिल सकते हैं.

कहां और कैसे खरीदें

डिस्काउंटेड कीमतें अब फ्लिपकार्ट पर लाइव हैं. इसके अलावा, फ्लिपकार्ट पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स भी उपलब्ध हैं, जिससे कीमत और भी कम हो सकती है. अगर आप Pixel 9 सीरीज खरीदने का सोच रहे हैं, तो यह सही समय है. फ्लिपकार्ट पर स्टॉक सीमित हो सकता है, इसलिए जल्दी करना फायदेमंद रहेगा.

FAQs

Q1: Pixel 9 Pro XL की नई कीमत क्या है?
A1: फ्लिपकार्ट पर ₹1,04,999, और Google स्टोर पर ₹1,14,999.

Q2: क्या Pixel 9 और Pixel 9 Pro पर भी डिस्काउंट है?
A2: हां, दोनों मॉडल पर भी आकर्षक कीमतें हैं.

Q3: क्या फ्लिपकार्ट पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील उपलब्ध हैं?
A3: हां, ये ऑफर्स अतिरिक्त छूट दिलाने में मदद कर सकते हैं.

Q4: Pixel 9 सीरीज अभी भी हाई-एंड फीचर्स देती है?
A4: हां, Tensor G4 प्रोसेसर, एडवांस कैमरा और लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

