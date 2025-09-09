पहली बार Google Pixel 9 की कीमत हुई आधी से भी कम, जानें कब और कहां उठा पाएंगे इस बंपर ऑफर का फायदा
पहली बार Google Pixel 9 की कीमत हुई आधी से भी कम, जानें कब और कहां उठा पाएंगे इस बंपर ऑफर का फायदा

Google के Pixel 9 स्मार्टफोन के लिए आज भी फैंस काफी एक्साइटेड है. यह फोन पिछले साल ही लॉन्च किया गया था. वहीं, अब इस फोन को खरीदने का सबसे अच्छा मौका मिल रहा है. इसकी कीमत आधी से कम भी कम कर दी जा रही है. चलिए जानते हैं कब और कहां मिलेगा डिस्काउंट.

 

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 09, 2025, 06:23 PM IST
Flipkart Big Billion Days Sale 2025: फ्लिपकार्ट की मोस्ट अवेटेड सेल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जो अब भारत में 23 सितंबर से शुरू होने जा रही है. Flipkart Plus और Black मेंबर्स को इस सेल के लिए 22 सितंबर से ही अर्ली एक्सेस मिल जाएगा. वहीं, सेल से पहले ही Flipkart ने कई गैजेट्स और स्मार्टफोन्स पर बड़ी डील्स टीज कर हैं. इस लिस्ट में अब Google Pixel 9 का नाम भी जुड़ गया है, जिस पर जबरदस्त डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके अलावा फोन पर बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर के भी फायदे उठाए जा सकते हैं.

कंपनी ने किया कंफर्म
बता दें कि Google का Pixel 9 फोन पिछले साल ही अगस्त में लॉन्च किया गया था. इस डिवाइस के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट को 79,999 रुपये में लॉन्च किया गया था. लेकिन अब Flipkart की सेल में इस स्मार्टफोन पर कम से कम 40,000 रुपये का डिस्काउंट लिया जा सकता है. इसके बारे में आधिकारिक जानकारी देते हुए कंपनी ने एक एक प्रमोशनल इमेज भी शेयर की है, इसमें लिखा है, 'from 3-,999', जिससे यह तो कन्फर्म होता है कि फोन की कीमत 40,000 रुपये से भी कम कर दी गई है. हालांकि, सही कीमत को लेकर खुलासा होना अब भी बाकी है, जो आज रात यानी 9 सितंबर की रात में हो सकता है.

आधी हो चुकी है कीमत

ऐसे में अब यह तो साफ हो चुका है कि Pixel 9 की कीमत लॉन्चिंग प्राइस से आधे से भी कम कर दी गई है. वहीं, इस पर अभी बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स लगना बाकी. इसके बाद फोन और सस्ता हो जाएगा. बता दें कि Pixel 9 की लॉन्चिंग के बाद यह पहला मौका है जब इस फोन को इतने भारी डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है. वहीं, ये ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए ही रहने वाला है. सेल के दौरान ही इसकी कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है, इसलिए अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो सेल लाइव होते ही तुरंत खरीद लें.

iPhone 17 Series में 1,2,3 नहीं... मिल सकते हैं ये 17 फीचर्स, लॉन्च से पहले जानिए

एडिशनल डिस्काउंट
फिलहाल Flipkart पर Pixel 9 की कीमत 64,999 रुपये में लिस्टेड है. क्योंकि इसके प्राइज ड्रॉप Flipkart Big Billion Days Sale लाइव होने के बाद ही होंगे. रिपोर्ट्स की मानें तो इस फोन पर  Axis Bank और ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर कैशबैक ऑफर भी मिलेगा. वहीं, Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से भी डिस्काउंट्स दिया जाएगा. इतना ही नहीं, Flipkart नो-कॉस्ट EMI, एक्सचेंज डिस्काउंट्स और UPI ऑफर्स मिल रहे हैं. Plus मेंबर्स Super Coins से भी बचत कर पाएंगे,

Apple का नया सरप्राइज! iPhone 17 सीरीज के कवर डिजाइन में हुए बड़े बदलाव, तस्वीरों मे

स्पेसिफिकेशन्स
Pixel 9 यह चार खूबसूरत रंगों- पेओनी, पोर्सिलेन, ओब्सीडियन और विंटरग्रीन में उपलब्ध है. इसमें 6.3 इंच का Actua OLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी रेजोल्यूशन 1080 x 2424 पिक्सल है और स्क्रीन को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 से सुरक्षित किया गया है. फोन में Google का दमदार Tensor G4 प्रोसेसर लगा है, साथ ही Titan M2 सिक्योरिटी को-प्रोसेसर भी मौजूद है जो डेटा को सुरक्षित रखने में मदद करता है. कैमरा सेटअप की बात करें तो डुअल कैमरे दिए हैं, जिनमें से एक 50MP वाइड-एंगल और दूसरा 48MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल है. सेल्फी के लिए फ्रंट में 10.5MP का कैमरा दिया गया है. यह डिवाइस IP68 रेटिंग के साथ आता है, यानी यह धूल और पानी से सुरक्षित है. बैटरी की क्षमता 4700mAh है, जो 45W की वायर्ड फास्ट चार्जिंग और Qi-सर्टिफाइड वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

Goole Pixel 9Flipkart

