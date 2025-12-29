Google Pixel 9a पर मिल रहा भारी डिस्काउंट! नए साल से पहले कम कीमत में घर लाएं यह स्मार्टफोन, जानिए ऑफर्स

Advertisement
Google Pixel 9a Discount Offer: नए साल की शुरुआत से पहले अगर आपको नया और प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदना है तो यह आपके लिए बेस्ट चांस हैं. अभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart से आप Google Pixel 9a स्मार्टफोन को बेहद कम कीमत में अपना बना सकते हैं. 

Dec 29, 2025
Google Pixel 9a Discount Offer: अगर आपको Google कंपनी के Pixel सीरीज में आने वाले स्मार्टफोन पसंद हैं. आप साल के आखिरी दिनों में उस फोन को खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी खबर हैं. इस समय ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर चल रही ईयर-एंड सेल में आपको Google Pixel 9a बेहद कम कीमत में मिल रहा है. यह सेल 24 दिसंबर को शुरू हुई थी और आज रात समाप्त हो रही है. सेल समाप्त होने से पहले बेहतरीन ऑफर का लाभ उठाते हुए आप Google कंपनी का यह स्मार्टफोन अपना बना सकते हैं. हम यहां आपको इस धमाकेदार ऑफर की डिटेल में जानकारी देने जा रहे हैं.

Google Pixel 9a की कीमत और ऑफर
आपको बता दें कि कंपनी ने Google Pixel 9a के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 49,999 रुपये कीमत में लॉन्च किया था. अब फ्लिपकार्ट पर चल रही सेल में इसकी कीमत घटकर 44,999 रुपये रह गई हैं. यहां से आप इस फोन के बजट को बैंक और एक्सचेंज ऑफर का उपयोग करते हुए और भी कम कर सकते हैं. फोन की खरीद में अगर आपको पास HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड है तो आप EMI पर 5,000 रुपये अतिरिक्त छूट का लाभ उठा सकते हैं. वहीं, अगर आपके पास एक्सचेंज के लिए कोई पुराना फोन है तो आप 44,300 रुपये तक की छूट पा सकते हैं. हलांकि, एक्सचेंज ऑफर का लाभ आपके पुराने फोन की कंडीशन और मॉडल पर निर्भर करता है.

Google Pixel 9a के फीचर्स 
Google Pixel 9a स्मार्टफोन में आपको 6.3 इंच का एक्टुआ pOLED डिस्प्ले मिल जाता है. यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और 2,700 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. कंपनी इस फोन में गूगल के Tensor G4 (4nm) प्रोसेसर और ऑक्टा-कोर CPU दे रही है. गूगल का यह प्रोसेसर खासतौर पर AI-आधारित टास्क के लिए जाना जाता हैं. यह फोन एंड्रॉयड 15 के सपोर्ट पर काम करता है. 

Google Pixel 9a का कैमरा
फोटोग्राफी की बात करें तो इस फोन के रियर पैनल में आपको 48MP का मुख्य सेंसर कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस कैमरा मिल जाता है. वहीं, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए आपको 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. साथ ही यह फोन पिक्सल शिफ्ट, अल्ट्रा HDR, 4K रिकॉर्डिंग और कई AI फीचर्स से लैस हैं. पावर के लिएम कंपनी ने इस में 23W वायर्ड चार्जिंग और 7.5W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,100mAh की बैटरी ऑफर कर रही है.

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

Google Pixel 9aFlipkart Salegoogle pixel 9a discount

