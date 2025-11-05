Advertisement
trendingNow12989280
Hindi Newsटेक

धड़ाम से गिरे Google Pixel 9a के दाम! मिल रही पूरी ₹10000 की छूट, खरीदने के लिए मची लूट

Pixel 9 या Pixel 9 Pro जैसी फ्लैगशिप सीरीज आपके बजट से बाहर है, तो अब आपके लिए खुशखबरी है. Google ने अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन Pixel 9a पर ₹10,000 का बड़ा डिस्काउंट दिया है. 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 05, 2025, 11:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धड़ाम से गिरे Google Pixel 9a के दाम! मिल रही पूरी ₹10000 की छूट, खरीदने के लिए मची लूट

अगर आप एक नया Google Pixel फोन खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन Pixel 9 या Pixel 9 Pro जैसी फ्लैगशिप सीरीज आपके बजट से बाहर है, तो अब आपके लिए खुशखबरी है. Google ने अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन Pixel 9a पर ₹10,000 का बड़ा डिस्काउंट दिया है. इस ऑफर के चलते यह फोन अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और अफोर्डेबल हो गया है.

Flipkart पर मिल रहा ऑफर – जानिए कैसे पाएं ₹10,000 की छूट
Flipkart पर यह ऑफर फिलहाल लाइव है. Google Pixel 9a की लॉन्च प्राइस भारत में ₹49,999 रखी गई थी. अब इस फोन की बेस प्राइस पर ₹5,000 की डायरेक्ट कटौती की गई है, जिससे इसकी नई कीमत ₹44,999 हो गई है. इसके अलावा, अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको EMI ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त ₹5,000 की छूट मिलेगी. इस तरह आप कुल मिलाकर ₹10,000 तक की बचत कर सकते हैं.

दमदार फीचर्स के साथ आता है Pixel 9a
Pixel 9a दिखने में कॉम्पैक्ट और प्रीमियम दोनों है. इसमें 6.3 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो Full HD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. फोन की स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन मिलती है और यह 2700 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. प्रोसेसिंग के लिए इसमें Google का खुद का Tensor G4 चिपसेट दिया गया है, जो परफॉर्मेंस और एआई फीचर्स दोनों में तेज है. साथ ही, इसमें 5100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो एक दिन से ज्यादा बैकअप देने में सक्षम है.

Add Zee News as a Preferred Source

Pixel 9a का कैमरा है इसका असली हीरो
Pixel सीरीज की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से इसका कैमरा रहा है, और Pixel 9a भी इस परंपरा को बनाए रखता है.
फोन के रियर पैनल में डुअल कैमरा सेटअप है-
• 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा,
• 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस.
वहीं, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन क्वालिटी देता है. Google की AI-बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग के चलते फोटो डिटेल्स और कलर टोन काफी नैचुरल और प्रोफेशनल लगते हैं.

अब बना मिड-रेंज सेगमेंट का टॉप प्लेयर
लॉन्च के वक्त कई लोगों ने माना था कि Pixel 9a की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब इस डिस्काउंट के बाद यह फोन ₹45,000 से कम में एक प्रीमियम मिड-रेंज ऑप्शन बन गया है. इस कीमत पर यह Samsung Galaxy A55, OnePlus 12R और Nothing Phone (2a) जैसे फोन को सीधी टक्कर देता है. जो यूजर खासतौर पर कैमरा और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार डील है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

googleGoogle Pixel 9aPixel 9a Flipkart offer

Trending news

Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
Chief Minister Revanth Reddy
Video: 'कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है', तेलंगाना के CM रेवंत का विवादित बयान
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
Congress News
टीवी डिबेट वाली कांग्रेस की प्रवक्ता से मिलिए, सेना की वर्दी में बंदूक भी चलाती हैं
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
Supreme Court
₹100 का पानी! मल्टीप्लेक्स में महंगाई पर SC नाराज; कहा,'...खाली हो जाएंगे थिएटर्स'
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
#heavy rain
5 नवंबर से देश कोहरे में डूबेगा या ठिठुरेगा? बंगाल की खाड़ी का जग गया नया 'राक्षस'!
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा,
Kerala
दूसरी शादी का रजिस्ट्रेशन करा रहा था मुस्लिम पुरुष, केरल HC ने कहा, "पहली बीवी को.."
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
Snowfall
उत्तर भारत में जल्द दस्तक देगी कड़ाके की ठंड, सोनमर्ग और गुलमर्ग में भारी बर्फबारी
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
Sudarsan Pattnaik
हजारों नारियल और दीयों से सुदर्शन पटनायक ने बनाई अनोखी बोट, वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
Mars Orbiter Mission
5 नवंबर: जब मार्स पर पहुंच गया था मंगलयान, भारत ने US को पछाड़ लिखा था इतिहास
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
Delhi air pollution
दिल्ली में कोहराम, अक्टूबर में रहा भारत का छठा सबसे प्रदूषित शहर, पहले नंबर पर कौन?
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत
Kafeel Ahmed Ayub
सीरियल बम धमाकों से मुंबई को दहलाने वाले आरोपी कफील अहमद को 14 साल बाद मिली जमानत