धड़ाम से गिरे Google Pixel 9a के दाम! मिल रही पूरी ₹10000 की छूट, खरीदने के लिए मची लूट

अगर आप एक नया Google Pixel फोन खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन Pixel 9 या Pixel 9 Pro जैसी फ्लैगशिप सीरीज आपके बजट से बाहर है, तो अब आपके लिए खुशखबरी है. Google ने अपने मिड-रेंज स्मार्टफोन Pixel 9a पर ₹10,000 का बड़ा डिस्काउंट दिया है. इस ऑफर के चलते यह फोन अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ता और अफोर्डेबल हो गया है.

Flipkart पर मिल रहा ऑफर – जानिए कैसे पाएं ₹10,000 की छूट

Flipkart पर यह ऑफर फिलहाल लाइव है. Google Pixel 9a की लॉन्च प्राइस भारत में ₹49,999 रखी गई थी. अब इस फोन की बेस प्राइस पर ₹5,000 की डायरेक्ट कटौती की गई है, जिससे इसकी नई कीमत ₹44,999 हो गई है. इसके अलावा, अगर आपके पास HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, तो आपको EMI ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त ₹5,000 की छूट मिलेगी. इस तरह आप कुल मिलाकर ₹10,000 तक की बचत कर सकते हैं.

दमदार फीचर्स के साथ आता है Pixel 9a

Pixel 9a दिखने में कॉम्पैक्ट और प्रीमियम दोनों है. इसमें 6.3 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो Full HD+ रेजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. फोन की स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass 3 प्रोटेक्शन मिलती है और यह 2700 निट्स की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करती है. प्रोसेसिंग के लिए इसमें Google का खुद का Tensor G4 चिपसेट दिया गया है, जो परफॉर्मेंस और एआई फीचर्स दोनों में तेज है. साथ ही, इसमें 5100mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो एक दिन से ज्यादा बैकअप देने में सक्षम है.

Pixel 9a का कैमरा है इसका असली हीरो

Pixel सीरीज की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से इसका कैमरा रहा है, और Pixel 9a भी इस परंपरा को बनाए रखता है.

फोन के रियर पैनल में डुअल कैमरा सेटअप है-

• 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा,

• 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस.

वहीं, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो वीडियो कॉलिंग और सोशल मीडिया के लिए बेहतरीन क्वालिटी देता है. Google की AI-बेस्ड इमेज प्रोसेसिंग के चलते फोटो डिटेल्स और कलर टोन काफी नैचुरल और प्रोफेशनल लगते हैं.

अब बना मिड-रेंज सेगमेंट का टॉप प्लेयर

लॉन्च के वक्त कई लोगों ने माना था कि Pixel 9a की कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अब इस डिस्काउंट के बाद यह फोन ₹45,000 से कम में एक प्रीमियम मिड-रेंज ऑप्शन बन गया है. इस कीमत पर यह Samsung Galaxy A55, OnePlus 12R और Nothing Phone (2a) जैसे फोन को सीधी टक्कर देता है. जो यूजर खासतौर पर कैमरा और क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहते हैं, उनके लिए यह एक शानदार डील है.