Google का नया धमाका: Pixel Watch 4 और Pixel Buds 2a लॉन्च, 30 घंटे की बैटरी, AI फिटनेस और हेल्थ टिप्स, जानें कीमत

Google ने हाल ही में अपने Made by Google इवेंट में दो बड़े अपग्रेडेड वियरेबल्स लॉन्च किए – Pixel Watch 4 और Pixel Buds 2a. ये दोनों डिवाइस नए डिज़ाइन, पावरफुल AI फीचर्स और प्रतिस्पर्धी कीमतों के साथ Pixel इकोसिस्टम को और मजबूत बनाते हैं.

Pixel Watch 4: फीचर्स और कीमत

Pixel Watch 4 Google का अब तक का सबसे बड़ा स्मार्टवॉच अपग्रेड है. इसमें डोम्ड Actua 360 डिस्प्ले है, जिसमें 10% बड़ा एक्टिव एरिया और 16% पतले बेज़ल्स दिए गए हैं. इसका मतलब है कि आपको एज-टू-एज डिस्प्ले मिलेगा, और 3000 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आउटडोर विज़िबिलिटी भी शानदार है. यह वॉच Snapdragon W5 Gen 2 चिपसेट और ML-पावर्ड को-प्रोसेसर के साथ आती है, जो इसे 25% तेज़ बनाता है और पावर कम खर्च करता है. बैटरी लाइफ अब 41mm मॉडल में 30 घंटे और 45mm मॉडल में 40 घंटे तक है. फास्ट चार्जिंग के साथ 15 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है.

एक खास फीचर है स्टैंडअलोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिससे Pixel Watch 4 आपातकालीन सेवाओं से सीधे कनेक्ट हो सकती है, भले ही नेटवर्क उपलब्ध न हो.

हेल्थ फीचर्स में शामिल हैं:

• एन्हांस्ड स्लीप ट्रैकिंग

• स्किन टेम्परेचर मॉनिटरिंग

• डुअल-फ्रीक्वेंसी GPS

• AI-पावर्ड ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन

इसके अलावा, Gemini AI के साथ वॉच एक पर्सनल हेल्थ कोच की तरह काम करती है और फिटनेस और नींद के लिए सुझाव देती है.

भारत में Pixel Watch 4 की कीमत:

• 41mm – ₹39,900

• 45mm – ₹43,900

Pixel Buds 2a: फीचर्स और कीमत

Pixel Buds 2a Google के नए A-सीरीज इयरबड्स हैं, जिनमें पहली बार Active Noise Cancellation (ANC) फीचर दिया गया है. Tensor A1 चिप की मदद से ये बड्स शानदार साउंड, क्लियर कॉल क्वालिटी और AI-सपोर्टेड फीचर्स देते हैं. ANC ऑन होने पर 7 घंटे और चार्जिंग केस के साथ 20 घंटे तक चलती हैं.

ये बड्स कंपैक्ट और हल्के हैं और Iris और Hazel कलर में आते हैं. IP54 वॉटर रेसिस्टेंस के कारण वर्कआउट और आउटडोर इस्तेमाल के लिए भी सही हैं. Gemini AI के साथ आप बिना हाथ लगाए ही मैसेज संक्षेपित करना और त्वरित सुझाव पा सकते हैं. भारत में Pixel Buds 2a की कीमत: ₹12,999

उपलब्धता

दोनों प्रोडक्ट्स अब प्रीऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं. बिक्री 9 अक्टूबर से शुरू होगी. Google भारत में AI-पावर्ड वियरेबल्स को किफायती कीमत पर पेश कर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है.

FAQs

Q1: Pixel Watch 4 की कीमत भारत में क्या है?

A1: 41mm – ₹39,900, 45mm – ₹43,900

Q2: Pixel Buds 2a में ANC है या नहीं?

A2: हां, पहली बार A-सीरीज में Active Noise Cancellation दिया गया है.

Q3: दोनों प्रोडक्ट्स कब से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे?

A3: 9 अक्टूबर से.

Q4: Pixel Watch 4 में कौन-कौन से हेल्थ फीचर्स हैं?

A4: स्लीप ट्रैकिंग, स्किन टेम्परेचर मॉनिटरिंग, डुअल GPS और AI वर्कआउट डिटेक्शन.

Q5: Pixel Buds 2a की बैटरी लाइफ कितनी है?

A5: ANC ऑन होने पर 7 घंटे, चार्जिंग केस के साथ 20 घंटे.