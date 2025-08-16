Google Pixel Watch 4 लॉन्चिंग काउंटडाउन शुरू, जानिए इसके दमदार फीचर्स

Google Pixel Watch 4: Google Pixel 10 सीरीज के साथ ही एक बेहद खास स्मार्टवॉच भी जल्द पेश करेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वॉच में नई डिस्प्ले और काफी सारे फिटनेस मोड्स मिल सकते हैं. यह टेक और फिटनेस लवर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है. इससे यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में...

Google Pixel Watch 4 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट

गूगल करीब 20 अगस्त को नेक्सट जेनरेशन के Pixel 10 स्मार्टफोन और Pixel Buds 2 सीरीज के साथ Google Pixel Watch 4 को जल्द पेश करने की जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. प्रमोशनल फोटोज से पता चलता है कि ये स्मार्टवॉच 41mm और 45mm के केस साइज में लॉन्च हो सकती है. साथ ही वॉच कई रंग ऑप्शन्स में भी उपलब्ध होगी.

Pixel Watch 4 के क्या फीचर्स होंगे?

Google Pixel Watch 4 से जुड़ी लीक रिपोर्ट्स से अनुसार, वॉच में 3000 निट्स तक की ब्राइटनेस और Google का Acuta 360 डिस्प्ले होने की संभावना है. इसमें फिटनेस लवर्स के लिए 40 से भी अधिक Exercise modes, बैहतर एक्यूरेसी के लिए डुअल फ्रीक्वेंसी GPS और ECG, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मॉनिटरिंग और Breathing रेट के साथ और भी हेल्थ फीचर्स मिल सकते हैं.

Google Pixel Watch 4 की बैटरी और चार्जिंग

इस स्मार्टवॉच के 41mm मॉडल में सिंगल चार्ज करने पर 30 घंटे तक चलने की संभावना है. वहीं बड़े 45mm वॉच मॉडल में ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले के साथ 40 घंटे तक चलने का क्लेम किया जा रहा है. Google की Pixel Watch 3 की तुलना में इसमें चार्जिंग 25% तेज हो सकती है. ये वॉच 2 जेनरेशन के क्विक चार्ज डॉक को सपोर्ट करेगी, जिसमें चार्जिंग पिन की झंझट को खत्म कर दिया जाएगा.

Google Pixel Watch 4 की उपलब्धता

गूगल की Pixel Watch 4 का ऑफिशियली अगले हफ्ते खुलासा किया जाएगा. हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह स्मार्टवॉच 9 अक्टूबर से उपलब्ध नहीं होगी. साथ ही Google ने 20 के इंवेट में सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और सही उपलब्धता से जुडी जानकारी देने की संभावना है.