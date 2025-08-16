Google Pixel Watch 4 लॉन्चिंग काउंटडाउन शुरू, जानिए इसके दमदार फीचर्स
Advertisement
trendingNow12883642
Hindi Newsटेक

Google Pixel Watch 4 लॉन्चिंग काउंटडाउन शुरू, जानिए इसके दमदार फीचर्स

Google Pixel Watch 4: Google इस बार Pixel 10 सीरीज के साथ एक शानदार स्मार्टवॉच भी लॉन्च करने जा रहा है. यह वॉच फिटनेस लवर्स के लिए एक गेम चेंजर डिवाइस होगा. दमदार फीचर्स और खास डिस्प्ले के साथ यह एक नया एक्सपीरियंस लेकर आएगी. जाने क्या हो सकते हैं इसके हैरान कर देने वाले फीचर्स और लॉन्च डेट

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google Pixel Watch 4 लॉन्चिंग काउंटडाउन शुरू, जानिए इसके दमदार फीचर्स

Google Pixel Watch 4: Google Pixel 10 सीरीज के साथ ही एक बेहद खास स्मार्टवॉच भी जल्द पेश करेगा. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वॉच में नई डिस्प्ले और काफी सारे फिटनेस मोड्स मिल सकते हैं. यह टेक और फिटनेस लवर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है. इससे यूजर्स को एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में... 

Google Pixel Watch 4 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट
गूगल करीब 20 अगस्त को नेक्सट जेनरेशन के Pixel 10 स्मार्टफोन और Pixel Buds 2 सीरीज के साथ Google Pixel Watch 4 को जल्द पेश करने की जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. प्रमोशनल फोटोज से पता चलता है कि ये स्मार्टवॉच 41mm और 45mm के केस साइज में लॉन्च हो सकती है. साथ ही वॉच कई रंग ऑप्शन्स में भी उपलब्ध होगी.

यह भी पढ़े: OpenAI CEO Sam Altman का खुलासा! बोले-अब नहीं खोलता Google, ChatGPT ही...

Pixel Watch 4  के क्या फीचर्स होंगे?
Google Pixel Watch 4 से जुड़ी लीक रिपोर्ट्स से अनुसार, वॉच में 3000 निट्स तक की ब्राइटनेस और Google का Acuta 360 डिस्प्ले होने की संभावना है. इसमें फिटनेस लवर्स के लिए 40 से भी अधिक Exercise modes, बैहतर एक्यूरेसी के लिए डुअल फ्रीक्वेंसी GPS और ECG,  हार्ट रेट वेरिएबिलिटी मॉनिटरिंग और Breathing रेट के साथ और भी हेल्थ फीचर्स मिल सकते हैं.

Google Pixel Watch 4  की बैटरी और चार्जिंग
इस स्मार्टवॉच के 41mm मॉडल में सिंगल चार्ज करने पर 30 घंटे तक चलने की संभावना है. वहीं बड़े 45mm वॉच मॉडल में ऑल्वेज ऑन डिस्प्ले के साथ 40 घंटे तक चलने का क्लेम किया जा रहा है. Google की Pixel Watch 3 की तुलना में  इसमें चार्जिंग 25% तेज हो सकती है. ये वॉच 2 जेनरेशन के क्विक चार्ज डॉक को सपोर्ट करेगी, जिसमें चार्जिंग पिन की झंझट को खत्म कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़े: इस बार भी रह गई PM Kisan Yojana की किस्त? जानिए कहां रह गई कमी, इस तरह होगी दूर!

Google Pixel Watch 4  की उपलब्धता
गूगल की Pixel Watch 4 का ऑफिशियली अगले हफ्ते खुलासा किया जाएगा. हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह स्मार्टवॉच 9 अक्टूबर से उपलब्ध नहीं होगी. साथ ही Google ने 20 के इंवेट में सारी स्पेसिफिकेशन, प्राइस और सही उपलब्धता से जुडी जानकारी देने की संभावना है.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

SmartWatchGoogle Pixel Watch 4

Trending news

औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
Asim Munir
औकात में रहें मुनीर... उनसे कोई डरने वाला नहीं, RSS लीडर ने PAK का चिट्ठा खोल दिया
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
rss bjp relation
RSS और BJP में तनाव है! राम माधव ने एकदम साफ शब्‍दों में बयां कर दी सच्‍चाई?
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
Attari Wagah border
अटारी-वाघा बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी में बड़ा बदलाव, अब इस नए टाइम पर होगा आयोजन
अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, आप भी हंस पड़ेंगे
s jaishankar news
अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, आप भी हंस पड़ेंगे
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
Enforcement Directorate
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
Kishtwar cloudburst
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में NDA संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में NDA संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
;