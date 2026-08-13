/बिना सूई चुभाए डायबिटीज का खतरा बताएगी नई Google Pixel Watch 5, जानें कैसे काम करेगा यह नया फीचर

Made by Google 2026: गूगल ने अपने सालाना इवेंट Made by Google 2026 में Pixel Watch 5 का लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टवॉच में ऐसे फीचर्स मिलेंगे, जो आपके हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं. गूगल की नई स्मार्टवॉच अब बिना खून का सैंपल लिए आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ में होने वाले बदलावों को ट्रैक कर सकती है. गूगल ने इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस ट्रेंड्स नाम का एक नया फीचर पेश किया है, जो स्मार्टवॉच के सेंसर्स से जुटाए गए डेटा से यह अनुमान लगाएगा कि समय के साथ आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है. इस वॉच की शुरुआती कीमत 42,900 रुपये है.
यह फीचर गूगल के हेल्थ गार्जियन सूट का ही हिस्सा है. कंपनी के अनुसार, यह सुविधा पिक्सल वॉच 5 के साथ ही Pixel Watch 3 और बाद के मॉडल्स, कुछ Fitbit डिवाइसेज पर भी उपलब्ध कराई जाएगी. हालांकि, यह फीचर वॉच खरीदते ही तुरंत नहीं मिलेगा, गूगल इसे सितंबर 2026 तक सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए रोलआउट करने की योजना बना रहा है.
इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में खून से ग्लूकोज को सेल्स यानी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे शरीर को एनर्जी मिल सके. जब शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट यानी प्रतिरोधी हो जाता है, तो उतने ही ग्लूकोज को संभालने के लिए शरीर को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है.
अगर इसे समय रहते न कंट्रोल किया जाए, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से वजन बढ़ सकता है और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. सबसे चिंता वाला बात तो यह है कि इसके शुरुआती लक्षण आसानी से दिखाई नहीं देते. इसी को लेकर गूगल का कहना है कि करीब 40 प्रतिशत युवाओं को यह पता ही नहीं होता कि उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ में ऐसे बदलाव हो रहे हैं. इसीलिए लंबे समय के ट्रेंड्स पर नजर रखना फायदेमंद साबित हो सकता है.
भारत में डायबिटीज और मेटाबॉलिक हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही हैं. WHO के आंकड़ों के अनुसार, भारत में अनुमानित 77 मिलियन वयस्क टाइप-2 डायबिटीज से परेशान हैं, वहीं करीब 25 मिलियन लोग प्री-डायबिटिक फेस में हैं.
ऐसे में पिक्सल वॉच का यह फीचर भारतीयों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. यह वॉच आपकी नींद, एक्टिविटी और दिल की धड़कन जैसे संकेतों के आधार पर शरीर में होने वाले बदलावों को पहचानेगी. इससे लोगों को पहले ही अलर्ट मिल जाएगा. हालांकि, ध्यान रहे कि यह सिर्फ एक 'वेलनेस टूल' है, कोई मेडिकल जांच या डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं.
इस फीचर की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए किसी सूई या ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं होती. गूगल के मुताबिक, यह फीचर वॉच से ली गई कई हफ्तों तक के डेटा का रिसर्च करता है. इसमें दिल की धड़कन, नींद और दिनभर की एक्टिविटी को लेकर डेटा निकालती है.
यह वॉच आपको हर मील के बाद ब्लड शुगर लेवल नहीं बताएगी. इसके बजाय, यह लंबे समय के पैटर्न को देखकर अनुमान लगाएगी कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है. गूगल का दावा है कि उसने अपने इस एल्गोरिदम का टेस्ट ब्लड सैंपल्स से किया है और इसके निष्कर्ष नेचर जर्नल में पब्लिश भी हुए हैं.
इस बात का भी ध्यान दें कि पिक्सल वॉच 5 नॉन-इनवेसिव ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग यानी बिना सुई के शुगर नापने की सुविधा नहीं दे रही है. यह कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर की तरह हर समय आपका ब्लड शुगर लेवल नहीं दिखाएगी और न ही यह डायबिटीज का पक्का इलाज या डायग्नोसिस कर सकती है.