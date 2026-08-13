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बिना सूई चुभाए डायबिटीज का खतरा बताएगी नई Google Pixel Watch 5, जानें कैसे काम करेगा यह नया फीचर

गूगल ने अपने Made by Google 2026 इवेंट में Pixel Watch 5 लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹42,900 है. यह वॉच बिना खून का सैंपल लिए डायबिटीज के खतरे को लेकर अलर्ट करेगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 13, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:08 PM IST
बिना सूई चुभाए डायबिटीज का खतरा बताएगी नई Google Pixel Watch 5, जानें कैसे काम करेगा यह नया फीचर
Image Credit: इंसुलिन रेजिस्टेंस को ट्रैक करेगी Google Pixel Watch 5

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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