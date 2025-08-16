अब इंटरव्यू के इस प्रोसेस के बिना नहीं मिलेगी नौकरी, AI चीटिंग से परेशान हो गया Google, सुंदर पिचाई का बड़ा ऐलान

Google में एक बार फिर से आमने-सामने इंटरव्यू शुरू होने की प्लानिंग चल रही है. इसे लेकर हाल ही में Google के CEO सुंदर पिचाई ने बताया कि अब वर्चुअल इंटरव्यू की जगह कम से कम एक राउंड इन-पर्सन यानी आमने-सामने इंटरव्यू जरूरी किया जाएगा. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू में AI की मदद से लोग चीटिंग कर रहे हैं, जिससे सही कैंडिडेट चुनना मुश्किल हो जाता है. पिचाई ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उम्मीदवार की बेसिक स्किल्स और समझ है, इसलिए आमने-सामने इंटरव्यू जरूरी होगा.

Google के लिए बनी परेशानी

Google में अब परेशानियां इतनी बढ़ गई है कि कर्मचारी कह रहे हैं कि ऑनलाइन इंटरव्यू पूरी तरह बंद कर देने चाहिए. खासतौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले इंटरव्यू, जिनमें लाइव कोडिंग करनी होती है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए अब यह भरोसेमंद नहीं रह गए हैं. कई उम्मीदवार कैमरे के पीछे AI टूल्स का इस्तेमाल करके जवाब तैयार कर लेते हैं, जिससे इंटरव्यू की असली परख नहीं हो पाती. इसी वजह से Google के कुछ कर्मचारी अब मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि सिर्फ आमने-सामने इंटरव्यू ही लिए जाएं.

टाउनहॉल मीटिंग में उठे से सवाल

फरवरी में हुई एक इंटरनल टाउनहॉल मीटिंग में कर्मचारियों ने सीधे मैनेजमेंट से पूछा, 'क्या हम फिर से आमने-सामने वाले इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं?' CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में कई ईमेल थ्रेड्स भी चल रहे हैं, जिससे साफ है कि बहुत से लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं. Google के एक कर्मचारी ने सुझाव दिया कि अगर खर्चा कम करना है तो कम से कम इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को ऐसी जगह बुलाया जाए जहां माहौल कंपनी के हिसाब से हो और इंटरव्यू सही तरीके से लिया जा सके.

AI टूल्स का हो रहा इस्तेमाल

अब लोग इंटरव्यू के दौरान AI टूल्स की मदद से तुरंत जवाब तैयार कर लेते हैं, जिससे उन्हें अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे कंपनियों को यह समझना मुश्किल हो गया है कि असली स्किल्स किसके पास हैं और कौन सिर्फ टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहा है. Google के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिक्रूटिंग ब्रायन ओंग का कहना है कि वर्चुअल इंटरव्यू लेना दो हफ्ते तक जल्दी और आसानी से हो जाता है, लेकिन अब AI का इस्तेमाल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा हो गया. उन्होंने कहा, 'हमें अभी इस नई तकनीक को सही तरीके से इंटरव्यू प्रोसेस में शामिल करने के लिए और मेहनत करनी होगी.'

उम्मीदवार कर रहे चीटिंग

अब वर्चुअल इंटरव्यू में धोखाधड़ी इतनी बढ़ गई है कि कई हायरिंग मैनेजर कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा उम्मीदवार चीटिंग कर रहे हैं. तकनीकी इंटरव्यू में लोग AI टूल्स की मदद से जवाब बना लेते हैं, जिससे असली योग्यता का पता नहीं चलता. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब इंटरव्यू लेने वालों को कहा जा रहा है कि वे हर जवाब को गहराई से जांचें और यह समझें कि उम्मीदवार को वाकई उस जवाब की समझ है या नहीं.

सुंदर पिचाई ने दिया मिक्स जवाब

सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों की चिंता का जवाब देते हुए एक मिला-जुला तरीका सुझाया. उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सभी अब हाइब्रिड तरीके से काम करते हैं तो इंटरव्यू का भी कुछ हिस्सा आमने-सामने होना चाहिए. इससे उम्मीदवारों को Google की काम करने का तरीका समझने में मदद मिलेगी और दोनों तरफ के लिए यह फायदेमंद रहेगा.

Mark Zuckerberg पर आई नई मुसीबत! AI पर बच्चों संग रोमांटिक बातचीत का लगा आरोप

पूरी टेक इंडस्ट्री परेशान

ये समस्या सिर्फ Google तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री इससे जूझ रही है. Google के ब्रायन ओंग ने कहा कि बाकी कंपनियां भी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही हैं. AI के जरिए इंटरव्यू में चीटिंग करना अब इतना आम हो गया है कि टेक्निकल हायरिंग की सच्चाई और भरोसे पर ही खतरा मंडराने लगा है. अब कुछ बड़ी कंपनियां AI के इस्तेमाल पर सख्ती बरतने लगी हैं.

कंपनियों ने दिखाई सख्ती

Claude नाम का AI चैटबॉट बनाने वाली कंपनी Anthropic साफ कह रही है कि नौकरी के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवार AI की मदद नहीं ले सकते. उन्हें यह साबित करना होगा कि उनकी बातचीत की स्किल्स बिना AI की मदद से हैं और उन्हें इस नियम को समझने की पुष्टि भी करनी होगी. वहीं Amazon ने भी इंटरव्यू के दौरान किसी भी AI टूल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. कंपनी के प्रवक्ता ने CNBC को बताया कि अब उम्मीदवारों से पहले ही यह वादा लिया जाता है कि वे ऐसे टूल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे.

Swiggy-Zomato की नींद उड़ाने आया Rapido Ownly, देगा 15% सस्ता खाना, जानें पूरा प्लान

कई कंपनियां ले रही बड़े फैसले

अब कई बड़ी कंपनियां इंटरव्यू में चीटिंग रोकने के लिए नए कदम उठा रही हैं. Cisco और McKinsey जैसी कंपनियां अब इंटरव्यू के अलग-अलग चरणों में उम्मीदवारों से आमने-सामने मुलाकात कर रही हैं, ताकि सही तरीके से उनकी योग्यता को परखा जा सके. Deloitte ने भी अपने UK ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए फिर से इन-पर्सन इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं.

कंपनियों का आया समझ

अब कंपनियां महामारी के समय बनाए गए ऑनलाइन इंटरव्यू के तरीके से पीछे हट रही हैं. पहले वर्चुअल इंटरव्यू से समय और पैसा दोनों बचता था, लेकिन अब कंपनियों को यह समझ आ गया है कि सही उम्मीदवार चुनने के लिए इंटरव्यू की सच्चाई और भरोसे को ज्यादा अहमियत देनी होगी. इसलिए वे फिर से आमने-सामने इंटरव्यू की तरफ लौट रही हैं.