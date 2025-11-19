2025 में भारतीय ने किस App का किया सबसे ज्यादा इस्तेमाल? गूगल ने बता दी पूरी लिस्ट

Google Play ने भारत के लिए Best of 2025 की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उन ऐप्स और गेम्स को जगह मिली है जिन्होंने इस साल लोगों की डिजिटल लाइफ पर सबसे बड़ा असर डाला. इस लिस्ट से साफ है कि भारतीय यूजर्स अब एआई फीचर्स, लोकल कल्चर और प्रैक्टिकल प्रोडक्टिविटी टूल्स को अधिक पसंद कर रहे हैं.

District App: भारत का Best App of 2025

इस साल का सबसे बड़ा विनर है District: Movies Events Dining ऐप. Zomato के इस नए ऐप ने देशभर में, खासकर बड़े शहरों के यूजर के बीच, जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की. District आपकी पसंद, आपके शहर के रुझान और आपकी एक्टिविटी को समझकर बताता है कि आपको कौन सी फिल्म देखनी चाहिए, कहां खाना खाने जाना चाहिए और कौन सा इवेंट अटेंड करना चाहिए. एआई की मदद से यह ऐप एक तरह से आपका पर्सनल एंटरटेनमेंट और फूड असिस्टेंट बन गया है. इसी वजह से Google ने इसे India’s Best App of 2025 का खिताब दिया.

CookieRun India: Best Game of 2025

गेमिंग कैटेगरी में पहला स्थान मिला है CookieRun India: Running Game को. यह गेम भारतीय खिलाड़ियों के साथ इसलिए जुड़ पाया क्योंकि इसमें भारतीय थीम्स, भारतीय कैरेक्टर, भारतीय कपड़े और भारतीय म्यूजिक का तड़का लगाया गया है. गेम इतना आसान और मजेदार है कि हर उम्र के लोग इसे पसंद कर रहे हैं. इसी वजह से इसे Best Game of 2025 के साथ-साथ Best Pick Up and Play अवॉर्ड भी मिला है.

एआई वाले ऐप्स की बाढ़

2025 की लिस्ट को देखकर साफ है कि भारत में एआई ऐप्स की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है. InVideo AI, जिसे Best for Personal Growth का अवॉर्ड मिला, लोगों को सिर्फ टेक्स्ट लिखकर वीडियो बनाने की सुविधा देता है. Toonsutra, जिसे Best Hidden Gem चुना गया, भारतीय कॉमिक्स को एआई की मदद से सिनेमेटिक और मॉडर्न डिजिटल एक्सपीरियंस में बदल देता है. यहें तक कि Goodnotes और Luminar: Photo Editor जैसे कामकाजी ऐप्स भी एआई का इस्तेमाल कर लोगों के रोजमर्रा के काम आसान बना रहे हैं — जैसे नोट लेना या फोटो एडिट करना.

हेल्थ, वेलनेस और रोजमर्रा की जरूरतें

लोग अब डिजिटल वेलनेस और समय प्रबंधन पर भी खास ध्यान देने लगे हैं. Daily Planner: To Do List Task, जिसे Best Everyday Essential चुना गया, टास्क मैनेजमेंट, जर्नलिंग और मूड ट्रैकिंग को एक ही ऐप में जोड़ता है. SleepisolBio, जिसे Best for Watches मिला, लोगों की नींद सुधारने और तनाव कम करने में मदद करता है.

नए Trending Apps भी सुर्खियों में

Google ने इस बार पहली बार Top Trending कैटेगरी भी शामिल की है. इसमें Instamart, Seekho, और Adobe Firefly जैसे ऐप्स को जगह मिली, जो तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं और जिनके यूजर एंगेजमेंट में बड़ा उछाल देखा गया है.

भारत का गेमिंग इकोसिस्टम और भी मजबूत

गेमिंग हमेशा से भारतीय यूजर्स का पसंदीदा सेगमेंट रहा है. CookieRun India के साथ-साथ Free Fire Max, जिसे Best Ongoing Game का अवॉर्ड मिला, लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए है. भारतीय डेवलपर्स द्वारा बनाए गए Kamala – Horror Exorcism Escape और Real Cricket Swipe जैसे गेम भी इस साल खूब पसंद किए गए.

भारत की डेवलपर कम्युनिटी की ताकत

Google का कहना है कि Android और Play Store इकोसिस्टम भारत में 3.5 मिलियन से ज्यादा नौकरियां सपोर्ट करता है और ₹4 ट्रिलियन से ज्यादा का आर्थिक योगदान देता है. 2025 की यह लिस्ट बताती है कि भारत की ऐप और गेम डेवलपर कम्युनिटी अब दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इनोवेटिव टीमों में से एक बन चुकी है.