Android यूजर्स ध्यान दें! Play Store पर आ रहा 'Age Signal' टूल, जानिए आपके फोन में क्या-क्या बदलने वाला है

Google Play Store का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फोन में डाउनलोड होने वाले ऐप्स आपकी उम्र के हिसाब से सही हैं या नहीं? अक्सर बच्चे अपनी असली उम्र छिपाकर ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं होते. लेकिन अब ऐसा करना नामुमकिन होने वाला है. Google ने दुनिया भर के Android यूजर्स के लिए एक बेहद चौंकाने वाला और बड़ा फैसला लिया है. कंपनी अपने नए Play Age Signal API को ग्लोबल लेवल पर रोलआउट करने जा रही है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि Google का यह नया नियम क्या है और इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला है.
Google ने ऐलान किया है कि वह अपने 'Play Age Signal API' टूल को दुनिया भर में लागू करने जा रहा है. यह टूल ऐप डेवलपर्स को यह जानने में मदद करेगा कि ऐप डाउनलोड करने वाला यूजर बालिग है या नाबालिग. इसका सबसे बड़ा मकसद बच्चों को ऐसे कंटेंट और ऐप्स से दूर रखना है जो उनके लिए सही नहीं हैं. कंपनी का प्लान है कि 2026 के अंत तक इसे अमेरिका समेत सभी देशों में पूरी तरह रोलआउट कर दिया जाए.
सबसे अच्छी बात यह है कि इस टूल के लिए आपको अपनी कोई सरकारी ID या सेल्फी अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Google आपकी प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए इसे 'Family Link' ऐप से जोड़ेगा. इसमें माता-पिता अपने बच्चों के अकाउंट के लिए उम्र की एक सीमा (जैसे 16-17 साल) तय कर सकते हैं. जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, यह रेंज अपने आप बदलती जाएगी. फिर प्ले स्टोर केवल वही ऐप्स दिखाएगा जो उस उम्र के हिसाब से सही होंगे.
दुनियाभर की सरकारें और प्राइवेसी एजेंसियां टेक कंपनियों पर दबाव बना रही थीं. अमेरिका के टेक्सस, लुइसियाना और यूटा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन एडल्ट कंटेंट और ऐप्स तक पहुंचने के लिए उम्र की जांच अनिवार्य कर दी है. इसी सरकारी सख्ती और नियमों का पालन करने के लिए Google ने यह कदम उठाया है ताकि वह बिना प्राइवेसी तोड़े नए कानूनों का पालन कर सके.
कई जानकारों का मानना था कि अगर इंटरनेट पर हर जगह एज-वेरिफिकेशन होने लगा, तो लोगों की पहचान गुप्त नहीं रहेगी. लेकिन Google का दावा है कि उनका Play Age Signal API डेवलपर्स को यूजर की सटीक जन्मतिथि या पर्सनल डेटा नहीं देगा. यह केवल एक इशारा (Signal) देगा कि यूजर तय उम्र सीमा में आता है या नहीं. इससे यूजर का पर्सनल डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा.
इस नए सिस्टम में कुछ कमियां भी हैं. पहला यह कि यह फीचर खुद से काम नहीं करेगा, पेरेंट्स को इसे सेटअप करना होगा. दूसरा, बच्चे दूसरी फेक ईमेल ID बनाकर अब भी इन पाबंदियों से बच सकते हैं. इसके अलावा, डेवलपर्स के लिए इस टूल का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं है, यह उनकी मर्जी पर निर्भर करेगा. अब देखना यह होगा कि Google का यह कदम बच्चों को असुरक्षित इंटरनेट से बचाने में कितना कारगर साबित होता है.