अब चुटकियों में पहचान पाएंगे तेजी से बैटरी खत्म करने वाले ऐप्स, Google Play Store ला रहा शानदार फीचर

Google Play Store Battery Warning: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि फोन इस्तेमाल न करने पर भी उसकी बैटरी धड़धड़ाकर गिर जाती है? हम अक्सर सोचते हैं कि बैटरी पुरानी हो गई है, लेकिन इसका असली विलेन आपके फोन में छिपे कुछ ऐप्स होते हैं. अब गूगल ऐसे ऐप्स पर नकेल कसने की तैयारी में है. गूगल प्ले स्टोर पर अब आपको उन ऐप्स के लिए वार्निंग मिलेगी जो बैटरी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं.
Google Play Store Battery Warning: आज के समय में स्मार्टफोन सभी के लिए बेहद जरूरी गैजेट बन चुका है. AI के आने से अब तक हमारा फोन बहुत स्मार्ट हो चुका है. लेकिन आज भी लोगों को अपने फोन में एक समस्या से हर रोज दो-चार होना पड़ता है. वह समस्या स्मार्टफोन की बैटरी का जल्दी खत्म होना है. कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि आखिर कल तक ठीक चलने वाला फोन आज अचानक जवाब क्यों दे रहा है. आपकी इसी समस्या का समाधान करने के लिए गूगल अब एक धाकड़ फीचर लेकर आ रहा है. गूगल प्ले स्टोर अब आपको खुद बताएगा कि कौन सा ऐप आपके फोन की बैटरी को तेजी से खत्म करने वाला है.
दरअसल, टेक दिग्गज गूगल एक नए 'मेट्रिक सिस्टम' पर काम कर रहा है. टेक्नोलॉजी की भाषा में इसे 'वेक लॉक' कहा जाता है. अगर आम भाषा में समझें तो कई ऐप्स ऐसे होते हैं जो बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपके फोन के प्रोसेसर को स्लीप मोड में जाने नहीं देते. जब प्रोसेसर जागा रहता है, तो वह लगातार बैटरी का इस्तेमाल करता है. लेकिन अब गूगल प्ले स्टोर ऐसे ऐप्स की पहचान करेगा जो जरूरत से ज्यादा 'वेक लॉक' का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर कोई ऐप आपकी बैटरी को सामान्य से ज्यादा खर्च करेगा, तो प्ले स्टोर उस ऐप के पेज पर एक वार्निंग दिखाएगा.
अब जब आप प्ले स्टोर पर कोई ऐप डाउनलोड करने जाएंगे या अपने फोन में मौजूद ऐप्स को देखेंगे, तो गूगल आपको अलर्ट करेगा. अगर कोई ऐप बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा बैटरी की खपत कर रहा है, तो प्ले स्टोर पर उस ऐप के पेज पर एक वार्निंग दिखेगी. गूगल आपको उन ऐप्स को हटाने की सलाह भी दे सकता है जो आपके फोन की हेल्थ खराब कर रहे हैं. इस नए फीचर के बाद अब डेवलपर्स को अपने ऐप्स को ज्यादा 'बैटरी फ्रेंडली' बनाना होगा, नहीं तो गूगल उनकी रैंकिंग गिरा सकता है.
गूगल के डेटा की मानें तो एंड्रॉइड यूजर्स की सबसे बड़ी शिकायत बैटरी लाइफ को लेकर होती है. हालांकि iPhone यूजर्स के लिए भी यह समस्या खतरनाक स्तर पर है. ऐसे में गूगल का मानना है कि कई बार कुछ वॉलपेपर ऐप्स, क्लीनर ऐप्स या गेमिंग ऐप्स बंद होने के बाद भी बैकग्राउंड में एक्टिव रहते हैं. अब नया सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि यूजर को पता हो कि उसका फोन आखिर डिस्चार्ज क्यों हो रहा है.
रिपोर्ट्स की मानें तो गूगल इस फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. जल्द ही इसे एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोलआउट किया जा सकता है. यह कदम गूगल के उस अभियान का हिस्सा है जिसमें वह प्ले स्टोर को यूजर्स के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सिक्योर बनाना चाहता है. ऐसे में अब अगली बार जब आप प्ले स्टोर से कोई गेम या ऐप डाउनलोड करें, तो जरा रुककर देख लीजिएगा कि कहीं वहां 'बैटरी ड्रेन' की वार्निंग तो नहीं लिखी है. गूगल का यह नया कदम अब आपकी बैटरी की सुरक्षा करने वाला है.
