आपकी पीठ पीछे क्या कर रहा है फोन का AI? Google के इस नए 'ग्लॉइंग सर्कल' से खुलेगा हर राज

Google ने अपने बड़े इवेंट Google I/O 2026 में कई नए AI फीचर्स पेश किए. इसी दौरान कंपनी ने Android Halo नाम के एक नए फीचर की झलक भी दिखाई. यह फीचर इस साल के आखिर में आने वाले Android 17 अपडेट के साथ लॉन्च किया जा सकता है. Android Halo एक खास विजुअल इंडिकेटर होगा, जो यूजर्स को बताएगा कि उनके फोन में कोई AI एजेंट रियल टाइम में काम कर रहा है. यानी अब आपका फोन खुद स्क्रीन पर संकेत देगा कि AI क्या कर रहा है.

कैसे काम करेगा Android Halo?

Google के मुताबिक Android Halo स्क्रीन के ऊपर स्टेटस बार में दिखाई देगा. जब भी कोई AI एजेंट कोई टास्क पूरा करेगा, लाइव मोड में जाएगा या आपको कोई मैसेज भेजेगा, तब यह इंडिकेटर एक्टिव हो जाएगा. कंपनी द्वारा दिखाए गए टीजर वीडियो में एक चमकता हुआ सर्कल नजर आया, जो बाद में Gemini Sparkle आइकन में बदल जाता है. यह एक तरह का प्रोग्रेस इंडिकेटर या स्टेटस अलर्ट की तरह काम करेगा. इसका मकसद यूजर्स को यह समझाना है कि बैकग्राउंड में AI कौन सा काम कर रहा है और वह किस स्टेज पर पहुंच चुका है.

Gemini Spark के साथ करेगा काम

Android Halo को Gemini के नए Gemini Spark फीचर के साथ जोड़ा जाएगा. Google ने I/O इवेंट में Gemini Spark को भी पेश किया था. असल में Halo, Gemini के ऑटोमेटेड टास्क्स के लिए एक विजुअल फीडबैक सिस्टम की तरह काम करेगा. उदाहरण के तौर पर अगर Gemini आपके लिए कोई काम कर रहा है, जैसे जानकारी ढूंढना, किसी ऐप में एक्शन लेना या लाइव AI मोड एक्टिव करना, तो Halo आपको उसका स्टेटस दिखाएगा. इससे यूजर्स को AI प्रोसेस ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद महसूस होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या सभी Android फोन में मिलेगा?

फिलहाल Google ने साफ नहीं किया है कि Android Halo शुरुआत में सिर्फ Google Pixel डिवाइसेज के लिए होगा या सभी Android 17 फोन में मिलेगा. हालांकि कंपनी ने इतना जरूर कहा है कि Android Halo इस साल के आखिर तक उपलब्ध होगा और यह Gemini Spark समेत दूसरे सपोर्टेड AI एजेंट्स के साथ काम करेगा. Google ने यह भी बताया कि उसके सबसे एडवांस्ड डिवाइसेज में मौजूद Gemini Intelligence फीचर के साथ Halo को अतिरिक्त क्षमताएं मिलेंगी.

AI को ज्यादा सुरक्षित और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश

Android Halo सिर्फ एक डिजाइन फीचर नहीं है, बल्कि यह Google की बड़ी AI रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. कंपनी चाहती है कि AI एजेंट्स ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और यूजर-फ्रेंडली बनें. आजकल AI बैकग्राउंड में कई काम करता है, लेकिन यूजर्स को अक्सर पता नहीं चलता कि फोन में क्या चल रहा है. Halo इसी समस्या को हल करने की कोशिश करेगा. इस नए फीचर से Android फोन का एक्सपीरियंस ज्यादा स्मार्ट और इंटरैक्टिव हो सकता है. आने वाले महीनों में Google इसके तकनीकी फीचर्स, सपोर्टेड डिवाइसेज और लॉन्च टाइमलाइन से जुड़ी और जानकारी साझा करेगा.