Google की डिजिटल स्ट्राइक! Play Store से हटाए गए लाखों 'जहरीले' ऐप्स; अगर आपके फोन में भी हैं, तो तुरंत करें डिलीट

Google ने अपने प्लेटफॉर्म Google Play Store से 17.5 लाख से ज्यादा फर्जी और संदिग्ध ऐप्स हटा दिए हैं. यह कदम 2025 में एंड्रॉयड यूजर्स की सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा एक्शन माना जा रहा है. कंपनी ने 19 फरवरी को एक ब्लॉग पोस्ट में बताया कि कई ऐप्स प्राइवेसी और सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिन पर सख्त कार्रवाई की गई. Google का कहना है कि यह सिर्फ ऐप हटाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन डेवलपर्स पर भी बड़ी कार्रवाई की गई जो बार-बार स्कैम और पॉलिसी तोड़ने में शामिल थे.

80 हजार डेवलपर्स पर स्थायी बैन

Google ने करीब 80,000 डेवलपर अकाउंट्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया है. इन अकाउंट्स से जुड़े ऐप्स यूजर्स को धोखा देने, मालवेयर फैलाने और गलत सब्सक्रिप्शन में फंसाने का काम कर रहे थे. कंपनी ने साफ किया कि इन डेवलपर्स को दोबारा Play Store पर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी. यह फैसला उन यूजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है जो अनजाने में फेक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और बाद में वित्तीय या डेटा नुकसान का सामना करते हैं.

मालवेयर से भरे थे ये ऐप्स

हटाए गए ज्यादातर ऐप्स में मालवेयर मौजूद था. ये ऐप्स यूजर्स का पैसा चुरा सकते थे, बिना जानकारी के पेड सब्सक्रिप्शन चालू कर देते थे, पर्सनल डेटा एक्सेस कर लेते थे या फिर प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाते थे. Google के मुताबिक, उसकी एआई आधारित सिक्योरिटी सिस्टम Google Play Protect ने इन खतरनाक ऐप्स को पहचान लिया, इससे पहले कि वे ज्यादा लोगों के फोन तक पहुंच पाते.

2.55 लाख ऐप्स को पहले ही रोका गया

Google ने यह भी बताया कि करीब 2.55 लाख ऐप्स को संवेदनशील यूजर डेटा तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया गया. यानी ये ऐप्स पूरी तरह लॉन्च होने से पहले ही सिक्योरिटी चेक में पकड़े गए. कंपनी अब एआई टूल्स की मदद से ऐप्स की शुरुआती स्टेज से ही निगरानी कर रही है. ये टूल्स ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म Android Studio और Play Store के Data Safety सेक्शन से जुड़े हुए हैं, ताकि मालवेयर, स्पायवेयर या स्कैम जैसी गतिविधियों को तुरंत पकड़ा जा सके.

फेक रिव्यू पर भी सख्ती

सिर्फ ऐप्स ही नहीं, Google ने फर्जी रिव्यू और रेटिंग पर भी कार्रवाई की है. कंपनी ने 16 करोड़ से ज्यादा नकली रेटिंग और रिव्यू ब्लॉक किए हैं. इसका मकसद यह है कि यूजर्स गलत हाई रेटिंग देखकर धोखा न खाएं. फेक रिव्यू की वजह से कई बार यूजर्स ऐसे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जो दिखने में भरोसेमंद लगते हैं लेकिन असल में नुकसान पहुंचाते हैं.

भारतीय यूजर्स को होगा फायदा

इस बड़े अपडेट के बाद भारत जैसे देशों में जहां एंड्रॉयड यूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. कम फेक ऐप्स, कम स्कैम और ज्यादा सुरक्षित अनुभव- यही Google का लक्ष्य है. कंपनी का कहना है कि यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा. आने वाले समय में एआई आधारित सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा ताकि Play Store पूरी तरह सुरक्षित प्लेटफॉर्म बना रहे.