iPhone 17 से पहले यूजर्स के लिए Google का बड़ा तोहफा! फाइल ट्रांसफर की झंझट होगी खत्म, झटपट होगा काम

File Sharing Feature: एंड्रॉयड से आईफोन में ट्रांसफर करना हमेशा से ही झंझट भरा काम लगता है. लेकिन अब आपकी ये परेशानी भी जल्द खत्म होने वाली है. गूगल जल्द ही आईफोन और मैकबुक के लिए एक बेहतरीन फीचर लाने वाला है. इसके आने के बाद यूजर्स आसानी से फाइल शेयर कर पाएंगे. जिससे उन्हें व्हाट्सएप और ईमेल पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा. iPhone 17 के लॉन्च से पहले ये आईफोन लवर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है.

यह भी पढ़े: अब नहीं छुपेंगे नंबर! WhatsApp और फोन दोनों में दिखेंगे कॉन्टैक्ट्स, बस बदले ये सेटिंग

iPhone में आ रहा Quick Share

Add Zee News as a Preferred Source

हाल ही में Android Authority की रिपोर्ट के मुताबिक, Google प्ले सर्विसेज के नए वर्जन में यह जानकारी मिली है कि Quick Share फीचर जल्द ही आईफोन और मैकबुक पर भी उपलब्ध होगा. गूगल का यह फीचर एंड्रॉयड डिवाइस, क्रोम ओएस और विंडोज में पहले से ही है. इसकी मदद से फोटो-वीडियो या डॉक्यूमेंट को तुरंत शेयर करना आसान होगा, वो भी बिना इंटरनेट और थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किए. किसी भी फाइल को शेयर करने के लिए आईफोन यूजर्स को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था. हालांकि गूगल ने अभी तक इसके लॉन्च की ऑफिशियल घोषणा नहीं की है.

Google अकाउंट से साइन इन करना होगा

रिपोटर्स के मुताबिक, iPhone में फाइल शेयर करने के लिए आपको अपने Google अकाउंट से साइन इन करना पड़ सकता है. फिलहाल यह क्लियर नहीं है कि इसकी जरूरत क्यों होगी. यह माना जा रहा है कि iOS पर Quick Share ऐप को गूगल अकाउंट सपोर्ट की जरूरत होगी.

यह भी पढ़े: चोरी हो गया फोन? ऑन होते ही मिलेगा अलर्ट, बस तुरंत कर लीजिए ये काम

यूजर्स के लिए काम का साबित होगा

फिलहाल Oneplus और Oppo जैसे फोन्स में Oconnect+ ऐप की मदद से एंड्रॉयड और आईफोन में फाइल ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं. लेकिन ध्यान दें कि ये ऐप सभी फोन्स के लिए नहीं है. एंड्रॉयड फोन यूजर्स के लिए Quick Share ऐप बेहद काम का साबित होगा. इसमें खासियत होगी कि बिना इंटरनेट के ही सीधे फोन पर फाइल ट्रांसफर हो जाएंगी.