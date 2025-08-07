ट्रैफिक डाउन होने से वेबसाइटें परेशान, Google की VP ने दिया 'मंत्र', सारा कंफ्यूजन होगा खत्म
Google AI Search: कई स्टडीज में सामने आया है कि “जीरो-क्लिक” सर्च यानी ऐसे सर्च रिजल्ट, जहां यूजर सीधे सर्च पेज से जवाब पा लेता है और किसी वेबसाइट पर नहीं जाता, लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन गूगल ने इन दावों का खंडन किया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:47 AM IST
Google On 'Zero Click' Search: पब्लिशर्स के बीच यह चिंता बढ़ती जा रही है कि AI टूल्स, चैटबॉट्स और AI-जनरेटेड आंसर वेबसाइट्स के ट्रैफिक को कम कर रहे हैं. कई स्टडीज में यह भी सामने आया है कि “जीरो-क्लिक” सर्च यानी ऐसे सर्च रिजल्ट, जहां यूजर सीधे सर्च पेज से जवाब पा लेता है और किसी वेबसाइट पर नहीं जाता, लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन गूगल ने इन दावों का खंडन किया है.

गूगल का बयान और क्लिक क्वालिटी
गूगल की VP और हेड ऑफ सर्च, लिज रीड ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि ऑर्गेनिक क्लिक वॉल्यूम साल-दर-साल “काफी हद तक स्थिर” रहा है, और क्लिक क्वालिटी में हल्की बढ़ोतरी हुई है. क्लिक क्वालिटी का मतलब है कि यूजर वेबसाइट पर जाकर कंटेंट के साथ ज्यादा समय बिताए और इंटरैक्ट करे. हालांकि, गूगल ने अपने दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस डेटा जारी नहीं किया है.

जीरो-क्लिक सर्च का बढ़ता ट्रेंड
टेकक्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक, Similarweb के हालिया डेटा में पता चला कि मई 2025 में न्यूज से जुड़े 69% सर्च बिना किसी क्लिक के खत्म हो गए, जबकि मई 2024 में यह आंकड़ा 56% था. माना जा रहा है कि यह बदलाव AI Overviews फीचर के आने के बाद तेज हुआ.

बदलती यूजर हैबिट्स
गूगल ने यह भी स्वीकार किया कि कुछ वेबसाइट्स का ट्रैफिक घटा है, लेकिन इसका कारण सिर्फ AI नहीं है, बल्कि यूजर्स की बदलती आदतें भी हैं. आज लोग फोरम, वीडियो और फर्स्ट-हैंड एक्सपीरियंस वाले कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. पहले भी यह ट्रेंड देखा गया है- 2022 में एक गूगल अधिकारी ने बताया था कि करीब 40% युवा रेस्टोरेंट सर्च के लिए गूगल की बजाय TikTok या Instagram का इस्तेमाल करते थे. शॉपिंग के लिए अमेजन और डीटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए Reddit उनकी पहली पसंद बन गया था, जिसके बाद गूगल को अपने सर्च रिजल्ट में “फोरम” फ़िल्टर जोड़ना पड़ा.

पब्लिशर्स को क्या करना चाहिए?
रीड के मुताबिक, पब्लिशर्स को सिर्फ क्लिक की संख्या पर नहीं बल्कि क्लिक की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए. उनका मानना है कि AI Overviews वेबसाइट लिंक्स को ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, जिससे डीप एंगेजमेंट का मौका बढ़ता है. गूगल का दावा है कि AI वेब के लिए एक नया विस्तार लाएगा, जहां लोग पहले से कहीं ज्यादा सवाल पूछेंगे और क्रिएटर्स को ज्यादा जुड़ा हुआ ऑडियंस मिलेगा.

नए रेवेन्यू मॉडल की ओर इशारा
गूगल अब पब्लिशर्स को माइक्रोपेमेंट्स और न्यूजलेटर साइन-अप जैसे ऑप्शन अपनाने की सलाह दे रहा है, ताकि AI-डॉमिनेटेड माहौल में भी वेबसाइट्स अपनी कमाई बढ़ा सकें.

FAQs

Q1. जीरो-क्लिक सर्च क्या है?
जब यूजर सर्च पेज से ही जवाब ले ले और किसी वेबसाइट पर न जाए, उसे जीरो-क्लिक सर्च कहते हैं.

Q2. क्या AI Overviews से वेबसाइट ट्रैफिक कम हो रहा है?
कुछ रिपोर्ट्स में कमी दिखाई गई है, लेकिन गूगल इसे नकारता है.

Q3. गूगल क्लिक क्वालिटी से क्या मतलब रखता है?
ऐसी विजिट्स जहां यूजर कंटेंट के साथ ज्यादा समय बिताए और इंटरैक्ट करे.

मोहित चतुर्वेदी

दोस्तों के बीच गैजेटमैन के नाम से मशहूर. कहने को तो अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं.. लेकिन हर समय सीखने वाली बच्चों जैसी ललक है.

Google AI Search

;