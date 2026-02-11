Advertisement
trendingNow13105393
Hindi NewsटेकGoogle खुद मिटाएगा आपके सारे निशान! आधार-पैन और पासपोर्ट सर्च से गायब करने का आ गया जादुई तरीका

Google खुद मिटाएगा आपके सारे निशान! आधार-पैन और पासपोर्ट सर्च से गायब करने का आ गया 'जादुई' तरीका

Google Sensitive Data Removal Feature: आज के इस डिजिटल दौर में डेटा चोरी और प्राइवेसी का खतरा यूजर्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है. अक्सर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी पर्सनल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स गूगल सर्च पर मौजूद है. यूजर्स की इसी चिंता को दूर करने के लिए गूगल ने Results about you टूल को पूरी तरह अपडेट कर दिया है. यह अपडेट कैसे काम करता है और आपको इसके लिए क्या करना होगा आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 11, 2026, 09:57 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google खुद मिटाएगा आपके सारे निशान! आधार-पैन और पासपोर्ट सर्च से गायब करने का आ गया 'जादुई' तरीका

How to Remove Personal Data From Google: क्या आपने कभी इंटरनेट की दुनिया में अपना खुद का नाम सर्च करके देखा है? अगर गूगल सर्च में आपके नाम के साथ ही आपका फोन नंबर, घर का पता या आधार-पैन जैसी जरूरी जानकारियां दिख रही हैं तो जरा सवाधान हो जाइए. यह आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है. यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर उठने वाली इस परेशानी को अब गूगल ने दूर करने की तैयारी कर ली है!
गूगल अपने यूजर्स की प्राइवेसी पर मंडराते खतरे को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. अब आपकी प्राइवेट और जरूरी जानकारी आपकी अनुमति के बिना इंटरनेट पर नहीं टिक पाएगी. गूगल ने अपने खास टूल में ऐसे फीचर्स ला दिए हैं जो आपको अपनी मर्जी के मालिक बना सकेंगे. आखिर क्या है ये गूगल का नया धमाका और कब से कैसे आप अपनी प्राइवेसी को इंटरनेट पर सेफ कर सकते हैं? आइए जानते हैं विस्तार से...

इंटरनेट दिग्गज गूगल ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए एक नया अपडेट लाया है. अब गूगल सर्च से अपनी जरूरी जानकारी (Sensitive Data) हटवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा. गूगल ने अपने Results about you टूल का विस्तार करते हुए इसमें पर्सनल आईडी और सरकारी डॉक्यूमेंट को भी शामिल कर दिया है.

क्या-क्या हटा सकेंगे आप?
गूगल के इस टूल से पहले यूजर्स सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और घर का पता हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते थे. लेकिन अब नए अपडेट के बाद अगर सर्च रिजल्ट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर या भारत में आधार या पैन नंबर दिखाई देता है तो आप उसे हटाने की मांग कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

इसके लिए आपको अपने फोन में गूगल ऐप पर जाना होगा और अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करना होगा.

अब यहां Results about you ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

अपनी वो जानकारी लिखें जिसे आप मॉनिटर करना चाहते हैं जैसे आपका नाम या आईडी नंबर.

इसके बाद गूगल खुद इंटरनेट को स्कैन करेगा और जैसे ही आपकी जानकारी किसी सर्च रिजल्ट में दिखेगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन भेज देगा.

ये भी पढ़ेंः Explainer: AI से बनी रील या फोटो पोस्ट करने से पहले जान लें ये 3 नए नियम, वरना...

अश्लील तस्वीरों पर भी लगाम
इसके साथ ही गूगल ने गैर-सहमति वाली तस्वीरों को भी हटाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. अब यूजर्स को एक-एक फोटो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी. Results about you हब के जरिए एक साथ कई तस्वीरों को हटाने की रिक्वेस्ट की जा सकेगी और उनका स्टेटस भी चेक किया जा सकेगा.

इसके साथ ही गूगल ने यह भी साफ कर दिया है कि सर्च रिजल्ट से जानकारी हटाने का मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह इंटरनेट से हट गई है लेकिन इससे उस जानकारी तक लोगों की पहुंच काफी हद तक कम हो जाएगी. गूगल का यह फीचर अभी कुछ देशों में शुरू हुआ है बहुत ही जल्द भारत में भी इस फीचर को रोल आउट कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp से विदा ले रहा ग्रीन कलर? आपकी पसंद के रंग में होगा ऐप, बदलेगा एक्सपीरियंस!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Google Results about you updateGoogle privacy features

Trending news

राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
Pandit Jawaharlal Nehru
राहुल गांधी को घेरने के लिए यह कौन सी तस्वीरें दिखा दीं? गिरिराज पर भड़की कांग्रेस
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
Pandit Jawaharlal Nehru
'नेहरू के होंठ पर शक्कर के दाने पोंछे... ' प्रेमपत्र की पोटली साथ रखती थीं ए़डविना
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
Rajpal Yadav
गीता, कुरान की कसम, फिर भी मंसूबों पर फिरा पानी, राजनीति में कैसे फेल हुए राजपाल
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
Vande Mataram
राष्ट्रगान से पहले वंदे-मातरम की ये लाइनें जरूरी, जान लीजिए क्या कहता है नया आदेश
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
Mamata Banerjee
भाजपा से मुकाबले को एक 'M' काफी नहीं! ममता बनर्जी ने बंगाल जीतने की बदली रणनीति
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
Bengal Ghost Lights
रात होते ही चमकती है नीली रोशनी, भटकती है मरे हुए लोगों की आत्मा? ये कौन सी जगह है?
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Babri Masjid
अल्लाह राजी-खुशी है... आज से बननी शुरू होगी बाबरी मस्जिद, क्या बोले हुमायूं कबीर
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
Ajit Pawar
Ajit Pawar Death: रोहित पवार ने जताई साजिश की आशंका, CID की काबिलियत पर उठाया सवाल
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?