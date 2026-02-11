Google खुद मिटाएगा आपके सारे निशान! आधार-पैन और पासपोर्ट सर्च से गायब करने का आ गया 'जादुई' तरीका

How to Remove Personal Data From Google: क्या आपने कभी इंटरनेट की दुनिया में अपना खुद का नाम सर्च करके देखा है? अगर गूगल सर्च में आपके नाम के साथ ही आपका फोन नंबर, घर का पता या आधार-पैन जैसी जरूरी जानकारियां दिख रही हैं तो जरा सवाधान हो जाइए. यह आपकी प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है. यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर उठने वाली इस परेशानी को अब गूगल ने दूर करने की तैयारी कर ली है!

गूगल अपने यूजर्स की प्राइवेसी पर मंडराते खतरे को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. अब आपकी प्राइवेट और जरूरी जानकारी आपकी अनुमति के बिना इंटरनेट पर नहीं टिक पाएगी. गूगल ने अपने खास टूल में ऐसे फीचर्स ला दिए हैं जो आपको अपनी मर्जी के मालिक बना सकेंगे. आखिर क्या है ये गूगल का नया धमाका और कब से कैसे आप अपनी प्राइवेसी को इंटरनेट पर सेफ कर सकते हैं? आइए जानते हैं विस्तार से...

इंटरनेट दिग्गज गूगल ने अपने यूजर्स की प्राइवेसी को और मजबूत बनाने के लिए एक नया अपडेट लाया है. अब गूगल सर्च से अपनी जरूरी जानकारी (Sensitive Data) हटवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा. गूगल ने अपने Results about you टूल का विस्तार करते हुए इसमें पर्सनल आईडी और सरकारी डॉक्यूमेंट को भी शामिल कर दिया है.

क्या-क्या हटा सकेंगे आप?

गूगल के इस टूल से पहले यूजर्स सिर्फ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और घर का पता हटाने की रिक्वेस्ट कर सकते थे. लेकिन अब नए अपडेट के बाद अगर सर्च रिजल्ट में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नंबर या भारत में आधार या पैन नंबर दिखाई देता है तो आप उसे हटाने की मांग कर सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

इसके लिए आपको अपने फोन में गूगल ऐप पर जाना होगा और अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करना होगा.

अब यहां Results about you ऑप्शन को सेलेक्ट करें.

अपनी वो जानकारी लिखें जिसे आप मॉनिटर करना चाहते हैं जैसे आपका नाम या आईडी नंबर.

इसके बाद गूगल खुद इंटरनेट को स्कैन करेगा और जैसे ही आपकी जानकारी किसी सर्च रिजल्ट में दिखेगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन भेज देगा.

ये भी पढ़ेंः Explainer: AI से बनी रील या फोटो पोस्ट करने से पहले जान लें ये 3 नए नियम, वरना...

अश्लील तस्वीरों पर भी लगाम

इसके साथ ही गूगल ने गैर-सहमति वाली तस्वीरों को भी हटाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. अब यूजर्स को एक-एक फोटो रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी. Results about you हब के जरिए एक साथ कई तस्वीरों को हटाने की रिक्वेस्ट की जा सकेगी और उनका स्टेटस भी चेक किया जा सकेगा.

इसके साथ ही गूगल ने यह भी साफ कर दिया है कि सर्च रिजल्ट से जानकारी हटाने का मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह इंटरनेट से हट गई है लेकिन इससे उस जानकारी तक लोगों की पहुंच काफी हद तक कम हो जाएगी. गूगल का यह फीचर अभी कुछ देशों में शुरू हुआ है बहुत ही जल्द भारत में भी इस फीचर को रोल आउट कर दिया जाएगा.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp से विदा ले रहा ग्रीन कलर? आपकी पसंद के रंग में होगा ऐप, बदलेगा एक्सपीरियंस!