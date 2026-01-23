Google का AI मोड हुआ और भी स्मार्ट! Gmail और फोटो की मदद से देगा जवाब, जानिए कैसे करेगा आपकी मदद

Advertisement
गूगल सर्च एक बार फिर बड़ा बदलाव लेकर आया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि उसके एआई मोड में अब 'पर्सनल इंटेलिजेंस' फीचर को शामिल किया जा रहा है. इस नए फीचर की मदद से गूगल सर्च यूजर की पसंद, जरूरत और आदतों को समझकर पहले से ज्यादा सटीक और निजी जवाब दे सकेगा. सरल भाषा में कहें तो अब गूगल सिर्फ सवाल का जवाब नहीं देगा, बल्कि यह भी समझेगा कि सवाल पूछने वाला कौन है और उसे क्या पसंद है?

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 23, 2026, 11:53 AM IST
गूगल कंपनी अपने सर्च इंजन को लगातार बेहतर बनाने पर काम रही है. इसके लिए कंपनी अपने AI मोड में नए-नए फीचर्स जोड़ रही है. अब कंपनी ने इसमें पर्सनल इंटेलिजेंस नाम से एक नया फीचर जोड़ा है. इस फीचर के आने से गूगल सर्च सिर्फ आपके सवाल का जवाब ही नहीं देगा, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेगा कि आप क्या चाहते हैं और आपकी पसंद क्या है? इस फीचर के आने से गूगल पर सर्च करना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा.  

क्या है पर्सनल इंटेलिजेंस फीचर?
पर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि वह AI मोड जो यूजर को व्यक्तिगत जानकारी देता है. यह फीचर जरूरत पड़ने पर जीमेल और गूगल फोटोज से जुड़ सकता है. इससे आपको सर्च रिजल्ट ज्यादा सटीक और आपके काम का मिलेगा.यह फीचर गूगल को समझने में मदद करता है कि आप किन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं. 

इंटेलिजेंस फीचर शॉपिंग में करेगा मदद
अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो यह फीचर आपके काफी काम आ सकता है. मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और आपको नया स्नीकर्स ढूंढना है. तो यह एआई मोड आपके पुराने सनमान खरीदने के पैटर्न को देखकर यह समझ सकता है कि आप किस ब्रांड या स्टाइल को पसंद करते हैं. इसके बाद आपको इसी से रिलेटेड नए विकल्प दिखाई देगा, यह आपकी पसंद से मेल खाने वाले होंगे. इससे आपको बार-बार सर्च करने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी. इससे आपके लिए सही चीज चुनना आसान हो जाएगा और समय भी बचेगा. 

यात्रा की प्लानिंग होगी आसान
गूगल का यह नया फीचर आपको घूमने-फिरने की योजना बनाने में मदद करेगा. अगर आपने पहले कहीं घूमने की बुकिंग की है या आपकी फोटो लाइब्रेरी में इसकी तस्वीरें हैं, तो गल एआई इन्हें देखकर सुझाव देगा. परिवार के साथ यात्रा करने वालों को बच्चों के लिए मजेदार जगहों और खाने-पीने के अच्छे स्पॉट्स के बारे में बताएगा. यह फीचर आपकी पिछली यात्रा के होटल बुकिंग और गूगल फोटोज से नया सुझाव देगा. 

इस फीचर में क्या है खास?
इस फीचर की अच्छी बात यह है कि यह पूरी तरह ऑप्ट-इन है. इसका मतलब अगर आप चाहते हैं तभी गूगल सर्च को जीमेल या गूगल फोटोज से जोड़ा जा सकेगा. बिना आपकी परमिशन के यह सुविधा अपने आप चालू नहीं होगी. फिलहाल यह फीचर अमेरिका में गूगल के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले यूजर्स के लिए शुरू की गई हैं. इसको आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत गूगल अकाउंट से यूज कर सकते हैं. ऑफिस या एजुकेशन अकाउंट पर यह फीचर काम नहीं करेगा. 

डेटा को लेकर गूगल का दावा
गूगल का कहना है कि यह AI मोड सीधे जीमेल या फोटो लाइब्रेरी से ट्रेनिंग नहीं लेता है. इसका इस्तेमाल सीमित जानकारी के जरिए सिर्फ बेहतर जवाब देने के लिए किया जाता है. कंपनी का कहना है कि यह फीचर आपके सर्च को पहले से ज्यादा स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए हैं. आने वाले समय में यह फीचर सर्च करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है.

