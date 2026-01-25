Advertisement
Hindi NewsटेकYouTube बना डॉक्टर... गूगल AI के खेल से मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैरान, हेल्थ से जुड़ी जानकारी में निकला बड़ा झोल!

YouTube बना डॉक्टर... गूगल AI के खेल से मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैरान, हेल्थ से जुड़ी जानकारी में निकला बड़ा झोल!

Google AI Health: आज के समय में हेल्थ से जुड़ी जानकारी जानने के लिए लोग सबसे पहले Google पर सर्च करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका भरोसा सही जगह जा रहा है या नहीं? हाल ही में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि गूगल के नए AI फीचर ने हेल्थ से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए मेडिकल संस्थानों या डॉक्टरों की जगह YouTube वीडियो का ज्यादा सहारा ले रहा है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 25, 2026, 01:50 PM IST
YouTube बना डॉक्टर... गूगल AI के खेल से मेडिकल एक्सपर्ट्स भी हैरान, हेल्थ से जुड़ी जानकारी में निकला बड़ा झोल!

Google AI Health: क्या आप भी सिरदर्द से लेकर किसी बड़ी बीमारी के लक्षणों को समझने के लिए तुरंत Google का दरवाजा खटखटाते हैं? जवाब अगर हां है तो जरा सावधान हो जाइए! जिस गूगल AI पर आप आप भरोसा कर रह हैं वह आपको किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर या फिर नामी अस्पताल के पास भेजने के बजाय यूट्यूब की गलियों में घुमाने का काम कर रहा है. हाल ही में सामने आई एक रिसर्च ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिसर्च में दावा किया गया है कि गूगल का नया AI फीचर हेल्थ से जुड़े गंभीर सवालों के जवाब देने के लिए मेडिकल संस्थानों या हेल्थ एक्सपर्ट्स के बजाय यूट्यूब वीडियो को सबसे ज्यादा सहाहा ले रहा है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आपकी जान और सेहत के बीच अब केवल एक वीडियो क्रिएटर खड़ा है? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं इस रिपोर्ट की पूरी सच्चाई जो आपकी सर्च करने की आदत को हमेशा के लिए बदल सकती है.

यूट्यूब बना डॉक्टर नंबर 1 
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार  बर्लिन में हुए एक रिसर्च में 50,000 से ज्यादा हेल्थ सर्च पर रिसर्च किया गया रिपोर्ट के अनुसार गूगल के AI जवाबों में 4.43% बार YouTube को बतौर सोर्स इस्तेमाल किया गया. सबसे हैरानी की बात यह है कि किसी भी बड़े अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य पोर्टल या मेडिकल जर्नल को इतनी जगह नहीं मिली जितनी YouTube को दी जा रही है.

दावा कुछ और हकीकत कुछ और 
गूगल हमेशा से यह दावा करता चला आया है कि उसके AI यूजर्स के सवालों का जवाब देने के लिए भरोसेमंद संस्थानों जैसे CDC (Centers for Disease Control) और मेयो क्लिनिक पर आधारित होते हैं. लेकिन रिसर्च के मुताबिक YouTube के वीडियो इन भरोसेमंद सोर्स पर भारी पड़ रहे हैं. चूंकि YouTube पर जानकारों के साथ साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी एक्टिव हैं इसलिए जानकारी की सत्यता पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है.

गलत जानकारी से हेल्थ को बड़ा खतरा 
इस रिसर्च के बाद हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि YouTube कोई मेडिकल पब्लिशर नहीं है. एक मामले में तो गूगल AI ने लिवर फंक्शन टेस्ट से भी जुड़ी जानकारी गलत दे दी थी  जिससे गंभीर बीमारी वाले मरीज को भी अपनी रिपोर्ट नॉर्मल लग सकती थी.

क्या गूगल खुद को ही दे रहा है बढ़ावा?
ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि क्या गूगल खुद को बढ़ावा दे रहा है? YouTube का मालिक भी गूगल है, इसलिए यह सवाल और भी गहरा हो जाता है. ऐसे में आलोचकों का कहना है कि गूगल अपने फायदे के लिए भरोसेमंद मेडिकल सोर्स को छोड़कर अपने ही प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हेल्थ जैसी संवेदनशील मामले में पॉपुलैरिटी से ज्यादा सटीकता जरूरी है.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

