Google ने भारत के लोगों को दिया टेक्नोलॉजी का ऐसा गिफ्ट, अब AI देगा आप ही की तरह जवाब! आ गया ये नया कमाल का फीचर
Advertisement
trendingNow12915395
Hindi Newsटेक

Google ने भारत के लोगों को दिया टेक्नोलॉजी का ऐसा गिफ्ट, अब AI देगा आप ही की तरह जवाब! आ गया ये नया कमाल का फीचर

Google ने अपने AI यूजर्स के लिए प्लेटफॉर्म को फ्रेंडल बनाने के लिए इसमें AI Mode को जोड़ दिया है. इसके जरिए अब आप अपनी भाषा में किसी भी तरह के जटिल सवाल भी कर सकते हैं, जिनका आपको डिटेल में बेहतरीन जवाब मिलेगा.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 09, 2025, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google ने भारत के लोगों को दिया टेक्नोलॉजी का ऐसा गिफ्ट, अब AI देगा आप ही की तरह जवाब! आ गया ये नया कमाल का फीचर

Ai टेक्नोलॉजी में दुनियाभर की कंपनियां लगातार अपडेट्स कर रही हैं. वहीं, AI ने अब हर इंसान की जिदंगी में एंट्री ले ली है. इसे सभी के फ्रेंडली बनाते हुए हर भाषा के लिए तैयार किया जा रहा है. अब Google ने अपने भारतीय यूजर्स को शानदार गिफ्ट देते हुए अपने AI में हिन्दी भाषा को भी जोड़ दिया है. कंपनी ने अपने AI Mode को अपग्रेड कर दिया है. ऐसे में AI पावर्ड सर्च टूल में अब हिन्दी भाषा के साथ-साथ जापानी, कोरियाई, इंडोनेशियन, ब्राजिलियन और पुर्तगाल भाषाओं को भी जोड़ दिया है. Google ने अपने इस अपडेट के साथ OpenAI, Perplexity और ChatGPT जैसे AI टूल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है.

AI से अपनी भाषा में पूछ पाएंगे सवाल
अब इस अपडेट को लेकर गूगल सर्च की प्रोडक्ट मैनेजमेंट की वाइस प्रेसिडेंट हेमा बुदराजू ने अपने एक ब्लॉग में कहा, 'इस अपडेट की वजह से अब यूजर्स अपनी ही भाषा में मुश्किल सवाल भी AI से पूछ पाएंगे. इस वजह से लोग वेब को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे.' उनका कहना है कि भाषा बदलने से कही ज्यादा है सर्च को पूरी दुनिया के लिए बेहतर बनाया जा सके. इसके लिए जरूरी है कि उस जगह के मुताबिक ही बातों को समझा जाए.

iPhone 15 सीरीज खरीदने का सुनहरा मौका! ₹25,000 तक की बचत, iPhone 17 लॉन्च से ग्राहको

Add Zee News as a Preferred Source

फोटो और वॉइस के जरिए भी कर सकते हैं सर्च
गूगल सर्च का नया AI मोड अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल हो गया है. यह Gemini 2.5 के खास वर्जन पर काम करता है, जिससे यूजर्स अब सिर्फ आसान नहीं, बल्कि लंबे और जटिल सवालों के जवाब भी पा सकते हैं. चाहे आपको ट्रिप की प्लानिंग करनी हो या किसी टॉपिक पर पूरी जानकारी चाहिए हो, यह AI मोड आपकी हर जरूरत को समझकर जवाब देता है. सबसे खास बात यह है कि यह एक मल्टीमॉडल फीचर है, यानी आप सिर्फ लिखकर ही नहीं, बल्कि बोलकर या फोटो के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं.

पहली बार Google Pixel 9 की कीमत हुई आधी से भी कम, जानें कब और कहां मिलेगा बंपर ऑफर

Google ने पिछले ही दिनों दी ये सुविधा
गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में गूगल AI मोड में एजेंटिक फीचर्स लेकर आया था. इसके जरिए यूजर्स किसी रेस्टोरेंट को ढूंढने, लोकल सर्विस की अपॉइंटमेंट और किसी इवेंट के लिए टिकट की बुकिंग करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, ये अपडेट सिर्फ अमेरिका में ही गूगल AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए सीमित है. इस अल्ट्रा टियर की कीमत $249.99 यानी लगभग 22 हजार रुपये प्रति माह रखी गई है.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

googleAI

Trending news

इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
;