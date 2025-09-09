Google ने भारत के लोगों को दिया टेक्नोलॉजी का ऐसा गिफ्ट, अब AI देगा आप ही की तरह जवाब! आ गया ये नया कमाल का फीचर

Ai टेक्नोलॉजी में दुनियाभर की कंपनियां लगातार अपडेट्स कर रही हैं. वहीं, AI ने अब हर इंसान की जिदंगी में एंट्री ले ली है. इसे सभी के फ्रेंडली बनाते हुए हर भाषा के लिए तैयार किया जा रहा है. अब Google ने अपने भारतीय यूजर्स को शानदार गिफ्ट देते हुए अपने AI में हिन्दी भाषा को भी जोड़ दिया है. कंपनी ने अपने AI Mode को अपग्रेड कर दिया है. ऐसे में AI पावर्ड सर्च टूल में अब हिन्दी भाषा के साथ-साथ जापानी, कोरियाई, इंडोनेशियन, ब्राजिलियन और पुर्तगाल भाषाओं को भी जोड़ दिया है. Google ने अपने इस अपडेट के साथ OpenAI, Perplexity और ChatGPT जैसे AI टूल्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है.

AI से अपनी भाषा में पूछ पाएंगे सवाल

अब इस अपडेट को लेकर गूगल सर्च की प्रोडक्ट मैनेजमेंट की वाइस प्रेसिडेंट हेमा बुदराजू ने अपने एक ब्लॉग में कहा, 'इस अपडेट की वजह से अब यूजर्स अपनी ही भाषा में मुश्किल सवाल भी AI से पूछ पाएंगे. इस वजह से लोग वेब को बेहतर तरीके से एक्सप्लोर भी कर पाएंगे.' उनका कहना है कि भाषा बदलने से कही ज्यादा है सर्च को पूरी दुनिया के लिए बेहतर बनाया जा सके. इसके लिए जरूरी है कि उस जगह के मुताबिक ही बातों को समझा जाए.

फोटो और वॉइस के जरिए भी कर सकते हैं सर्च

गूगल सर्च का नया AI मोड अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और पावरफुल हो गया है. यह Gemini 2.5 के खास वर्जन पर काम करता है, जिससे यूजर्स अब सिर्फ आसान नहीं, बल्कि लंबे और जटिल सवालों के जवाब भी पा सकते हैं. चाहे आपको ट्रिप की प्लानिंग करनी हो या किसी टॉपिक पर पूरी जानकारी चाहिए हो, यह AI मोड आपकी हर जरूरत को समझकर जवाब देता है. सबसे खास बात यह है कि यह एक मल्टीमॉडल फीचर है, यानी आप सिर्फ लिखकर ही नहीं, बल्कि बोलकर या फोटो के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं.

Google ने पिछले ही दिनों दी ये सुविधा

गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में गूगल AI मोड में एजेंटिक फीचर्स लेकर आया था. इसके जरिए यूजर्स किसी रेस्टोरेंट को ढूंढने, लोकल सर्विस की अपॉइंटमेंट और किसी इवेंट के लिए टिकट की बुकिंग करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. हालांकि, ये अपडेट सिर्फ अमेरिका में ही गूगल AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए सीमित है. इस अल्ट्रा टियर की कीमत $249.99 यानी लगभग 22 हजार रुपये प्रति माह रखी गई है.