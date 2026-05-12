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Hindi NewsटेकGoogle Down: भारत में अचानक बंद हुआ गूगल सर्च, स्क्रीन पर दिख रहा है ये डरावना मैसेज

Google Down: भारत में अचानक बंद हुआ गूगल सर्च, स्क्रीन पर दिख रहा है ये डरावना मैसेज

भारत में गूगल सर्च की सेवाएं अचानक ठप हो गईं, जिससे हजारों यूजर्स को "इंटरनल सर्वर एरर" का सामना करना पड़ रहा है. गूगल के इंजीनियर इस समस्या को ठीक करने में जुटे हैं, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: May 12, 2026, 11:14 AM IST
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भारत में गूगल सर्च की सेवाएं अचानक ठप हो गईं.
भारत में गूगल सर्च की सेवाएं अचानक ठप हो गईं.

भारत समेत कई जगहों पर Google Search अचानक काम करना बंद कर गया, जिसके बाद हजारों यूजर्स परेशान हो गए. कई लोगों ने शिकायत की कि Google पर कुछ भी सर्च करने पर रिजल्ट नहीं दिख रहे थे. यूजर्स को स्क्रीन पर “Server Error” का मैसेज दिखाई दे रहा था. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लोगों ने इस समस्या के स्क्रीनशॉट शेयर किए और बताया कि Google Search एक्सेस नहीं हो रहा है.

यूजर्स को दिखा “Server Error” मैसेज

Google Search खोलने पर कई यूजर्स को एक एरर मैसेज दिखाई दिया जिसमें लिखा था कि “Internal Server Error” की वजह से रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो पा रही है. मैसेज में यह भी बताया गया कि Google के इंजीनियर्स को समस्या की जानकारी दे दी गई है और उसे ठीक करने पर काम चल रहा है. साथ ही यूजर्स से कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करने के लिए कहा गया.

सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़

हालांकि वेबसाइट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म Downdetector पर ज्यादा आउटेज रिपोर्ट्स दिखाई नहीं दीं, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने परेशानी बताई. कई लोगों ने कहा कि Google Search बिल्कुल लोड नहीं हो रहा था, जबकि कुछ यूजर्स को बार-बार Error Page दिखाई दे रही थी. देखते ही देखते “Google Down” सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा.

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Search Results हुए प्रभावित

इस आउटेज का सबसे ज्यादा असर Google Search रिजल्ट्स पर पड़ा. लोग किसी भी टॉपिक को सर्च कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स की जगह सिर्फ Error Message दिखाई दे रहा था. इससे स्टूडेंट्स, ऑफिस यूजर्स और रोजमर्रा के इंटरनेट यूजर्स को काफी दिक्कत हुई. कई लोगों ने इसे इंटरनेट की बड़ी तकनीकी गड़बड़ी बताया.

Google की तरफ से क्या कहा गया?

Error Message के अनुसार Google की टीम इस समस्या को ठीक करने में जुटी हुई थी. हालांकि कंपनी की तरफ से तुरंत कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन मैसेज से साफ था कि यह एक सर्वर-साइड तकनीकी समस्या थी. कुछ समय बाद कई यूजर्स के लिए Google Search फिर से सामान्य तरीके से काम करने लगा.

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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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