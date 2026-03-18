Google ने चुपके से खत्म किया अपना यह AI फीचर! अब बीमारी के इलाज के लिए नहीं मिलेगी 'अजनबियों' की सलाह

Google ने हाल ही में अपने एक खास AI फीचर ‘What People Suggest’ को चुपचाप बंद कर दिया है. यह फीचर यूजर्स को इंटरनेट पर अलग-अलग लोगों के अनुभव और हेल्थ से जुड़े सुझाव दिखाता था. अगर आपने हाल ही में किसी बीमारी या मेडिकल टॉपिक को सर्च किया होगा, तो आपको यह ऑप्शन दिखा होगा. इस फीचर को Google ने अपने सर्च को ज्यादा स्मार्ट और AI-ड्रिवन बनाने के लिए लॉन्च किया था. लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी ने इसे कुछ महीनों पहले ही हटा दिया, जब उसने इसके इस्तेमाल और असर की समीक्षा की.

कैसे काम करता था यह AI फीचर?

‘What People Suggest’ फीचर का मकसद था कि यूजर्स को सिर्फ डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह ही नहीं, बल्कि आम लोगों के अनुभव भी दिखें. इसके लिए AI का इस्तेमाल करके Google अलग-अलग ऑनलाइन फोरम, डिस्कशन बोर्ड और सोशल प्लेटफॉर्म्स से जानकारी इकट्ठा करता था.

फिर इन जानकारियों को छोटे-छोटे सार (summary) में बदलकर सर्च रिजल्ट में दिखाया जाता था. उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आर्थराइटिस (गठिया) के बारे में सर्च करता, तो उसे यह भी दिखता कि दूसरे लोग इस बीमारी के साथ कैसे एक्टिव रहते हैं या क्या उपाय अपनाते हैं.

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शुरुआत में क्या था इसका मकसद?

जब यह फीचर लॉन्च हुआ था, तब इसे सबसे पहले अमेरिका में मोबाइल यूजर्स के लिए पेश किया गया था. खास बात यह थी कि यह फीचर मुख्य रूप से हेल्थ से जुड़े सवालों पर ही फोकस करता था. Google का कहना था कि इसका उद्देश्य सर्च को ज्यादा उपयोगी बनाना है, जहां एक्सपर्ट जानकारी के साथ-साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मिल सके. कंपनी ने यह भी साफ किया था कि यह फीचर डॉक्टर की सलाह को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उसे सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है.

फिर क्यों बंद करना पड़ा यह फीचर?

हालांकि शुरुआत में इस फीचर को कुछ लोकप्रियता मिली, लेकिन यह ज्यादा समय तक नहीं चल सका. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसे बंद करने के पीछे हेल्थ से जुड़े संभावित जोखिम एक बड़ी वजह हो सकते हैं. हालांकि, Google ने साफ तौर पर यह नहीं माना कि इसे गलत या असुरक्षित मेडिकल जानकारी के कारण हटाया गया. कंपनी का कहना है कि यह फैसला सर्च रिजल्ट को सरल बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा था.

Google का क्या कहना है?

कंपनी के एक प्रवक्ता के अनुसार, ‘What People Suggest’ फीचर को महीनों पहले ही बंद कर दिया गया था. यह कदम सर्च पेज को कम जटिल और ज्यादा क्लीन बनाने के लिए उठाया गया. Google का यह भी कहना है कि वह अब भी यूजर्स को भरोसेमंद हेल्थ जानकारी देने के लिए काम कर रहा है. इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं, जहां लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, क्योंकि कई यूजर्स के लिए यह जानकारी उपयोगी साबित होती है.

क्या है इसका असर?

इस फीचर के हटने का मतलब यह है कि अब यूजर्स को सर्च रिजल्ट में सीधे तौर पर आम लोगों के अनुभवों का सार नहीं मिलेगा. हालांकि, वे अब भी अलग-अलग फोरम और वेबसाइट्स पर जाकर यह जानकारी हासिल कर सकते हैं.