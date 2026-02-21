Google ने कर दी 80 हजार अकाउंट्स की छुट्टी! 17 लाख 'खतरनाक' ऐप्स पर चला चाबुक, जानें आपके फोन में कितने

Google Security Report: अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है. दरअसल गूगल ने अपनी एनुअल सिक्योरिटी रिपोर्ट (2025) जारी कर दी है. इस रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. रिपोर्ट में कंपनी ने बतया कि 2025 में लाखों ऐसे ऐप्स पर रोक लगाई है, जो मैलवेयर, फाइनेंशियल फ्रॉड, छिपे हुए सब्सक्रिप्शन और यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकते थे. गूगल का कहना है कि इन एप्स को यूजर्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए बैन किया गया है. इसमें कई ऐप ऐसे भी थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लोगों को नुकसान पहुंचाते थें. इस बड़े एक्शन से गूगल ने किसी बड़े खतरों को आपके फोन तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया है. यह एप्स आप तक पहुंच नहीं पाए हैं.

17 लाख से ज्यादा ऐप्स बाहर

गूगल की ताजा रिपोर्ट के से पता चलता है कि कंपनी ने पिछले एक साल में 17 लाख से ज्यादा ऐसे ऐप्स को ब्लॉक किया है. ये ऐप्स आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते थे. ये वे ऐप्स थे जो मैलवेयर (वायरस) से लैस थे या फिर यूजर्स का डेटा चोरी करने की फिराक में थे. गूगल प्ले स्टोर की सिक्योरिटी सिस्टम इतनी सख्त हो गई है कि इन ऐप्स को यूजर्स तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला. प्ले प्रोटेक्ट (Play Protect) के एडवांस AI फीचर्स ने इन ऐप्स को इंस्टालेशन से पहले ही पहचान कर रास्ता दिखा दिया.

यह भी पढ़ें:- airtel चीफ सुनील मित्तल का बड़ा बयान, AI को बताया इंडस्ट्री का ऑपरेशनल बैकबोन...

Add Zee News as a Preferred Source

80 हजार फर्जी डेवलपर्स पर एक्शन

गूगल ने सिर्फ ऐप्स पर ही नहीं, बल्कि उन्हें बनाने वाले लोगों पर भी कड़ा प्रहार किया है. रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग 80,000 डेवलपर अकाउंट्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है. ये वे लोग थे जो बार-बार गूगल की पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे थे या फिर फ्रॉड ऐप्स के जरिए लोगों को ठगने की कोशिश में लगे थे.

Google ने अपने एंटी-स्पैम सिस्टम को बनाया बेहतर

Google कंपनी पिछले कई सालों से अपने एंटी-स्पैम सिस्टम को बहतर बनाने पर काम कर रही है. इससे 160 मिलियन स्पैम रेटिंग और रिव्यू ब्लॉक हो गए. इसके साथ कंपनी ने जेनरेटिव AI पावर्ड रिव्यू सिस्टम बनाया है, जो डेवलपमेंट के दौरान ही ऐप्स को एनालाइज कर लेता है. इससे प्ले स्टोर पर ऐप सबमिट होने से पहले मैलवेयर, स्पाइवेयर और फाइनेंशियल स्कैम ऐप्स का पता लगाने में मदद मिलती है.

Google Play Protect हुआ बेहतर

Google के अनुसार कंपनी Google Play Protect को पिछले साल और बेहतर बनाया गया था. कंपनी की मानें तो यह सिस्टम उन ऐप्स के इंस्टॉल होने की कोशिशों को एनालाइज करता और ऑटोमैटिकली ब्लॉक कर देता है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड करने के लिए सेंसिटिव परमिशन का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन-कॉल स्कैम प्रोटेक्शन फीचर

Google कंपनी ने नया इन-कॉल स्कैम प्रोटेक्शन फीचर पेश किया है. यह कॉल के दौरान प्ले प्रोटेक्ट को डिसेबल करने से रोकता है. इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि स्कैमर्स लोगों को बिल्ट-इन सिक्योरिटी डिफेंस बंद करने और कॉल के बीच में मैलिशियस ऐप इंस्टॉल करने के लिए नहीं मना पाए.

सावधानी हटी, दुर्घटना घटी!

भले ही गूगल ने लाखों ऐप्स बैन कर दिए हों, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है. टेक एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके लिए यूजर्स को खुद भी सतर्क रहना चाहिए. लोगों को किसी भी ऑफर वाले लिंक से ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहीए. अगर कोई टॉर्च वाला ऐप आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट या लोकेशन मांग रहा है, तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है. हमेशा आप आधिकारिक प्ले स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से नहीं.

यह भी पढ़ें:- भारत में दुनिया का सबसे बड़ा बदलाव लाएगा AI, Adobe CEO शांतनु नारायण ने बताया क्यों