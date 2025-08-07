Google क्यों उड़ा रहा लगातार Apple का मजाक, अब नए वीडियो में फिर साधा निशाना, टीजर देख खूब हंस रहे लोग
Google क्यों उड़ा रहा लगातार Apple का मजाक, अब नए वीडियो में फिर साधा निशाना, टीजर देख खूब हंस रहे लोग

Google ने एक बार फिर से अपने ही अलग अंदाज में Apple का मजाक उड़ाया है. अब फिर से गूगल का नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 07, 2025, 06:47 PM IST
Google क्यों उड़ा रहा लगातार Apple का मजाक, अब नए वीडियो में फिर साधा निशाना, टीजर देख खूब हंस रहे लोग

Google ने अपने नए फोन Pixel 10 को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है. बताया जा रहा है कि कंपनी अपने Pixel Buds और Pixel Watch मॉडल के साथ इस नई Pixel सीरीज को भी 20 अगस्त को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में है. हालांकि, इससे पहले ही कंपनी ने फैंस के बीच बेसब्री को खूब बढ़ाना शुरू कर दिया है. पिछले ही दिनों अपने Pixel 10 मॉडल की झलक दिखाते हुए कंपनी ने एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. अब एक बार फिर से Pixel Buds 10 का नया टीजर जारी किया गया है. कमाल की बात तो यह है कि कंपनी ने दोबारा अपने टीजर के साथ Apple का मजाक उड़ाया है.

पिछली बार इस तरह उड़ाया था मजाक
Google ने पिछले वीडियो में Pixel 10 का टीजर जारी करते हुए Apple के Siri में आने वाले AI फीचर के अपडेट में देरी होने का मजाक बनाया था. इस वीडियो में कंपनी वॉयस ओवर के जरिए कहा था, 'अगर आपने नया फोन इसलिए खरीदा क्योंकि उसमें एक फीचर जल्द आ रहा है, लेकिन उसे पूरा एक साल हो गया और फीचर अब तक नहीं आया तो, या तो आप अपनी जल्द की परिभाषा बदल दें या फिर अपना फोन बदल लीजिए.' वीडियो के लास्ट में कहा गया था, 'अपने फोन से ज्यादा उम्मीद करें.'

सोशल मीडिया यूजर्स ने उड़ाया मजाक
अब फिर से Google ने अपने नए वीडियो के जरिए Apple पर निशाना साधा है. इस वीडियो के वॉयस ओवर में कंपनी ने कहा, 'अगर आपको लगता है कि आपने सालों से अपना फोन बदला नहीं है तो अब फोन बदलने का वक्त आ गया है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Google India (@googleindia)

इसके बाद से ही अब सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो के साथ Apple को टैग करने लगे हैं. लोगों का कहना है कि यह गूगल की ओर एक बार फिर एप्पल का मजाक है.

लॉन्च हो सकते हैं ये डिवाइस
गौरतलब है कि Google अपने Pixel 10 में AI फीचर पर खासतौर से ध्यान देने जा रहा है. कंपनी अपनी Pixel 10 सीरीज के साथ Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold जैसे वेरियंट लेकर आ रही है. उम्मीद की जा रही है कि इसके साथ ही कंपनी Pixel Watch 4 और Pixel Buds 2a भी लॉन्च कर सकती है. हालांकि, फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है.

