12 साल बाद दिल्ली के लिए उतरे विराट कोहली, फिर जो मैदान पर हुआ... उसे देख Google को भी बीच में आना पड़ा!

Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की शानदार पारी ने सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी जमकर तहलका मचा दिया है. दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन Google ने भी विराट कोहली की इस पारी पर खास रिएक्शन दिया और उनसे जुड़ा ट्रेंड सोशल मीडिया पर शेयर किया.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 25, 2025, 07:06 AM IST
Vijay Hazare Trophy 2027: क्रिकेट के मैदान पर किंग कोहला का बल्ला गरजे और इंटरनेट पर रिकॉर्ड न टूटे, ऐसा मुमकिन कहां. विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में विराट कोहली की शानदार पारी ने क्रिकेट के मैदान से लेकर डिजिटल दुनिया में तहलका मचा दिया है. कोहली की इस पारी को लेकर Google India ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके विराट कोहली के औरा और उनकी जबरदस्त सर्च वैल्यू की तारीफ की है.

Google ने कहा +1M Aura
बता दें कि बुधवार को विराट कोहली ने विजय हजारे ट्राफी में आंध्र प्रदेश के खिलाफ 101 गेंदों में 131 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी का क्रेज ऐसा था कि गूगल पर Delhi vs Andhra मैच लगातार 10 घंटों तक ट्रेंड करता रहा. Google के अनुसार इस क्रिकेट मैच के लाइव स्कोर और जानकारी के लिए 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सर्च किए.

इसको लेकर Google ने अपने ऑफिशयल X  पर विराट की जर्सी नंबर 18 को डेडिकेट करते हुए पोस्ट किया सर्च पर 181818 बार रिफ्रेश कर रहे हैं. साथ ही Google ने  कोहली की बढ़ती लोकप्रियता को +1M Aura के साथ सेलिब्रेट किया.

12 साल बाद दिल्ली के लिए खेले विराट
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विराट कोहली ने 15 साल बाद विजय हजारे ट्राफी में और 12 साल बाद दिल्ली के लिए 50 ओवर के मैच में वापसी की है. 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों को देखते हुए कोहली की यह पारी विराट मानी जा रही है. 129 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी में कोहली के सिग्नेचर कवर्स ड्राइव और बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने को मिली.

अब मैच का परिणाम जान लीजिए
इस मैच में आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रिकी भुई के शतकीय पारी (122 रन) की बदौलत 298 रन बनाए थे. इसके जवाब में दिल्ली की तरफ से विराट कोहली 131 रन, नीतीश राणा 77 रन बनाते हुए दोनों बल्लेबाज के बीच 160 रनों की साझेदारी की बदौलत लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. बता दें कि सुरक्षा कारणों की वजह ये यह मैच एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बजाय CoE ग्राउंड पर खेला गया जहां फैंस को आने की अनुमति नहीं थी.  

Virat KohliVijay Hazare Trophy 2027

