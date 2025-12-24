नए साल से पहले Google का बड़ा धमाका! Google One और AI Pro प्लान आधी कीमत पर, जानिए पूरी डिटेल

Advertisement
कंपनी ने अमेरिका में नए यूजर्स के लिए Google One के Annual प्लान्स की कीमत लगभग आधी कर दी है. यह लिमिटेड पीरियड ऑफर “नए साल के हर पल को कैद करने” की थीम पर लाया गया है और यह न्यू ईयर ईव तक वैध रहेगा. इस ऑफर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नए यूजर्स को Google One और उसकी AI सर्विस से जोड़ना है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 24, 2025, 10:22 AM IST
Google ने अपने पेड क्लाउड स्टोरेज और AI सर्विस Google One को लेकर नए साल से पहले बड़ा ऐलान किया है. कंपनी ने अमेरिका में नए यूजर्स के लिए Google One के Annual प्लान्स की कीमत लगभग आधी कर दी है. यह लिमिटेड पीरियड ऑफर “नए साल के हर पल को कैद करने” की थीम पर लाया गया है और यह न्यू ईयर ईव तक वैध रहेगा. इस ऑफर का मकसद ज्यादा से ज्यादा नए यूजर्स को Google One और उसकी AI सर्विस से जोड़ना है.

100GB बेसिक प्लान अब कितना सस्ता हुआ?
Google One का बेसिक 100GB स्टोरेज प्लान अब पहले से काफी सस्ता हो गया है. जहां पहले इसकी सालाना कीमत 19.99 डॉलर थी, वहीं अब इसे सिर्फ 9.99 डॉलर में पूरे एक साल के लिए लिया जा सकता है. इस स्टोरेज का इस्तेमाल यूजर Gmail, Google Photos और Google Drive के लिए कर सकते हैं. यानी ईमेल अटैचमेंट, फोटो बैकअप और जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए अब कम कीमत में ज्यादा सुविधा मिल रही है.

2TB प्रीमियम प्लान में क्या मिलेगा?
Google One का 2TB Premium प्लान अब पहले साल के लिए 99.99 डॉलर की जगह सिर्फ 49.99 डॉलर में उपलब्ध है. इस प्लान के साथ यूजर्स को Google Store पर 10 प्रतिशत का कैशबैक मिलता है. इसके अलावा Google Meet के एक्सटेंडेड फीचर्स जैसे लंबी वीडियो कॉल्स और YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा भी मिलती है. साथ ही Google Workspace के कुछ प्रीमियम फीचर्स भी इस प्लान में शामिल हैं, जो प्रोफेशनल यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद हैं.

AI Pro प्लान क्यों है खास?
Google ने AI यूजर्स के लिए AI Pro प्लान पर भी बड़ी छूट दी है. यह प्लान अब पहले साल के लिए 199.99 डॉलर की जगह 99.99 डॉलर में उपलब्ध है. इसमें 2TB स्टोरेज के साथ Google Home Premium Standard और YouTube Premium पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है. यह प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है, जो Google के AI टूल्स का ज्यादा और प्रोफेशनल इस्तेमाल करना चाहते हैं.

Gemini और AI फीचर्स में बड़ा अपग्रेड
AI Pro प्लान लेने वाले यूजर्स को Gemini ऐप में ज्यादा लिमिट्स मिलती हैं. Gemini 3 Pro के तहत यूजर रोजाना 100 प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही एडवांस इमेज जनरेशन और एडिटिंग की सुविधा भी मिलती है. Nano Banana फीचर में रोज 1,000 इमेज जनरेट की जा सकती हैं, जबकि इसके फ्री वर्जन में यह लिमिट सिर्फ 100 है. Nano Banana Pro में भी इमेज लिमिट काफी ज्यादा हो जाती है.

वीडियो, रिसर्च और डेवलपर टूल्स का फायदा
AI Pro सब्सक्राइबर्स को Veo 3.1 Fast के जरिए रोज 3 वीडियो बनाने की सुविधा मिलती है. Deep Research फीचर से Gemini 3 Pro का इस्तेमाल करते हुए रोज 20 रिपोर्ट्स बनाई जा सकती हैं. इसके अलावा 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो मिलता है, जो करीब 1,500 पेज के टेक्स्ट के बराबर है. इससे बड़े डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट और कोड एनालिसिस करना आसान हो जाता है. यह प्लान Google Photos, NotebookLM और कई डेवलपर टूल्स जैसे Gemini CLI और Code Assist को भी अनलॉक करता है.

किसके लिए है यह ऑफर और कब तक वैध?
यह डिस्काउंट सिर्फ नए सब्सक्राइबर्स के लिए है और इसके न्यू ईयर ईव 2025 के आसपास खत्म होने की उम्मीद है. जो यूजर Google One या AI Pro पहली बार लेना चाहते हैं, उनके लिए यह सही मौका है. साइन-अप Google की आधिकारिक वेबसाइट one.google.com पर किया जा सकता है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

google Google One Google One annual plan

