सबको लगा था खत्म हो जाएगा Google का राज, लेकिन AI के दौर में ही रच दिया इतिहास; अरबों में पहुंचा कंपनी का टर्नओवर!

सबको लगा था खत्म हो जाएगा Google का राज, लेकिन AI के दौर में ही रच दिया इतिहास; अरबों में पहुंचा कंपनी का टर्नओवर!

Google Revenue Growth: जब इंटरनेट की दुनिया में AI ने दस्तक दी तो टेक जगत में एक ही चर्चा थी कि अब सर्च इंजन गूगल का राज खत्म हो जाएगा? जानकारों का भी मानना था कि AI की आंधी में गूगल के सर्च इंजन की दुनिया में बड़ा असर होगा. लेकिन साल 2026 की शुरुआत होते-होते सुंदर पिचाई की कंपनी ने उन सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया है. गूगल ने न केवल अपनी बादशाहत बचाई और जमकर कमाई की.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:33 AM IST
सबको लगा था खत्म हो जाएगा Google का राज, लेकिन AI के दौर में ही रच दिया इतिहास; अरबों में पहुंचा कंपनी का टर्नओवर!

Google Revenue Growth: AI के आने के बाद पूरी दुनिया को यह लगने लगा था कि गूगल का सर्च साम्राज्या खतरे में आ सकता है? यूजर्स सवालों के जवाब तलाशने के लिए गूगल के बजाय सीधा एआई का सहारा लेगें. लेकिन टेक जगत की दिग्गज कंपनी गूगल ने सबको चौंका दिया है. साल की आखिरी तिमाही में गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने न केवल मुनाफे के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े बल्कि यह भी साबित कर दिया कि AI उसके लिए खतरा नहीं बल्कि शानदार मौका है. आखिर सुंदर पिचाई ने ऐसी कौन सी चाल चली कि Apple जैसी कंपनी को भी गूगल के आगे हाथ मिलाना पड़ा? आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं गूगल की इस छलांग की इनसाइड स्टोरी.

सर्च इंजन गूगल की पैरेंट कंपनी Alphabet Inc. ने यह साबित कर दिया है कि वह न सिर्फ एआई की चुनौती का सामना कर रहा है बल्कि इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना चुका है. बुधवार को जारी चौथी तिमाही के नतीजों ने मार्केट के जानकारों को चौंका दिया है. अल्फाबेट ने अक्टूबर-दिसंबर की तिमाही में 34.5 बिलियन डॉलर यानी लगभग 30% की वृद्धि का मुनाफा दर्ज किया है. वहीं कंपनी का कुल रेवन्यू 18% बढ़कर 113.8 बिलियन डॉलर लगभग ₹10,29,520 करोड़ रुपये पहुंच गया है. बता दें कि यह लगातार तीसरी तिमाही है जब गूगल के डिजिटल विज्ञापन कारोबार में 10% से ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है.

YouTube ने भी तोड़े पुराने रिकॉर्ड्स
YouTube ने भी अपनी कमाई के पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए एक नया अध्याय लिख दिया है. विज्ञापन और सब्सक्रिप्शन के जरिए कंपनी का सालाना रेवेन्यू 60 बिलियन डॉलक के पार निकल गया है. इस शानदार ग्रोथ ने साबित कर दिया है कि शॉर्ट-फॉर्म वीडियो और यूट्यूब प्रीमियम जैसी सर्विस के दम पर यह प्लेटफॉर्म न केवल क्रिएटर्स की पहली पसंद बना हुआ है बल्कि डिजिटल विज्ञापन की दुनिया में भी एक महाशक्ति बन चुका है.

AI बना ग्रोथ का इंजन
गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने इसको लेकर कहा कि सर्च का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है और AI इस विस्तार को नई रफ्तार दे रहा है. गूगल क्लाउड जो AI सर्विस का मुख्य आधार है उसके रेवन्यू में 48% का जबरदस्त उछाल आया है.

Apple के साथ बड़ी डील और भविष्य का निवेश
टेक जगत में गूगल की बढ़ती ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि Apple जैसी दिग्गज कंपनी ने भी अपने Siri को एडवांस बनाने के लिए गूगल की Gemini AI का ही सहारा लिया. हालांकि गूगल की इस सफलता को बनाए रखने के लिए खूब पैसा भी खर्च कर रहा है. कंपनी इस साल AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर 175 बिलियन डॉलर से 185 बिलियन डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है.

