Google पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, अब इस कंपनी ने कर दिया केस; जानें क्यों मांगा अरबों डॉलर का मुआवजा
Advertisement
trendingNow12914173
Hindi Newsटेक

Google पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, अब इस कंपनी ने कर दिया केस; जानें क्यों मांगा अरबों डॉलर का मुआवजा

Google की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अब खबर आई है कि कंपनी पर फिर से कानूनी शिकंजा कस चुका है. इस बार एक मशहूर एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज कंपनी ने गूगल पर केस कर दिया है. चलिए जानते हैं क्या पूरा मामला.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, अब इस कंपनी ने कर दिया केस; जानें क्यों मांगा अरबों डॉलर का मुआवजा

टेक कंपनी Google के सितारे इन दिनों गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं. पिछले कुछ वक्त से कंपनी लगातार किसी न किसी वजह से विवादों में फंसी दिख रही है. अब एक बार फिर गूगल कानूनी पचड़ों ने जूझती नजर आ रही है. हाल ही में खबर आई है कि एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज कंपनी PubMatic ने Google के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है. कंपनी का कहना है कि गूगल ने एड टेक्नोलॉजी के बाजार में गलत तरीके से अपना दबदबा बना रखा है, जिससे बाकी कंपनियों को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है.

Google से मांगा अरबों डॉलर का मुआवजा
Bloomberg की रिपोर्ट  के मुताबिक, अब PubMatic इस मामले में गूगल से अरबों डॉलर के मुआवजे की मांग कर रही है. बता दें कि यह दूसरी बार है जब किसी एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज कंपनी ने गूगल पर केस दर्ज कराया है. इससे पहले अप्रैल, 2025 में ही एक फेडरल जज ने फैसला दिया था कि गूगल ने विज्ञापन एक्सचेंज एंड एड सर्वर के बाजार में गलत तरीके से अपना एकाधिकार बना रखा है. इसी केस में इस महीने एक और ट्रायल भी होने वाला है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि नियमों का उल्लंघन करने की वजह से क्या अब गूगल को अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस का कुछ हिस्सा बेचने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए

क्या बोले PubMatic के CEO 
PubMatic के CEO राजीव गोयल ने इस केस पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि उनकी कंपनी ने गूगल पर जो केस किया है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं है. उनका कहना है कि वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि ऑनलाइन विज्ञापन का बाजार सही तरीके से काम करे. उन्होंने कहा कि ये मामला इस बात को लेकर है कि सभी कंपनियों को बराबरी का मौका मिले और कोई बड़ी कंपनी अपना दबदबा न बना सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Jio दे रहा 500 करोड़ लोगों को तोहफा, की इस नई सर्विस की शुरुआत, मिलेंगे इतने फायदे

गूगल ने हमेशा किया पीछे
Bloomberg से बातचीत में राजीव गोयल ने कहा, 'कई सालों तक ऐसा महसूस हुआ कि चाहे उनकी कंपनी कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाए या कुछ नया करे, हमेशा कोई न कोई रुकावट सामने आ जाती थी. लेकिन ये रुकावट उनकी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, बल्कि गूगल का गलत तरीके से बना हुआ दबदबा था.' उन्होंने कहा कि जब भी उनकी कंपनी कुछ नया करती या अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करती, गूगल कोई नया तरीका निकाल लेता जिससे उन्हें पीछे कर दिया जाता.

बच्चों के लिए आई स्पेशल स्मार्टवॉच, पेरेंट्स होंगे बेफिक्र; मिले दिलचस्प फीचर्स

क्या है PubMatic
गौरतलब है कि PubMatic एक ऐसी कंपनी है जो वेबसाइट्स को उनके प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन बेचने में मदद करती है. इसका सीधा मुकाबला Google Ad Manager से है, जिसे पहले DoubleClick कहा जाता था. पिछले साल गूगल के खिलाफ चल रहे एंटीट्रस्ट ट्रायल में यह बात सामने आई थी कि गूगल ने 2011 में PubMatic को खरीदने पर विचार किया था, लेकिन बाद में उसने Admeld नाम की दूसरी एड टेक कंपनी को खरीदने का फैसला कर लिया.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

googlePubMatic

Trending news

पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
DNA Analysis
पाकिस्तान की फिर वही पुरानी करतूत! बुरी तरह मार खाने के बाद भी नहीं सुधरे शहबाज
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
Jammu and Kashmir
क्या दरख्शां अंद्राबी के खिलाफ FIR दर्ज होगी? हजरबल दरगाह विवाद पर क्या बोल NC नेता
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
Kulgam encounter
कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
india china news
डोनाल्ड ट्रंप का घूम जाएगा माथा, अब तो चीन ने खुलकर भारतीय सैनिकों की तारीफ कर दी
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
jammu kashmir news
'AAP विधायक मेहराज ने मांगा अस्पताल, मिली जेल', मोदी सरकार पर बरसे अरविंद केजरीवाल
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
Xu Feihong
भारत पर भरभरकर चीन ने अचानक लुटा दिया प्यार, USA को सीधा मैसेज..क्या बोला पड़ोसी?
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
Vice Presidential Election 2025
राष्ट्रपति का वो चुनाव, जब अपना उम्मीदवार हारने पर भी मंद-मंद मुस्कराई थीं PM इंदिरा
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
India-Japan Relations
भारत की तरक्की..इशिबा के इस्तीफे से कितना बदलेगा इंडिया-जापान समझौते का समीकरण?
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
weather update
रेस्ट के मूड में आया मॉनसून, अब निकलेगा पसीना! फिर अचानक लौटेगी बारिश! जानें अपडेट
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
political news in hindi
'बल्क SMS की अर्जी ठुकराने में हमारा हाथ नहीं', TRAI ने खारिज किया कांग्रेस का आरोप
;