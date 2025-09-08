Google पर फिर कसा कानूनी शिकंजा, अब इस कंपनी ने कर दिया केस; जानें क्यों मांगा अरबों डॉलर का मुआवजा

टेक कंपनी Google के सितारे इन दिनों गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं. पिछले कुछ वक्त से कंपनी लगातार किसी न किसी वजह से विवादों में फंसी दिख रही है. अब एक बार फिर गूगल कानूनी पचड़ों ने जूझती नजर आ रही है. हाल ही में खबर आई है कि एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज कंपनी PubMatic ने Google के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया है. कंपनी का कहना है कि गूगल ने एड टेक्नोलॉजी के बाजार में गलत तरीके से अपना दबदबा बना रखा है, जिससे बाकी कंपनियों को आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही है.

Google से मांगा अरबों डॉलर का मुआवजा

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, अब PubMatic इस मामले में गूगल से अरबों डॉलर के मुआवजे की मांग कर रही है. बता दें कि यह दूसरी बार है जब किसी एडवर्टाइजिंग एक्सचेंज कंपनी ने गूगल पर केस दर्ज कराया है. इससे पहले अप्रैल, 2025 में ही एक फेडरल जज ने फैसला दिया था कि गूगल ने विज्ञापन एक्सचेंज एंड एड सर्वर के बाजार में गलत तरीके से अपना एकाधिकार बना रखा है. इसी केस में इस महीने एक और ट्रायल भी होने वाला है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि नियमों का उल्लंघन करने की वजह से क्या अब गूगल को अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस का कुछ हिस्सा बेचने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए

क्या बोले PubMatic के CEO

PubMatic के CEO राजीव गोयल ने इस केस पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि उनकी कंपनी ने गूगल पर जो केस किया है वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं है. उनका कहना है कि वह सिर्फ इतना चाहते हैं कि ऑनलाइन विज्ञापन का बाजार सही तरीके से काम करे. उन्होंने कहा कि ये मामला इस बात को लेकर है कि सभी कंपनियों को बराबरी का मौका मिले और कोई बड़ी कंपनी अपना दबदबा न बना सके.

गूगल ने हमेशा किया पीछे

Bloomberg से बातचीत में राजीव गोयल ने कहा, 'कई सालों तक ऐसा महसूस हुआ कि चाहे उनकी कंपनी कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाए या कुछ नया करे, हमेशा कोई न कोई रुकावट सामने आ जाती थी. लेकिन ये रुकावट उनकी टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, बल्कि गूगल का गलत तरीके से बना हुआ दबदबा था.' उन्होंने कहा कि जब भी उनकी कंपनी कुछ नया करती या अपने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करती, गूगल कोई नया तरीका निकाल लेता जिससे उन्हें पीछे कर दिया जाता.

क्या है PubMatic

गौरतलब है कि PubMatic एक ऐसी कंपनी है जो वेबसाइट्स को उनके प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन बेचने में मदद करती है. इसका सीधा मुकाबला Google Ad Manager से है, जिसे पहले DoubleClick कहा जाता था. पिछले साल गूगल के खिलाफ चल रहे एंटीट्रस्ट ट्रायल में यह बात सामने आई थी कि गूगल ने 2011 में PubMatic को खरीदने पर विचार किया था, लेकिन बाद में उसने Admeld नाम की दूसरी एड टेक कंपनी को खरीदने का फैसला कर लिया.