Google के AI ने दी गलत सलाह? रिपोर्ट के बाद कंपनी ने रातों-रात उठाया बड़ा कदम! आपकी सेहत से जुड़ा है मामला

Google AI Overviews Health: टेक जगत की दिग्गज कंपनी Google ने अपनी सर्विस AI Overviews में बड़ा बदलाव किया है. Google ने कुछ हेल्थ से जुड़े सर्च रिजल्ट्स में दिखने वाले अपने AI Overviews फीचर को चुपचाप हटा दिया है. इसकी वजह एक रिपोर्ट बनी जिसमें कहा गया था कि यह फीचर कुछ मामलों में खतरनाक और अधूरी मेडिकल जानकारी दिखा रहा था. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और गूगल को अपने ही सर्विस में आखिर क्यों बदलाव करना पड़ा.

ब्रिटिश न्यूजपेपर The Guardian की जांच में सामने आया कि जब यूजर्स गूगल पर liver blood tests का normal range क्या है, इस तरह का सवाल करते हैं तो AI द्वारा तैयार किए गए जवाब बहुत ही साधारण थे. इनमें मरीजी की ऐज, जेंडर, नस्ल और देश जैसे जरूरी मेडिकल फैक्टर को शामिल नहीं किया गया था, वहीं असल में इन बातों का इलाज और रिपोर्ट समझने में बहुत बड़ा रोल होता है. जिसको लेकर जानकारों का तर्क था कि एआई द्वारा दी गई सरल जानकारी किसी मरीज को यह झूठा दिलासा दे सकती है कि उसकी रिपोर्ट नार्मल है, वहीं तब जब उसको इलाज की जरूरत हो.

गूगल ने चुपके से किया गायब

रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ ही घंटों के अन्दर गूगल ने what is the normal range for liver blood tests और what is the normal range for liver function tests जैसे कीवर्ड्स के लिए AI Overviews को दिखाना बंद कर दिया है. हालांकि शुरुआत में कुछ मिलते-जुलते कीवर्ड्स जैसे LFT reference range पर पर AI जवाब दिख रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें भी गूगल ने हटा दिया.

अब अगर आप इन बातों को गूगल पर सर्च करते हैं तो सीधा भरोसेमंद वेबसाइट्स के लिंक सामने आ जाती हैं न कि AI द्वारा तैयार किया गया कोई रिव्यू. हालांकि गूगल ने अभी भी अपने अलग AI Mode में इन सवालों के जवाब देने का ऑप्शन खुला रखा है.

गूगल के स्पोक पर्सन ने इस मामले पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि कंपनी सर्च एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए लगातार बदलाव करती रहती है. गूगल की इंटरनल क्लिनिकल टीम का दावा है कि AI द्वारा दी गई जानकारी टेक्निकल रूप से गलत नहीं थी लेकिन जागरुकता दिखाते हुए इसे कंट्रोल किया गया है.

वहीं ब्रिटिश लिवर ट्रस्ट की डायरेक्टर वैनेसा हेबडिच ने गूगल के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह अच्छी खबर है कि गूगल ने इसे हटा दिया है लेकिन समस्या बड़ी है. सवाल सिर्फ एक गलत जवाब का नहीं है बल्कि हेल्थ जैसे नाजुक मामलों में AI के इस्तेमाल का है जहां गलती की कोई जगह नहीं होती है.

