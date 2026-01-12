Advertisement
trendingNow13071363
Hindi NewsटेकGoogle के AI ने दी गलत सलाह? रिपोर्ट के बाद कंपनी ने रातों-रात उठाया बड़ा कदम! आपकी सेहत से जुड़ा है मामला

Google के AI ने दी गलत सलाह? रिपोर्ट के बाद कंपनी ने रातों-रात उठाया बड़ा कदम! आपकी सेहत से जुड़ा है मामला

Google AI Overviews: क्या Google का AI आपकी सेहत के लिए खतरा बन सकता है? एक रिपोर्ट सामने आने के बाद इस सवाल ने लोगों में मन में नया सवाल पैदा कर दिया है. आरोप है कि Google का AI कुछ हेल्थ सर्च पर अधूरी और खतरनाक मेडिकल जानकारी दिखा रहा था. विवाद बढ़ते ही कंपनी ने रातों-रात बड़ा कदम उठाते हुए अपने AI Overviews फीचर को कुछ मेडिकल सर्च से हटा दिया.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google के AI ने दी गलत सलाह? रिपोर्ट के बाद कंपनी ने रातों-रात उठाया बड़ा कदम! आपकी सेहत से जुड़ा है मामला

Google AI Overviews Health: टेक जगत की दिग्गज कंपनी Google ने अपनी सर्विस AI Overviews में बड़ा बदलाव किया है. Google ने कुछ हेल्थ से जुड़े सर्च रिजल्ट्स में दिखने वाले अपने AI Overviews फीचर को चुपचाप हटा दिया है. इसकी वजह एक रिपोर्ट बनी जिसमें कहा गया था कि यह फीचर कुछ मामलों में खतरनाक और अधूरी मेडिकल जानकारी दिखा रहा था. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और गूगल को अपने ही सर्विस में आखिर क्यों बदलाव करना पड़ा.

ब्रिटिश न्यूजपेपर The Guardian की जांच में सामने आया कि जब यूजर्स गूगल पर liver blood tests का normal range क्या है, इस तरह का सवाल करते हैं तो AI द्वारा तैयार किए गए जवाब बहुत ही साधारण थे. इनमें मरीजी की ऐज, जेंडर, नस्ल और देश जैसे जरूरी मेडिकल फैक्टर को शामिल नहीं किया गया था, वहीं असल में इन बातों का इलाज और रिपोर्ट समझने में बहुत बड़ा रोल होता है. जिसको लेकर जानकारों का तर्क था कि एआई द्वारा दी गई सरल जानकारी किसी मरीज को यह झूठा दिलासा दे सकती है कि उसकी रिपोर्ट नार्मल है, वहीं तब जब उसको इलाज की जरूरत हो.

गूगल ने चुपके से किया गायब
रिपोर्ट के सामने आते ही कुछ ही घंटों के अन्दर गूगल ने what is the normal range for liver blood tests और what is the normal range for liver function tests जैसे कीवर्ड्स के लिए AI Overviews को दिखाना बंद कर दिया है. हालांकि शुरुआत में कुछ मिलते-जुलते कीवर्ड्स जैसे LFT reference range पर  पर AI जवाब दिख रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें भी गूगल ने हटा दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

अब अगर आप इन बातों को गूगल पर सर्च करते हैं तो सीधा भरोसेमंद वेबसाइट्स के लिंक सामने आ जाती हैं न कि AI द्वारा तैयार किया गया कोई रिव्यू. हालांकि गूगल ने अभी भी अपने अलग AI Mode में इन सवालों के जवाब देने का ऑप्शन खुला रखा है.

गूगल के स्पोक पर्सन ने इस मामले पर सीधे तौर पर कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि कंपनी सर्च एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए लगातार बदलाव करती रहती है. गूगल की इंटरनल क्लिनिकल टीम का दावा है कि AI द्वारा दी गई जानकारी टेक्निकल रूप से गलत नहीं थी लेकिन जागरुकता दिखाते हुए इसे कंट्रोल किया गया है.

ये भी पढे़ंः Android यूजर्स की मौज! अब फोन देने पर भी नहीं खुलेगी पोल, Google ला रहा जादुई फीचर

वहीं ब्रिटिश लिवर ट्रस्ट की डायरेक्टर वैनेसा हेबडिच ने गूगल के इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह अच्छी खबर है कि गूगल ने इसे हटा दिया है लेकिन समस्या बड़ी है. सवाल सिर्फ एक गलत जवाब का नहीं है बल्कि हेल्थ जैसे नाजुक मामलों में AI के इस्तेमाल का है जहां गलती की कोई जगह नहीं होती है.

ये भी पढ़ेंः अंबानी का मास्टरप्लान तैयार! जामनगर में बन रहा है दुनिया को हिला देने वाला सेंटर

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Google AI Overviews HealthGoogle Search Updates

Trending news

हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
Love Jihad
हिंदू धर्म मुसलमानों से प्रेम की गुंजाइश देता है लेकिन... ऐसा क्यों बोलीं TMC सांसद
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
Swami Vivekanand Jayanti
भारत पर चढ़ाई करने वाले... जब लाहौर में विवेकानंद ने की हिंदू - मुसलमानों की बात
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
PM Modi
भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 का आज समापन, PM मोदी से मिलेंगे 3,000 युवा; शिक्षा और...
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
ISRO
अंतरिक्ष में आज भारत लिखेगा कामयाबी की नई इमारत, अमेरिका भी रह जाएगा पीछे
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
Weather
देश में ठंड का कहर जारी, जानिए उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम का हाल
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
maharashtra news in hindi
'हिंदी थोपने की कोशिश की तो लात मारूंगा', राज ठाकरे की उत्तर भारतीयों को खुली धमकी
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
Animal Fair Kurukshetra
5 करोड़ का घोड़ा फिर बना चैंपियन, सिर से पैर तक बिल्कुल सफेद;'काका' के कायल हुए लोग
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
Pakistan
सांबा-राजौरी में LoC के पास घुसपैठ करते दिखे पाकिस्तानी ड्रोन, सेना ने की फायरिंग
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
bmc
BMC चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन? जानिए उसके पास कितनी संपत्ति
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा
Mehbooba Mufti
'अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की साजिश', इतिहास का बदला वाले बयान पर भड़क गईं महबूबा