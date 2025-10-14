Google का भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश: बनेगा ₹1,331,879,040,000 का AI हब, PM Modi ने किया ट्वीट

Sundar Pichai AI investment: Google के CEO सुंदर पिचाई ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर भारत में कंपनी के सबसे बड़े निवेश की घोषणा की. Google अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक विशाल AI (Artificial Intelligence) हब बनाएगा. यह प्रोजेक्ट अमेरिका के बाहर Google का सबसे बड़ा AI हब होगा. कंपनी ने कहा है कि वह अगले पांच सालों में भारत में 15 बिलियन डॉलर (लगभग ₹1.25 लाख करोड़) का निवेश करेगी.

Adani Group के साथ बड़ी साझेदारी

Google ने इस प्रोजेक्ट के लिए Adani Group के साथ पार्टनरशिप की है. दोनों कंपनियां मिलकर एक विशाल डेटा सेंटर और AI बेस तैयार करेंगी, जहां भारत और दुनिया भर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम होगा. यह हब सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि ऊर्जा और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बेहद उन्नत होगा. सुंदर पिचाई ने इसे “Landmark Development” बताया और कहा कि इसमें गिगावॉट-स्केल कंप्यूटिंग क्षमता, नया अंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे, और बड़े पैमाने पर एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल होगा.

भारत में AI इनोवेशन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

पिचाई ने कहा कि इस हब के जरिए Google भारत में अपने industry-leading AI tools और तकनीक को लाएगा, जिससे देश में AI आधारित नवाचार (Innovation) और डिजिटल विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने X (Twitter) पर लिखा, “हम भारत में अपने यूजर्स और एंटरप्राइज के लिए AI इनोवेशन को तेज करेंगे और देशभर में विकास को आगे बढ़ाएंगे.”

Delighted by the launch of the Google AI Hub in the dynamic city of Visakhapatnam, Andhra Pradesh. This multi-faceted investment that includes gigawatt-scale data center infrastructure, aligns with our vision to build a Viksit Bharat. It will be a powerful force in… https://t.co/lbjO3OSyMy — Narendra Modi (@narendramodi) October 14, 2025

PM Modi ने कही बड़ी बात

प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस प्रोजेक्ट का स्वागत किया और लिखा कि वे “Visakhapatnam जैसे dynamic शहर में Google AI Hub के लॉन्च से बेहद खुश हैं.” उन्होंने कहा कि यह निवेश भारत के ‘विकसित भारत 2047’ विजन के अनुरूप है और इससे देश की डिजिटल इकॉनमी को नई दिशा मिलेगी. “यह प्रोजेक्ट AI For All के हमारे लक्ष्य को साकार करेगा, जिससे हर नागरिक को नई टेक्नोलॉजी के फायदे मिल सकेंगे,” प्रधानमंत्री ने कहा.

Google Cloud CEO Thomas Kurian का बयान

दिल्ली में आयोजित इस समझौते के कार्यक्रम में Google Cloud के CEO थॉमस कुरियन ने कहा- “यह निवेश भारत के डिजिटल भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. इस हब के जरिए हम बड़े पैमाने पर AI इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएंगे, जिससे कंपनियां तेजी से इनोवेट कर सकेंगी और देश में समावेशी विकास के नए अवसर बनेंगे.”

बड़े नेताओं की मौजूदगी में हुआ समझौता

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, और राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश मौजूद थे.

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा- “यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे India AI विजन को पूरा करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगा.”

आंध्र प्रदेश में डिजिटल युग का नया अध्याय

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि यह निवेश आंध्र प्रदेश के लिए गर्व का पल है. “हम भारत का पहला गिगावॉट-स्केल डेटा सेंटर और Google का पहला AI हब होस्ट कर रहे हैं. यह हमारे राज्य में स्टार्टअप्स और बिजनेस के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा.”

AI रेस में भारत की मजबूत एंट्री

यह घोषणा ऐसे समय आई है जब Microsoft और Amazon जैसी कंपनियां पहले ही भारत में अरबों डॉलर के निवेश कर चुकी हैं.2025 के अंत तक भारत में 900 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स होने का अनुमान है, और इस हब के साथ भारत वैश्विक AI लीडरशिप की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा.