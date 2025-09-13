AI की वो पावर कौन सी है? Google के टॉप साइंटिस्ट का खुलासा, अब नौकरी की टेंशन होगी खत्म

AI ने तेजी से लोगों की जिंदगियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है. यहां तक इंसानों के कई काम ऐसे हैं जो अब AI ज्यादा बेहतर तरीके से करने लगा है. ऐसे में कई लोगों को अपनी नौकरियों पर खतरा भी दिखने लगता है. इसी बीच अब Google के साइंटिस्ट का ऐसा बयान आया है जो आपको राहत भी देगा और परेशान भी करेगा.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टेक्नोलॉजी तेजी से पूरी दुनिया में कब्जा जमा रही है. इस तकनीक का इस्तेमाल आज स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी करना शुरू कर दिया है. ऐसे में जहां एक ओर कई लोगों का काम AI की वजह से आसान हुआ है, वहीं, दूसरी ओर कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसे भविष्य में नौकरियों के लिए खतरा माना है. ऐसे में अब अब Google के टॉप AI साइंटिस्ट और DeepMind के CEO डेमिस हसाबिस (Demis Hassabis) ने भी इस पर खुलकर बात ती है. उन्होंने हाल ही में बताया कि आने वाले समय में नौकरी पाने और बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी स्किल क्या होगी. Hassabis ने कहा कि भविष्य में सबसे अहम स्किल होगी, 'सीखने का सही तरीका सीखना'.
भविष्य की कल्पना करना भी मुश्किल
Hassabis के मुताबिक, सिर्फ एक बार कुछ सीख लेना काफी नहीं होगा, बल्कि लगातार नई चीजें सीखने की आदत बनानी होगी. 2024 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित Hassabis हाल ही में ग्रीस के एथेंस शहर में एक प्राचीन रोमन थिएटर में पहुंचे थे, जहां उन्होंने AI की दुनिया में अपनी नौकरी बनाए रखने पर बात की. उन्होंने बताया कि AI इतनी तेजी से बदल रहा है कि भविष्य की कल्पना करना बहुत मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा, 'आमतौर पर 10 साल आगे की भविष्यवाणी करना ही मुश्किल होता है, लेकिन आज के दौर में तो यह और भी कठिन हो चुका है, क्योंकि AI अब हर सप्ताह नया रहा है.' उनका कहना है कि एक बात तो तय है कि भविष्य में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है.
दुनिया में होने वाला है बड़ा बदलाव
बता दें कि डेमिस हासाबिस ने हाल में कहा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI), यानि बिल्कुल इंसानों की तरह काम करने वाली मशीनें भी अगले 10 सालों के भीतर हमारे बीच होंगी. उनका कहना है ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और हम 'Radical Abundance' कहे जाने वाले दौर में पहुंच जाएंगे. इसका मतलब है कि भविष्य में संसाधनों और सुविधाओं की भरमार तो होगी, Hassabis ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि टेक्नोलॉजी से भरी ये दुनिया बेहद खतरनाक भी होगी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
लोगों को होगी मेटा स्किल्स की जरूरत
डेमिस हसाबिस ने जोर देते हुए कहा कि आने वाले वक्त में सिर्फ पारंपरिक विषयों जैसे गणित, विज्ञान या मानविकी (humanities) की जानकारी ही काफी नहीं होगी, बल्कि लोगों को मेटा स्किल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे 'सीखने का तरीका सीखना' और 'किसी नए विषय को समझने का सही तरीका अपनाना'. उनका साफ कहना है कि अब ऐसा नहीं होगा कि आप एक बार पढ़ाई करके पूरी जिंदगी काम चला पाएं, बल्कि आने वाले वक्त में पूरे करियर के दौरान लगातार सीखते रहना बेहद जरूरी हो जाएगा.
2010 में Hassabis ने की थी DeepMind की शुरुआत
बता दें कि हसाबिस ने साल 2010 में लंदन में DeepMind नाम की कंपनी की शुरुआत की थी. यह एक AI रिसर्च लैब है, जिसे बाद में 2014 में Google ने खरीद लिया था. हासाबिस को 2024 में कैमेस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्हें यह सम्मान ऐसी AI टेक्नोलॉजी बनाने के लिए मिला जो प्रोटीन फोल्डिंग को बहुत सटीक तरीके से समझ सकती है. यह खोज मेडिकल साइंस और नई दवाओं को बनाने के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है.
ग्रीस के PM ने भी AI पर चर्चा
ग्रीस के प्रधानमंत्री Kyriakos Mitsotakis हाल ही में एक इवेंस का हिस्सा बने, जहां उन्होंने सरकार में AI के इस्तेमाल करने के बारे में बात की. उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि अगर बड़ी टेक कंपनियों का विकास इसी तरह तेजी से होता रहा तो इससे दुनिया में आर्थिक असमानता और बढ़ सकती है. उन्होंने कहा कि अगर आम लोगों को इस AI क्रांति से सीधा फायदा नहीं दिखेगा तो वे इस बदलाव को लेकर शक करने लगेंगे. Mitsotakis ने यह भी कहा कि अगर लोग देखेंगे कि कुछ गिनी-चुनी कंपनियां AI के जरिए ज्यादा पैसा कमा रही हैं तो इस वजह से समाज में अशांति और नाराजगी भी देखने को मिल सकती है.