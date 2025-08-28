अब दूसरी भाषा सीखने के लिए नहीं देने पड़ेंगे हजारों रुपये! Google लाया AI Tutor, जानिए क्या है यह
Advertisement
trendingNow12899412
Hindi Newsटेक

अब दूसरी भाषा सीखने के लिए नहीं देने पड़ेंगे हजारों रुपये! Google लाया AI Tutor, जानिए क्या है यह

Google Translate ऐप में अब एक नया Practice बटन दिया गया है. इस पर टैप करने के बाद यूजर को अपनी लैंग्वेज स्किल लेवल (Basic, Intermediate या Advanced) चुननी होगी. इसके बाद ऐप यह पूछेगा कि आप नई भाषा क्यों सीखना चाहते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब दूसरी भाषा सीखने के लिए नहीं देने पड़ेंगे हजारों रुपये! Google लाया AI Tutor, जानिए क्या है यह

Google Translate AI: Google ने अपने Translate ऐप को और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है. अब यह ऐप सिर्फ शब्दों का अनुवाद ही नहीं करेगा, बल्कि यूजर्स को नई भाषा सीखने में भी मदद करेगा. इस अपडेट के साथ Google Translate अब सीधे तौर पर Duolingo जैसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स को टक्कर देगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?
Google Translate ऐप में अब एक नया Practice बटन दिया गया है. इस पर टैप करने के बाद यूजर को अपनी लैंग्वेज स्किल लेवल (Basic, Intermediate या Advanced) चुननी होगी. इसके बाद ऐप यह पूछेगा कि आप नई भाषा क्यों सीखना चाहते हैं. आप यहां अपना कारण टाइप कर सकते हैं या पहले से दिए गए विकल्पों में से चुन सकते हैं. इसके बाद AI आपके लिए पर्सनलाइज्ड कोर्स तैयार करेगा.

क्या मिलेगा सीखने को?
Google Translate पर मिलने वाले कोर्स में आपको Listening और Speaking Exercises मिलेंगे. यह Duolingo की तरह ही होंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि यहां अभ्यास आपके चुने हुए लेवल और जरूरत के हिसाब से होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

फिलहाल किन भाषाओं के लिए उपलब्ध?
Google ने यह फीचर अभी Beta वर्ज़न में Android और iOS पर शुरू किया है.
• English Speakers – Spanish और French सीख सकेंगे.
• French, Spanish और Portuguese Speakers – English सीख सकेंगे.

आगे चलकर इस फीचर को और भाषाओं के लिए भी एक्सपैंड किया जाएगा.

Google Live Translation फीचर
Google Translate में एक और दमदार फीचर जोड़ा गया है – Live Translation. इसकी मदद से अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग अब रियल-टाइम में बातचीत कर सकेंगे. जब यह फीचर ऑन होगा तो बातचीत के दौरान ऐप तुरंत अनुवाद कर देगा और रियल-टाइम ऑडियो व ट्रांसक्रिप्शन दिखाएगा. यह फीचर Pixel 10 के लाइव ट्रांसलेशन जैसा है, लेकिन इसमें AI आपकी आवाज़ और टोन को कॉपी नहीं करता. Google का दावा है कि यह फीचर बैकग्राउंड नॉइज़ को कम कर देगा, ताकि एयरपोर्ट जैसे शोरगुल वाले माहौल में भी आराम से बातचीत हो सके.

कितनी भाषाओं में मिलेगा यह फीचर?
Google का Live Translation फीचर अभी 70+ भाषाओं में उपलब्ध है. इनमें हिंदी, अरबी, फ्रेंच, कोरियन, स्पैनिश और तमिल जैसी भाषाएं शामिल हैं. यह फीचर अभी अमेरिका, भारत और मेक्सिको में लॉन्च किया गया है.

FAQs

Q1: Google Translate में नया AI फीचर कब से मिलेगा?
Ans: अभी यह फीचर Beta टेस्टर्स के लिए Android और iOS पर शुरू हुआ है.

Q2: फिलहाल किन भाषाओं के लिए यह उपलब्ध है?
Ans: English से Spanish और French, और French/Spanish/Portuguese से English सीखने के लिए.

Q3: क्या इसमें Duolingo जैसा कंटेंट मिलेगा?
Ans: हां, लेकिन कोर्स यूजर की जरूरत और लेवल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड होगा.

Q4: Live Translation फीचर कितनी भाषाओं में उपलब्ध है?
Ans: 70+ भाषाओं में, जिनमें हिंदी भी शामिल है.

Q5: क्या यह फीचर भारत में भी लॉन्च हो गया है?
Ans: हां, यह फीचर भारत, अमेरिका और मेक्सिको में उपलब्ध है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Google Translate AI

Trending news

'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: PM Modi जापान के लिए होंगे रवाना, वैष्णो देवी में भूस्खलन से 30 से ज्यादा मौतें...Robert Vadra को मिला कोर्ट का नोटिस
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
ramdev
कुछ ज्यादा हो गया... मूर्ति बनाने वाले मुस्लिम कारीगरों के विरोध पर क्या बोले रामदेव
;