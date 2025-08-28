अब दूसरी भाषा सीखने के लिए नहीं देने पड़ेंगे हजारों रुपये! Google लाया AI Tutor, जानिए क्या है यह

Google Translate AI: Google ने अपने Translate ऐप को और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है. अब यह ऐप सिर्फ शब्दों का अनुवाद ही नहीं करेगा, बल्कि यूजर्स को नई भाषा सीखने में भी मदद करेगा. इस अपडेट के साथ Google Translate अब सीधे तौर पर Duolingo जैसे पॉपुलर लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स को टक्कर देगा.

कैसे काम करेगा नया फीचर?

Google Translate ऐप में अब एक नया Practice बटन दिया गया है. इस पर टैप करने के बाद यूजर को अपनी लैंग्वेज स्किल लेवल (Basic, Intermediate या Advanced) चुननी होगी. इसके बाद ऐप यह पूछेगा कि आप नई भाषा क्यों सीखना चाहते हैं. आप यहां अपना कारण टाइप कर सकते हैं या पहले से दिए गए विकल्पों में से चुन सकते हैं. इसके बाद AI आपके लिए पर्सनलाइज्ड कोर्स तैयार करेगा.

क्या मिलेगा सीखने को?

Google Translate पर मिलने वाले कोर्स में आपको Listening और Speaking Exercises मिलेंगे. यह Duolingo की तरह ही होंगे, लेकिन फर्क यह होगा कि यहां अभ्यास आपके चुने हुए लेवल और जरूरत के हिसाब से होगा.

फिलहाल किन भाषाओं के लिए उपलब्ध?

Google ने यह फीचर अभी Beta वर्ज़न में Android और iOS पर शुरू किया है.

• English Speakers – Spanish और French सीख सकेंगे.

• French, Spanish और Portuguese Speakers – English सीख सकेंगे.

आगे चलकर इस फीचर को और भाषाओं के लिए भी एक्सपैंड किया जाएगा.

Google Live Translation फीचर

Google Translate में एक और दमदार फीचर जोड़ा गया है – Live Translation. इसकी मदद से अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले लोग अब रियल-टाइम में बातचीत कर सकेंगे. जब यह फीचर ऑन होगा तो बातचीत के दौरान ऐप तुरंत अनुवाद कर देगा और रियल-टाइम ऑडियो व ट्रांसक्रिप्शन दिखाएगा. यह फीचर Pixel 10 के लाइव ट्रांसलेशन जैसा है, लेकिन इसमें AI आपकी आवाज़ और टोन को कॉपी नहीं करता. Google का दावा है कि यह फीचर बैकग्राउंड नॉइज़ को कम कर देगा, ताकि एयरपोर्ट जैसे शोरगुल वाले माहौल में भी आराम से बातचीत हो सके.

कितनी भाषाओं में मिलेगा यह फीचर?

Google का Live Translation फीचर अभी 70+ भाषाओं में उपलब्ध है. इनमें हिंदी, अरबी, फ्रेंच, कोरियन, स्पैनिश और तमिल जैसी भाषाएं शामिल हैं. यह फीचर अभी अमेरिका, भारत और मेक्सिको में लॉन्च किया गया है.

FAQs

Q1: Google Translate में नया AI फीचर कब से मिलेगा?

Ans: अभी यह फीचर Beta टेस्टर्स के लिए Android और iOS पर शुरू हुआ है.

Q2: फिलहाल किन भाषाओं के लिए यह उपलब्ध है?

Ans: English से Spanish और French, और French/Spanish/Portuguese से English सीखने के लिए.

Q3: क्या इसमें Duolingo जैसा कंटेंट मिलेगा?

Ans: हां, लेकिन कोर्स यूजर की जरूरत और लेवल के हिसाब से पर्सनलाइज्ड होगा.

Q4: Live Translation फीचर कितनी भाषाओं में उपलब्ध है?

Ans: 70+ भाषाओं में, जिनमें हिंदी भी शामिल है.

Q5: क्या यह फीचर भारत में भी लॉन्च हो गया है?

Ans: हां, यह फीचर भारत, अमेरिका और मेक्सिको में उपलब्ध है.