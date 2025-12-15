क्या है Google का रियल टाइम ट्रांसलेशन फीचर? हेडफोन पहनते ही समझ आएगी हर भाषा, जानिए कैसे करता है काम

Google ने अपने Translate ऐप में एक नया बीटा फीचर रोलआउट करना शुरू किया है, जिसके जरिए यूजर अब हेडफोन में रियल-टाइम ट्रांसलेशन सुन सकते हैं. इस नए फीचर की मदद से आम वायर्ड या वायरलेस हेडफोन एक तरह से लाइव ट्रांसलेटर बन जाते हैं. इसका मतलब यह है कि अब विदेशी भाषा में हो रही बातचीत, भाषण, लेक्चर या किसी वीडियो को समझना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है. Google का कहना है कि यह फीचर खासतौर पर ट्रैवल, मीटिंग्स और लाइव कन्वर्सेशन के दौरान काफी काम आएगा.

बोलने वाले की आवाज और अंदाज भी रहेगा बरकरार

Google के मुताबिक, यह रियल-टाइम ट्रांसलेशन सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं करता, बल्कि बोलने वाले की टोन, जोर और बोलने की गति को भी बनाए रखता है. इससे सुनने वाले को यह समझने में आसानी होती है कि कौन बोल रहा है और क्या कहा जा रहा है. इस फीचर में 70 से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट दिया गया है और इसे किसी भी वायर्ड या वायरलेस हेडफोन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है.

भारत में Android यूजर्स के लिए उपलब्ध

Google Translate का यह बीटा फीचर फिलहाल भारत, अमेरिका और मैक्सिको में Android डिवाइस यूजर्स के लिए उपलब्ध है. कंपनी ने साफ किया है कि iOS यूजर्स और अन्य देशों के लिए यह सुविधा 2026 में धीरे-धीरे रोलआउट की जाएगी. यानी अभी Android फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स ही इसका फायदा उठा सकते हैं.

Google Translate में रियल-टाइम ट्रांसलेशन कैसे इस्तेमाल करें

इस नए फीचर को इस्तेमाल करना बेहद आसान है. इसके लिए आपको अपने Android फोन में Google Translate ऐप खोलना होगा और अपने हेडफोन कनेक्ट करने होंगे. इसके बाद ऐप में मौजूद Live Translate विकल्प पर टैप करना होगा. यहां आप पहले वह भाषा चुनेंगे, जिसे आप सुनना चाहते हैं, और फिर वह भाषा सेट करेंगे, जिसमें आपको अनुवाद चाहिए. सेटिंग पूरी होने के बाद जैसे ही कोई बोलता है, उसका अनुवाद सीधे आपके हेडफोन में सुनाई देगा. यह फीचर लाइव बातचीत, लेक्चर, स्पीच या फिर यात्रा के दौरान किसी विदेशी भाषा के शो देखने में काफी मददगार साबित हो सकता है.

Gemini AI से और स्मार्ट हुआ Translate

Google इस फीचर के साथ-साथ Translate में अपने एडवांस Gemini AI को भी इंटीग्रेट कर रहा है. इसका मकसद अनुवाद को और ज्यादा नेचुरल और फ्लूएंट बनाना है, खासकर स्लैंग, मुहावरों और लोकल एक्सप्रेशन्स के लिए. अब Translate शब्दों का सीधा अनुवाद करने के बजाय उनके मतलब को समझकर ट्रांसलेट करता है. उदाहरण के तौर पर, “stealing my thunder” जैसे मुहावरे अब शब्दशः अनुवाद की बजाय उनके असली अर्थ के हिसाब से ट्रांसलेट किए जाएंगे. यह Gemini-पावर्ड अपडेट फिलहाल अमेरिका और भारत में अंग्रेजी से करीब 20 भाषाओं में अनुवाद के लिए रोलआउट हो रहा है, जिनमें हिन्दी, अरबी, जापानी, जर्मन, स्पेनिश और चीनी शामिल हैं.

Android, iOS और वेब तीनों पर मिलेगा फायदा

Gemini AI से जुड़ा यह नया अपग्रेड सिर्फ Android तक सीमित नहीं है. Google ने इसे Android, iOS और वेब तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिए उपलब्ध कराया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स स्मार्ट और बेहतर ट्रांसलेशन का अनुभव ले सकें.

भाषा सीखने वाले यूजर्स के लिए भी खुशखबरी

Google ने अपने भाषा सीखने वाले टूल्स को भी और बेहतर बनाया है. कंपनी इन फीचर्स को भारत समेत करीब 20 नए देशों में विस्तार दे रही है. अब यूजर्स अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की प्रैक्टिस बेहतर फीडबैक, उच्चारण सुधारने के सुझाव और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के साथ कर सकेंगे. इसके अलावा एक नया streak counter भी जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स अपनी नियमितता बनाए रख सकें. इन बदलावों के साथ Google Translate का अनुभव अब Duolingo जैसे लर्निंग ऐप्स के और करीब पहुंच गया है.