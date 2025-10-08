Google ने किया कमाल! अब AI करेगा आपकी भाषा में बात, चुटकियों में मिलेगा हर मुश्किल सवाल का जवाब

Google New Update: दिग्गज टेक कंपनी Google ने अपने प्लेटफॉर्म में बड़ा अपडेट किया है. गूगल के नए अपडेट ने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देगा. Google ने नए अपडेट में 'AI मोड' को यूजर्स के लिए और भी आसान बनाया है. कंपनी ने घोषणा की है कि यह फीचर अब 7 नई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे लोग अपनी भाषा में स्मार्ट और जल्दी से जल्दी जानकारी हासिल कर सकेंगे. कंपनी ने एआई मोड को 7 नई भारतीय भाषाओं में पेश किया है, जिसमें बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है.

इस नए अपडेट के रोलआउट के साथ भारत भर में लाखों यूजर्स AI से अपनी भाषा में कठिन से कठिन सवाल कर सकेंगे साथ ही उनका जवाब भी पा सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि गूगल उनके सवालों का जवाब भी उन्हीं के भाषा में देगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AI मोड पहले केवल इंग्लिश और हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जा सकता था.

Google का कहना है कि AI मोड के लॉन्च बाद से ही भारत में इसे लेकर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसका इस्तेमाल एजुकेशन और राइटिंग से लेकर प्रोडक्ट को कंपेयर करने और ट्रिप प्लानिंग के लिए किया जा रहा है.

गूगल के मुताबिक नए अपडेट के बाद यूजर्स को मिलने वाली नई भाषा का विस्तार सर्च के लिए कंपनी के कस्टम जेमिनी मॉडल द्वारा संचालित है, जिसे केवल शब्दों का ट्रांसलेसन करने की जगह पर स्थानीय भाषाओं की बारीकियों को समझने के लिए डिजाइन किया गया है. इन नई भाषाओं का रोलआउट अगले सप्ताह से शुरू होगा.

सर्च लाइव फीचर

नए अपडेट के साथ Google ने एआई मोड में एक नया फीचर 'सर्च लाइव' भी जोड़ा है, जो यूजर्स द्वारा सर्च के लिए वॉइस और कैमरा इस्तेमाल करने की सुविधा के साथ आता है.

इसके साथ लोग गूगल से बात कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार रियल-टाइम हेल्प भी पा सकते हैं.

अमेरिका के बाद भारत में शुरू हुआ यह फीचर

अमेरिका के बाहर भारत सर्च लाइव का एक्सपीरियंस करने वाला पहला देश होगा. गूगल का कहना है कि यह फीचर विशेष रूप से डू इट योअरसेल्फ प्रोजेक्ट्स, ट्रबलशूटिंग, स्कूलवर्क और ट्रैवल प्लानिंग के लिए बहुत ही कमाल का है.

सर्च लाइव आज से शुरू हो रहा है और आने वाले सप्ताहों में ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स गूगल ऐप को ओपन कर सर्च बार के नीचे लाइन आइकन बार पर क्लिक कर सकते हैं. इसके साथ ही यूजर्स गूगल लेंस पर जाकर बॉटम में लाइव को सेलेक्ट कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि ये अपडेट्स सर्च को ज्यादा आसान और एक्सेसिबल बनाता है.

