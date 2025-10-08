Advertisement
trendingNow12952799
Hindi Newsटेक

Google ने किया कमाल! अब AI करेगा आपकी भाषा में बात, चुटकियों में मिलेगा हर मुश्किल सवाल का जवाब

Google New Update: गूगल ने लाया नया और धमाकेदार अपडेट! अब यूजर्स अपने सवालों का जवाब अपनी भाषा में पा सकेंगे. कंपनी ने अपने AI मोड को और भी स्मार्ट और आसान बना दिया है. इसके साथ ही गूगल ने सर्च लाइव फीचर भी जोड़ा है. आइए जानते हैं इन फीचर्स की खास बातें.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google ने किया कमाल! अब AI करेगा आपकी भाषा में बात, चुटकियों में मिलेगा हर मुश्किल सवाल का जवाब

Google New Update: दिग्गज टेक कंपनी Google ने अपने प्लेटफॉर्म में बड़ा अपडेट किया है. गूगल के नए अपडेट ने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतर बना देगा.  Google ने नए अपडेट में 'AI मोड' को यूजर्स के लिए और भी आसान बनाया है. कंपनी ने घोषणा की है कि यह फीचर अब 7 नई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे लोग अपनी भाषा में स्मार्ट और जल्दी से जल्दी जानकारी हासिल कर सकेंगे. कंपनी ने एआई मोड को 7 नई भारतीय भाषाओं में पेश किया है, जिसमें बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल है.

इस नए अपडेट के रोलआउट के साथ भारत भर में लाखों यूजर्स AI से अपनी भाषा में कठिन से कठिन सवाल कर सकेंगे साथ ही उनका जवाब भी पा सकेंगे. सबसे खास बात यह है कि गूगल उनके सवालों का जवाब भी उन्हीं के भाषा में देगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि AI मोड पहले केवल इंग्लिश और हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया जा सकता था. 

Google का कहना है कि AI मोड के लॉन्च बाद से ही भारत में इसे लेकर शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसका इस्तेमाल एजुकेशन और राइटिंग से लेकर प्रोडक्ट को कंपेयर करने और ट्रिप प्लानिंग के लिए किया जा रहा है.
गूगल के मुताबिक नए अपडेट के बाद यूजर्स को मिलने वाली नई भाषा का विस्तार सर्च के लिए कंपनी के कस्टम जेमिनी मॉडल द्वारा संचालित है, जिसे केवल शब्दों का ट्रांसलेसन करने की जगह पर स्थानीय भाषाओं की बारीकियों को समझने के लिए डिजाइन किया गया है. इन नई भाषाओं का रोलआउट अगले सप्ताह से शुरू होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सर्च लाइव फीचर 
नए अपडेट के साथ  Google ने एआई मोड में एक नया फीचर 'सर्च लाइव' भी जोड़ा है, जो यूजर्स द्वारा सर्च के लिए वॉइस और कैमरा इस्तेमाल करने की सुविधा के साथ आता है.
इसके साथ लोग गूगल से बात कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार रियल-टाइम हेल्प भी पा सकते हैं.

ये भी पढ़ेंः Google ने यूजर्स को दिया बड़ा तोहफा! मिलने लगा ये iPhone जैसा सेफ्टी फीचर...

अमेरिका के बाद भारत में शुरू हुआ यह फीचर
अमेरिका के बाहर भारत सर्च लाइव का एक्सपीरियंस करने वाला पहला देश होगा. गूगल का कहना है कि यह फीचर विशेष रूप से डू इट योअरसेल्फ प्रोजेक्ट्स, ट्रबलशूटिंग, स्कूलवर्क और ट्रैवल प्लानिंग के लिए बहुत ही कमाल का है.
सर्च लाइव आज से शुरू हो रहा है और आने वाले सप्ताहों में ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इसका इस्तेमाल कर सकेंगे. इसे इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स गूगल ऐप को ओपन कर सर्च बार के नीचे लाइन आइकन बार पर क्लिक कर सकते हैं. इसके साथ ही यूजर्स गूगल लेंस पर जाकर बॉटम में लाइव को सेलेक्ट कर सकते हैं. कंपनी का कहना है कि ये अपडेट्स सर्च को ज्यादा आसान और एक्सेसिबल बनाता है. 

ये भी पढ़ेंः इसे रोको, वरना सब खत्म! AI को लेकर यूट्यूबर MrBeast ने दी चेतावन‍ी, बोला-खतरे में..

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

google updateai modeGoogle Search Live

Trending news

जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
Zuben Garg
जुबीन गर्ग के कजन को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मौत के समय सिंगापुर में ही थे संदीपन
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
Smuggling
इन फिल्म स्टार्स के पास है चोरी की लग्जरी कारें? लैंड क्रूजर, डिफेंडर को लेकर खुलासा
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
Lucknow
अंग्रेजों को दिए कर्ज का ब्याज आज भी वसूलते हैं नवाब, रकम इतनी कि पान भी ना ले पाएं
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
Weather
लैंडस्लाइड, बारिश और... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने