Google ने आसान बनाया Gmail, अब नोटिफिकेशन में ही दे दी खास सुविधा

Google ने अपने Gmail फीचर को अपडेट करते हुए इसे यूजर्स के लिए और सुविधाजनक बनाने की कोशिश की है. अब इस ऐप में एक और नया फीचर जोड़ दिया है, जिसके बाद नोटिफिकेशन में ही खास सुविधा दे दी गई है. चलिए जानते हैं क्या है ये अपडेट.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 24, 2025, 04:45 PM IST
Google अपने Gmail प्लेटफॉर्म को भी यूजर्स के लिए लगातार आसान बनाते हुए कई फीचर्स लॉन्च कर रहा है. अब एक बार फिर से जीमेल यूजर्स के लिए नई अपडेट जारी कर दी गई है. इस नए फीचर के जरिए नोटिफिकेशन को अपडेट किया गया है. दरअसल, अब एंड्रॉयड और iOS यूजर्स को जब भी नए Gmail नोटिफिकेशन के लिए Email दिखेंगे तो यूजर्स उसे नोटिफिकेशन में ही Mark as read कर पाएंगे. इसे सरल भाषा में समझा जाए तो अब किसी भी ईमेल को रीड दिखाने के लिए आपको सीधे Gmail ऐप पर लैंड करने की जरूरत नहीं होगी. चलिए डिटेल में जानते हैं क्या है ये फीचर और कैसे करता है काम.

Gmail नोटिफिकेशन्स में जुड़ा नया फीचर
Gmail यूजर्स जानते होंगे कि अब तक फिलहाल सिर्फ एंड्रॉयड पर ही Gmail नोटिफिकेशन्स के जरिए डिलीट और रिप्लाई करके का क्विक ऑप्शन दिया जात था, लेकिन नया अपडेट आने के बाद गूगल में अब एक और सुविधा को जोड़ दिया गया है. इस नए फीचर को सभी के लिए रोल आउट किया जा रहा है. Google का कहना है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में ये नया फीचर सभी यूजर्स को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया जाएगा.

इन लोगों के काम आएगा फीचर
ये नया फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत काम आने वाला है जो अपने inbox Emails को न तो डिलीट करना चाहते हैं और न ही आर्काइव, बल्कि वह इसे सिर्फ रीड करके छोड़ना चाहते हैं. इसके अलावा आप अपने ईमेल को ओपन करके उसे रीड भी मार्क कर सकते हैं.

नोटिफिकेशन में दिखेगी सेंडर की प्रोफाइल
अपडेट के बाद Gmail यूजर्स को एक और सुविधा मिलने वाली है. दरअसल, अब अगर आपको कोई ईमेल मिलता है तो आप सिर्फ नोटिफिकेशन में ही सेंडर की भी डिटेल देख पाएंगे. यानी नोटिफिकेशन में ही आपको ईमेल सेंडर की प्रोफाइल फोटो भी दिखेगी. ऐसे में आपके यह पहचानना काफी आसान हो जाएगा कि आपको किसने ईमेल भेजा है.

Gmail में जुड़ा Purchases सेक्शन
इतना ही नहीं Google ने अपने यूजर्स के लिए Gmail को और सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें शॉपिंग को लेकर भी कुछ फीचर्स ऐड किए हैं. अब यूजर्स को ऐप में एक खास Purchases सेक्शन भी देखाई दे रहा है. ऐसे में आपके से जुड़े ईमेल्स एक ही जगह पर नदजर आएंगे.

