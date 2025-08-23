Google Veo 3 Free: अब फ्री में बनाए AI Video! जान लीजिए Step By Step Process
Advertisement
trendingNow12893382
Hindi Newsटेक

Google Veo 3 Free: अब फ्री में बनाए AI Video! जान लीजिए Step By Step Process

गूगल ने अपने नए वीडियो जनरेशन AI मॉडल Veo 3 को यूजर्स के लिए फ्री कर दिया है. अब आप इस टूल की सहायता से सिर्फ टेक्स्ट या इमेज प्रॉम्प्ट देकर छोटे हाई-डेफिनिशन वीडियो बना सकते हैं. यह सुविधा Gemini ऐप पर लिमिटेड टाइम के लिए मिल रही है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 23, 2025, 01:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google Veo 3 Free: अब फ्री में बनाए AI Video! जान लीजिए Step By Step Process

Google Veo 3 Free: Google ने अपने नए वीडियो जनरेशन AI मॉडल Veo 3 को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है.  गूगल का यह शक्तिशाली टूल साधारण टेक्स्ट या इमेज प्रॉम्प्ट से हाई-डेफिनिशन वीडियो बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और अभी तक Google AI Pro सब्सक्रिप्शन टियर के जर‍िए यूजर्स के लिए उपलब्ध है. लेकिन इसको लेकर गूगल ने बड़ा ऐलान कर दिया है.  गूगल के अनुसार उसका नया Veo 3 वीडियो बनाने वाला टूल अब कुछ समय के लिए फ्री यूजर्स को भी मिलेगा. इसकी पीछे का कारण है कि गूगल ने इसे सबसे पहले मई 2025 में I/O कॉन्फ्रेंस में दिखाया था. शुरू में यह सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए ही था, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर इसके जैसे ही वाला वीडियो बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ गया.

गूगल के अनुसार उसका वीडियो जेनरेशन मॉडल Veo 3 अब Gemini ऐप पर लिमटेड टाइम के लिए बिलकुल फ्री यूजर्स को मिलेगा. कंपनी के मुताबिक इस वीकेंड ट्रायल में यूज़र्स को 3 बार फ्री वीडियो बनाने का मौका मिलेगा. इसके लिए गूगल Veo 3 Fast Model दे रहा है, जो 8 सेकंड तक के 720p रिज़ॉल्यूशन वाले वीडियो बना सकता है. यह मॉडल स्पीड में तेज है लेकिन इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ी कम रहती है.

ये भी पढ़ेंः बस 1 क्लिक में धुआंधार होगी इंटरनेट स्पीड, जानें वो सीक्रेट ट्रिक जो कंपनियां नहीं बतातीं!

Add Zee News as a Preferred Source

गूगल का नया Veo 3 मॉडल अब Gemini ऐप के जरिए यूज किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन या वेबसाइट पर Gemini ऐप ओपन करना होगा और सर्च बार में मौजूद तीन प्वाइंट वाले मेन्यू पर क्लिक करना होगा. यहां क्लिक करते ही आपको Veo के साथ वीडियो बनाने का नया ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस पर टैप कर आसानी से फ्री में वीडियो बना सकते हैं. जिस पर टैप करके आप फ्री वीडियो बना सकते हैं. 

इसके बाद आपको सीन कैसा हो इसको लेकर जानकारी देनी होगी. इसके लिए आप चाहें तो कोई इमेज या मॉडल भी अपलोड कर सकते हैं. साथ ही आप वीडियो में पसंदीदा विज़ुअल स्टाइल, बैकग्राउंड म्यूजिक, मूड, टाइमिंग और यहां तक कि डायलॉग्स भी जोड़ सकते हैं.

वीडियो के साथ ऑडियो भी करता है सिंक 
Veo 3 की खासियत यह है कि यह वीडियो के साथ सिंक ऑडियो भी तैयार करता है. सभी डिटेल्स देने के बाद कुछ मिनटों में लगभग 8 सेकंड का वीडियो जेनरेट हो जाएगा.

ये भी पढ़ेंः अब Loan के लिए नहीं लगाना होगा बैंकों का चक्कर! Google Pay पर अब मिनटों में मिलेगा

इस तरह दें सकते हैं प्रॉम्प्ट
चांदी का कवच पहने एक योद्धा भोर में धुंध से भरे जादुई जंगल से गुजर रहा है. उसके चारों ओर जुगनू चमक रहे हैं. कैमरा धीरे-धीरे ट्रैक करता है. पृष्ठभूमि में महाकाव्य संगीत बजता है और तलवार खींचते ही आवाज गूंज उठती है.

या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं 
मानसून की बारिश के बीच मुंबई की बिजी सड़कें. लोग छाते लेकर भाग रहे हैं और टैक्सियां पानी से भरे गड्ढों में छप-छप करती निकल रही हैं. बैकग्राउंड में तबले की थाप और सितार की धुन बज रही है, जबकि दूर से हॉर्न और बारिश की आवाजं सुनाई देती है.
इतनी ही कमांड देते ही कुछ सेकेंड में वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

googleGoogle AIGoogle Veo 3

Trending news

ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
Donald Trump
ऐसा नहीं है कि कोई 'कुट्टी' है.. ट्रंप टैरिफ पर क्या है प्लान? विदेश मंत्री ने बताया
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
Raj Thackeray
महाराष्ट्र की राजनीति: पहले CM से मिले राज ठाकरे, अब बेटे ने BJP नेता से की मुलाकात
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
parliament
संसद परिसर के पास फिर मिला एक और संदिग्ध, 2 दिन में दूसरी वारदात
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
Kolhapur
कोल्हापुर में ऐसा क्या हुआ, दो समुदाय हुए हिंसक? गाड़ियों में लगाई आग, कई लोग घायल
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
BJP
BJP को नया राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष कब मिलेगा? बिहार चुनाव आ गया एकदम सामने
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: PM Modi का बड़ा ऐलान, बताया मिशन गगनयान और स्पेस स्टेशन का प्लान
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
;