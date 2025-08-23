Google Veo 3 Free: अब फ्री में बनाए AI Video! जान लीजिए Step By Step Process

Google Veo 3 Free: Google ने अपने नए वीडियो जनरेशन AI मॉडल Veo 3 को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है. गूगल का यह शक्तिशाली टूल साधारण टेक्स्ट या इमेज प्रॉम्प्ट से हाई-डेफिनिशन वीडियो बनाने के लिए डिजाइन किया गया है और अभी तक Google AI Pro सब्सक्रिप्शन टियर के जर‍िए यूजर्स के लिए उपलब्ध है. लेकिन इसको लेकर गूगल ने बड़ा ऐलान कर दिया है. गूगल के अनुसार उसका नया Veo 3 वीडियो बनाने वाला टूल अब कुछ समय के लिए फ्री यूजर्स को भी मिलेगा. इसकी पीछे का कारण है कि गूगल ने इसे सबसे पहले मई 2025 में I/O कॉन्फ्रेंस में दिखाया था. शुरू में यह सिर्फ पेड यूज़र्स के लिए ही था, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर इसके जैसे ही वाला वीडियो बनाने का ट्रेंड तेजी से बढ़ गया.

गूगल के अनुसार उसका वीडियो जेनरेशन मॉडल Veo 3 अब Gemini ऐप पर लिमटेड टाइम के लिए बिलकुल फ्री यूजर्स को मिलेगा. कंपनी के मुताबिक इस वीकेंड ट्रायल में यूज़र्स को 3 बार फ्री वीडियो बनाने का मौका मिलेगा. इसके लिए गूगल Veo 3 Fast Model दे रहा है, जो 8 सेकंड तक के 720p रिज़ॉल्यूशन वाले वीडियो बना सकता है. यह मॉडल स्पीड में तेज है लेकिन इसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ी कम रहती है.

गूगल का नया Veo 3 मॉडल अब Gemini ऐप के जरिए यूज किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले अपने फोन या वेबसाइट पर Gemini ऐप ओपन करना होगा और सर्च बार में मौजूद तीन प्वाइंट वाले मेन्यू पर क्लिक करना होगा. यहां क्लिक करते ही आपको Veo के साथ वीडियो बनाने का नया ऑप्शन दिखाई देगा. आप इस पर टैप कर आसानी से फ्री में वीडियो बना सकते हैं. जिस पर टैप करके आप फ्री वीडियो बना सकते हैं.

इसके बाद आपको सीन कैसा हो इसको लेकर जानकारी देनी होगी. इसके लिए आप चाहें तो कोई इमेज या मॉडल भी अपलोड कर सकते हैं. साथ ही आप वीडियो में पसंदीदा विज़ुअल स्टाइल, बैकग्राउंड म्यूजिक, मूड, टाइमिंग और यहां तक कि डायलॉग्स भी जोड़ सकते हैं.

वीडियो के साथ ऑडियो भी करता है सिंक

Veo 3 की खासियत यह है कि यह वीडियो के साथ सिंक ऑडियो भी तैयार करता है. सभी डिटेल्स देने के बाद कुछ मिनटों में लगभग 8 सेकंड का वीडियो जेनरेट हो जाएगा.

इस तरह दें सकते हैं प्रॉम्प्ट

चांदी का कवच पहने एक योद्धा भोर में धुंध से भरे जादुई जंगल से गुजर रहा है. उसके चारों ओर जुगनू चमक रहे हैं. कैमरा धीरे-धीरे ट्रैक करता है. पृष्ठभूमि में महाकाव्य संगीत बजता है और तलवार खींचते ही आवाज गूंज उठती है.

या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं

मानसून की बारिश के बीच मुंबई की बिजी सड़कें. लोग छाते लेकर भाग रहे हैं और टैक्सियां पानी से भरे गड्ढों में छप-छप करती निकल रही हैं. बैकग्राउंड में तबले की थाप और सितार की धुन बज रही है, जबकि दूर से हॉर्न और बारिश की आवाजं सुनाई देती है.

इतनी ही कमांड देते ही कुछ सेकेंड में वीडियो बनकर तैयार हो जाएगा.