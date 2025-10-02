Google की बड़ी चेतावनी: Oracle डेटा चोरी के नाम पर हैकर्स भेज रहे हैं धमकी भरे ईमेल, जानिए कैसे बचें!

टेक्नोलॉजी की दुनिया में सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा खतरा सामने आया है. Alphabet की कंपनी Google ने हाल ही में चेतावनी दी है कि हैकर्स कई बड़ी कंपनियों के अधिकारियों को धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं. इन ईमेल में हैकर्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने Oracle के बिजनेस एप्लिकेशन से संवेदनशील डेटा चुरा लिया है. Google के मुताबिक, ये ईमेल clop नाम के एक रैंसमवेयर ग्रुप से जुड़े हैं, जो बड़े पैमाने पर साइबर हमलों के लिए जाना जाता है.

clop रैंसमवेयर ग्रुप से जुड़ी धमकियां

Google ने बताया कि इन ईमेल में, जो कई कंपनियों के अधिकारियों को भेजे गए हैं, हैकर्स ने कहा है कि उन्होंने Oracle E-Business Suite से महत्वपूर्ण डेटा चुराया है. इस डेटा को सार्वजनिक न करने के लिए वे फिरौती मांग रहे हैं. हालांकि, Google ने साफ किया है कि अभी तक उनके पास इस बात के पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि ये दावे सच हैं या नहीं. मतलब यह कि यह स्पष्ट नहीं है कि डेटा वाकई चुराया गया है या ये सिर्फ डराने-धमकाने का प्रयास है ताकि कंपनियां पैसों का भुगतान कर दें.

Google ने यह भी नहीं बताया कि कितनी कंपनियां इस हमले की चपेट में आई हैं या किस प्रकार के अधिकारी इन ईमेल का निशाना बने हैं. इसलिए स्थिति अभी पूरी तरह साफ नहीं है.

बढ़ते रैंसमवेयर खतरे

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, रैंसमवेयर ग्रुप जैसे clop अब बड़े और महत्वपूर्ण कॉर्पोरेट सिस्टम्स को निशाना बना रहे हैं. Oracle की E-Business Suite दुनिया भर की कंपनियों में वित्तीय और संचालन से जुड़ा डेटा संभालती है, इसलिए यह हमलावरों के लिए महत्वपूर्ण टारगेट बन गई है.

ऐसे हमलों में हैकर्स या तो असली डेटा चोरी करते हैं या चोरी का दावा कर कंपनियों को डराते हैं ताकि वे फिरौती दें. भले ही कुछ हमलावरों के पास असली डेटा न हो, लेकिन धमकी देने से कंपनियों को वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को भी भारी नुकसान हो सकता है. इसीलिए ये खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं.

कंपनियों के लिए खतरा और सुरक्षा के उपाय

इस तरह की धमकी भरी ईमेल कंपनियों के लिए केवल आर्थिक नुकसान नहीं बल्कि उनके ब्रांड की छवि को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसलिए कंपनियों को चाहिए कि वे साइबर सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दें.

विशेषज्ञों का कहना है कि कर्मचारियों को फिशिंग और स्पैम ईमेल से बचाने के लिए प्रशिक्षण देना जरूरी है. साथ ही, कंपनियों को अपने नेटवर्क की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए मजबूत उपाय अपनाने चाहिए. Google जैसी बड़ी टेक कंपनियां भी ऐसे खतरों को रोकने के लिए लगातार नई तकनीकें और सुरक्षा उपाय विकसित कर रही हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट सुरक्षा जागरूकता सबसे जरूरी है.