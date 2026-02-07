इंसानों की तरह 'दिमाग' लगाएगी Google की ड्राइवरलेस कार! खुद खोजेगी अपना रास्ता, ट्रैफिक का भी निकालेगी 'तोड़'

बिना ड्राइवर वाली कारें अब सिर्फ साइंस-फिक्शन फिल्मों का हिस्सा नहीं रह गई हैं. अब इसको आप कई देशों में आराम से सड़कों दौड़ता देख भी सकते है. ऐसे में गूगल कंपनी ने भी मार्केट में अपनी ऑटोमैटिक कार कंपनी वेमो (Waymo) को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है. कंपनी ने बताया कि कैसे गूगल की ही दूसरी कंपनी डीपमाइंड (DeepMind) का AI मॉडल उनकी रोबोटैक्सी को सुपर स्मार्ट बना रहा है. अब ये कारें न केवल सड़क पर चलेंगी, बल्कि यह इंसानों की तरह उलझी हुई स्थितियों में अपने आप से फैसला भी लेंगी. कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी रोबोटैक्सियों को ऐसे हालात के लिए तैयार करना शुरू भी कर दिया है.

क्या है नया बदलाव?

अब तक ड्राइवरलेस कारों के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि वे सिर्फ पहले से प्रोग्राम किए गए रास्तों और नियमों पर चलती थीं. अगर सड़क पर अचानक कोई अजीब स्थिति आ जाए (जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम या अचानक आया कोई अवरोध) तो ये कारें अक्सर कन्फ्यूज हो जाती थीं. Waymo के अनुसार अब उनका DeepMind का नया AI मॉडल इन्हें एक्सप्लोर (Explore) करने की ताकत देता है. इसका मतलब है कि यह AI कार को पहले ही हजारों ऐसी मुश्किल स्थितियों की प्रैक्टिस करा देता है जो असली दुनिया में आ सकती हैं. यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई नया ड्राइवर ड्राइविंग स्कूल में सिमुलेटर पर हार्ड रास्तों की प्रैक्टिस करता है.

मुश्किल हालात में अब नहीं थम पहिए

कंपनी का कहना है कि यह AI मॉडल वेमो की कारों को लॉन्ग-टेल (Long-tail) स्थितियों के लिए तैयार कर रहा है. टेक की भाषा में लॉन्ग-टेल का मतलब है वे रेयर इवेंट जो रोज नहीं होती हैं. लेकिन जब भी ऐसा होता है तो बहुत खतरनाक हो सकता है. ऐसे में ड्राइवरलेस कारों को उन परिस्थितियों के लिए तैयार करना एक बड़ी परेशानी बन जाता है. Waymo का नया फीचर इसी समस्या को हल करने की कोशिश है.

इसमें क्या होगा खास?

इस नई टेक्नोलॉजी के साथ रोबोटैक्सी कार के सेंसर्स अब केवल चीजों को देखेंगे नहीं, बल्कि उनके अगले कदम का अंदाजा भी लगा पाएंगे. इसके साथ डीपमाइंड का AI डेटा को इतनी तेजी से प्रोसेस करता है कि कार पलक झपकते ही ब्रेक या टर्न लेने का फैसला भी कर सकेगी. साथ ही जितनी ज्यादा कार सड़क पर चलेगी, वह उतना ही नया डेटा सीखेगी और खुद को अपडेट करेगी.

क्या अब भारत की सड़कों पर भी दिखेंगी रोबोटैक्सी?

हालांकि वेमो अभी अमेरिका के कुछ शहरों में ही चल रही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सफलता के बाद यह पूरी दुनिया में अपना विस्तार कर सकती है. भारत जैसे देश में, जहां ट्रैफिक बहुत स्पष्ट नहीं होता है, वहां कारों में इस तरह के एडवांस AI मॉडल ही ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी कामयाब हो सकती है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम ड्राइवरलेस कारों के फ्यूचर के लिए बेहद खास हैं. आने वाले समय में ऐसी टैक्सियां आम लोगों के जिंदगी का हिस्सा बन सकती हैं. Waymo की इस कोशिश को उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है.

