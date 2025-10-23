Google का Quantum Computing में बड़ा कदम: Willow चिप ने सुपरकंप्यूटर को पछाड़ा, सुंदर पिचाई ने दिया ऐसा रिएक्शन

Alphabet Inc. की Google ने अपने “Willow” क्वांटम कंप्यूटिंग चिप पर एक नया एल्गोरिदम “Quantum Echoes” विकसित किया है, जो पारंपरिक सुपरकंप्यूटरों की तुलना में काफी तेज और सक्षम है. Google के CEO सुंदर पिचाई ने इस उपलब्धि को “सत्यापनीय (verifiable) ब्रेकथ्रू” करार दिया.

Quantum Echoes एल्गोरिदम: सुपरकंप्यूटर से 13,000 गुना तेज

सुपरकंप्यूटरों की क्षमता को पार करने वाला यह एल्गोरिदम 13,000 गुना तेज काम करता है. इसे Nature जर्नल में प्रकाशित शोध पत्र में विस्तार से बताया गया है. Google के अनुसार, इस एल्गोरिदम के परिणाम दवा निर्माण (drug discovery) और सामग्री विज्ञान (materials science) में भविष्य में उपयोगी हो सकते हैं. Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, इस क्वांटम तकनीक का व्यावहारिक उपयोग अगले पाँच सालों में संभव है.

सुंदर पिचाई ने बताया Willow चिप का महत्व

सुंदर पिचाई ने X (पूर्व Twitter) पर कहा, “हमारी Willow चिप ने पहली बार सत्यापनीय क्वांटम श्रेष्ठता (verifiable quantum advantage) हासिल की है. Quantum Echoes एल्गोरिदम ने दुनिया के सबसे तेज सुपरकंप्यूटर की तुलना में 13,000 गुना तेज प्रदर्शन किया. यह एल्गोरिदम नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद (nuclear magnetic resonance) का उपयोग करके अणुओं में परमाणुओं की इंटरैक्शन समझ सकता है, जो दवा और सामग्री विज्ञान में नए रास्ते खोलता है.” उन्होंने आगे कहा, “यह परिणाम सत्यापनीय है, यानी इसे अन्य क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा दोहराया जा सकता है या प्रयोगों से प्रमाणित किया जा सकता है. यह क्वांटम कंप्यूटिंग के वास्तविक दुनिया में उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.”

New breakthrough quantum algorithm published in @Nature today: Our Willow chip has achieved the first-ever verifiable quantum advantage. Willow ran the algorithm - which we’ve named Quantum Echoes - 13,000x faster than the best classical algorithm on one of the world's fastest… pic.twitter.com/hTXl9s21Hh — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 22, 2025

Google Quantum AI टीम की टिप्पणियां

Google Quantum AI में स्टाफ रिसर्च वैज्ञानिक टॉम ओ’ब्रायन ने कहा, “सत्यापन (verifiability) का मतलब है कि हम वास्तविक दुनिया में क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग करने के करीब पहुँच रहे हैं. इस परिणाम को हासिल करना हमें मुख्यधारा (mainstream) में ले जाने की दिशा में बड़ा कदम है.”

शेयर मार्केट में Google को फायदा

इस सफलता के बाद Alphabet के शेयर न्यूयॉर्क में 2.4% तक बढ़ गए.

क्वांटम कंप्यूटिंग में प्रतिस्पर्धा

इस उपलब्धि से Google को क्वांटम कंप्यूटिंग की असीम प्रोसेसिंग पावर तक पहुंचने में मदद मिलेगी. Microsoft, IBM और कई स्टार्टअप्स भी इसी लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं. यह उपलब्धि उस दिसंबर की सफलता का अनुसरण करती है, जब Willow चिप ने एक समस्या को 5 मिनट में हल किया, जो सुपरकंप्यूटर के लिए 10 सेप्टिलियन वर्ष लेती.