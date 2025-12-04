Google Search 2025: Dharmendra से लेकर Labubu तक, जानिए भारतीयों ने क्या-क्या किया सर्च

Google Year in Search 2025: Google हर साल की तरह इस बार भी अपनी रिपोर्ट “Year in Search 2025” लेकर आया है, जिसमें बताया गया है कि भारत में पूरे साल क्या-क्या सबसे ज्यादा सर्च किया गया. इस रिपोर्ट में कई कैटेगरीज शामिल हैं- जैसे ट्रेंडिंग सर्च, ओवरऑल AI सर्च और Google का नया “A to Z Search Trends” जिसमें अंग्रेजी के हर अक्षर के साथ एक लोकप्रिय सर्च को जोड़ा गया है. यह रिपोर्ट बताती है कि भारतीय यूजर क्या देख रहे हैं, किस चीज में दिलचस्पी बढ़ रही है और कौन-सी टेक्नोलॉजी या घटना ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी.

2025 में भारत के टॉप ट्रेंडिंग सर्च क्या रहे?

Google की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में भारत में सबसे ज्यादा जो चीज सर्च की गई, वह थी IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग. क्रिकेट भारत में हमेशा से ही सबसे बड़ा आकर्षण है, इसलिए IPL के टॉप पर रहना हैरान करने वाली बात नहीं है. दूसरे स्थान पर रहा Google Gemini, जो गूगल का सबसे लोकप्रिय AI प्लेटफॉर्म बन चुका है. तीसरे स्थान पर रहा Asia Cup, चौथे पर ICC Champions Trophy, और पांचवें पर रहा Pro Kabaddi League. ये सभी स्पोर्ट्स इवेंट दिखाते हैं कि भारत में मनोरंजन और खेल अब भी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले विषय हैं.

Google ने बताया कि छठे नंबर पर रहा महाकुंभ, सातवें पर Women’s World Cup, आठवें पर Elon Musk का AI प्लेटफॉर्म GROK, नौवें पर गाना “Saiyaara” और दसवें नंबर पर अभिनेता Dharmendra का नाम ट्रेंड हुआ. यह लिस्ट दिखाती है कि भारत में क्रिकेट, AI, धार्मिक आयोजन, मनोरंजन और बॉलीवुड सब कुछ एक साथ लोकप्रिय रहे.

AI कैटेगरी में क्या सबसे ज्यादा सर्च हुआ?

Google ने AI से जुड़े टॉप ट्रेंडिंग सर्च भी जारी किए हैं. इसमें सबसे ऊपर रहा Google Gemini, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय AI टूल्स में से एक बन चुका है. दूसरे नंबर पर रहा Gemini AI Photo, तीसरे पर Groke, चौथे पर DeepSeek और पांचवें पर Perplexity. इस लिस्ट से साफ है कि भारत में AI को लेकर रुचि लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा Google AI Studio छठे नंबर पर, ChatGPT सातवें, ChatGPT Ghibli Art आठवें, Flow नौवें और Ghibli Style Image Generator दसवें स्थान पर रहे.

India Trends 2025 में क्या छाया रहा?

भारत के अंदर जो ट्रेंड सबसे ज्यादा वायरल रहे, उनमें पहला स्थान Gemini Trend का रहा. इसके बाद Ghibli Trend दूसरे स्थान पर रहा, तीसरे पर 3D Model Trend, चौथे पर Gemini Saree Trend और पांचवें पर Action Figure Trend रहा. यह साफ करता है कि भारत में AI जनरेटेड फैशन और डिजिटल आर्ट कंटेंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.

Google का A to Z Trending Search लिस्ट क्या है?

Google ने इस बार “A to Z in Search 2025” भी जारी किया है, जिसमें हर अक्षर के साथ वह सर्च जुड़ा है जो 2025 में सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ. Google ने बताया कि A अक्षर के साथ Anil Padda और Ahan Pandey जुड़े, B अक्षर के साथ Bryan Johnson का Nikhil Kamath के पॉडकास्ट पर आना, C पर Ceasefire, D पर Dharmendra, E पर Earthquake Near Me, F पर Final Destination और Floodlighting, G पर Google Gemini, H पर Haldi Trend, I पर IPL, J पर Jeremiah और Rodriguez ट्रेंड हुए. K पर Kantara, L पर Labubu, M पर Mahakumbh, N पर Nano Banana Trend, O पर Operation Sindoor रहा.

आगे बताया गया कि P और Q के लिए Phu Quoc ट्रेंड हुआ, R पर Ranveer Allahbadia, S पर Squid Game और Sunita Williams का नाम आया. T और U पर Thekua और Ukadiche Modak रहे, V पर Vaibhav Suryavanshi, W पर Women’s World Cup और Waqf Bill, X पर X’s Grok, Y पर Yorkshire Pudding और Z पर Zubin Gurg ट्रेंड हुआ.