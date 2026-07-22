/क्या आपको भी आया Google का 45 दिन वाला Warning Email? सावधान, उड़ सकता है फोन का डेटा

अगर आप भी Android स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको हाल ही में Google की तरफ से एक महत्वपूर्ण मेल या नोटिफिकेशन मिला होगा. इस 45-दिन के चेतावनी अलर्ट (45-day warning) ने लाखों स्मार्टफोन यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है. असल में Google अपने क्लाउड बैकअप नियमों में एक बड़ा बदलाव कर रहा है. अगर आपके पास भी अपने 15GB फ्री स्टोरेज का बैकअप फुल होने का डर है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. इस आर्टिकल में हम आसान शब्दों में बताएंगे कि नया नियम क्या है और आप अपने फोन के डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.
Google अब अपने क्लाउड बैकअप काउंटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव कर रहा है. अब आपके Android फोन का सारा बैकअप डेटा उस 15GB फ्री स्टोरेज कोटा में काउंट होगा जो आपको Gmail, Google Photos और Google Drive के लिए मिलता है. पहले SMS, कॉल हिस्ट्री और डिवाइस सेटिंग्स जैसे कुछ बैकअप आइटम अलग से ट्रीट किए जाते थे. लेकिन नए नियम लागू होने के बाद सब कुछ उसी 15GB फ्री स्पेस में से कटेगा.
Google का कहना है कि ज्यादातर लोगों पर इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा. एक रिपोर्ट के मुताबिक औसत यूजर के स्टोरेज में सिर्फ 40MB तक का ही इजाफा होगा. हालांकि जिन यूजर्स का 15GB फ्री कोटा पहले से ही 90% से ज्यादा भरा हुआ है उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है. अगर आपका स्टोरेज फुल हो जाता है तो फोन का ऑटोमैटिक बैकअप लेना तुरंत बंद हो जाएगा.
अच्छी खबर यह है कि Google ने यूजर्स को बेहतर कंट्रोल देने के लिए Android सेटिंग्स में नए विकल्प जोड़े हैं. अब आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको किस डेटा का बैकअप क्लाउड पर रखना है और किसका नहीं. आप चाहें तो SMS, MMS, कॉल हिस्ट्री या ऐप्स का बैकअप बंद भी कर सकते हैं. इसके लिए फोन की Settings > Google > Backup में जाकर बदलाव कर सकते हैं.
1. Google Photos को क्लीन करें: सबसे ज्यादा स्टोरेज फोटो और भारी वीडियो लेते हैं. गैर-जरूरी और धुंधली तस्वीरों को तुरंत डिलीट कर दें.
2. Gmail में बड़े ईमेल हटाएं: Gmail सर्च बार में has:attachment टाइप करें और बड़े फाइल्स वाले पुराने मेल्स डिलीट करके Trash फोल्डर खाली करें.
3. पुराने बैकअप डिलीट करें: अगर आप पहले कोई दूसरा फोन इस्तेमाल करते थे तो उसका पुराना बैकअप Google Drive में जाकर डिलीट कर दें.
4. बैकअप लिमिट सेट करें: गैर-जरूरी ऐप्स और मीडिया का ऑटो-बैकअप बंद कर दें.