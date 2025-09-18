Nano Banana चलाकर Nvidia CEO बोले- कोई कैसे प्यार न करे... Sundar Pichai ने दिया ऐसा रिएक्शन
Nano Banana चलाकर Nvidia CEO बोले- कोई कैसे प्यार न करे... Sundar Pichai ने दिया ऐसा रिएक्शन

अब इस टूल के फैन सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि बड़ी टेक कंपनियों के CEO भी बन चुके हैं. Nvidia के CEO Jensen Huang और Google/Alphabet के CEO Sundar Pichai ने इस टूल की जमकर तारीफ की है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:28 AM IST
Nano Banana चलाकर Nvidia CEO बोले- कोई कैसे प्यार न करे... Sundar Pichai ने दिया ऐसा रिएक्शन

गूगल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम (Google DeepMind) द्वारा बनाए गए एक नए AI टूल “Nano Banana” ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. इतना ही नहीं, अब इस टूल के फैन सिर्फ आम लोग नहीं, बल्कि बड़ी टेक कंपनियों के CEO भी बन चुके हैं. Nvidia के CEO Jensen Huang और Google/Alphabet के CEO Sundar Pichai ने इस टूल की जमकर तारीफ की है.

Jensen Huang ने क्या कहा?
लंदन में एक टेक इवेंट के दौरान Jensen Huang ने कहा: “How could anyone not love Nano Banana? I mean Nano Banana, how good is that? Tell me it’s not true!” उन्होंने आगे कहा: “मैंने DeepMind के CEO Demis Hassabis से भी कहा, ‘Nano Banana कितना कमाल का है!’” उनकी यह बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा. यह वीडियो और स्टेटमेंट वायरल हो गया.

Sundar Pichai ने कैसे रिएक्ट किया?
Google DeepMind की Nicole Brichtova ने जब इस बारे में X (Twitter) पर पोस्ट किया कि 'Jensen Huang being a Nano Banana fan made my day',
तो Sundar Pichai ने उसका जवाब देते हुए लिखा: 'Mine too.' यानि 'मेरे लिए भी ये दिन बना देने वाला पल था.' उनका यह छोटा सा ट्वीट सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है और हजारों व्यूज़ मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया पर कैसा रहा रिएक्शन?
Nano Banana को लेकर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं. कुछ मजेदार रिएक्शन देखें:
• “Nano Banana वाकई रेवोल्यूशनरी है.”
• “इसकी cost-efficiency कमाल की है, बाकी AI टूल्स के मुकाबले!”
• “Sundar, अब Nano Banana के बाद क्या नया लाओगे?”
• “हम इसे रोक ही नहीं पा रहे, लोग पागल हो रहे हैं Nano Banana के लिए!”

AI और Jensen Huang
Jensen Huang पहले भी कह चुके हैं कि उन्हें AI टूल्स अपने रोज़मर्रा के कामों में बहुत उपयोगी लगते हैं. उन्होंने कहा: “AI वर्ड प्रोसेसर मेरे बारे में जानता है और मेरी सोच के अनुसार काम करता है. ये मेरा ‘thinking partner’ है.” उन्होंने बताया कि इससे उनका समय भी बचता है और क्वालिटी भी बेहतर होती है.

Nano Banana आखिर है क्या?
Nano Banana एक AI image generator टूल है, जो Google Gemini से जुड़ा है. यह टूल इतने रियलिस्टिक और फनी इमेज बना सकता है कि लोगों को देखते ही हंसी आ जाती है – और साथ ही टेक्नोलॉजी की ताकत भी समझ आती है.

