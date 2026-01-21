Google Assistant की छुट्टी! अब आ रहा है 'इंसानी दिमाग' वाला नया Gemini AI, खुद लेगा आपके सारे फैसले

Google अपने Gemini AI असिस्टेंट को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी Android डिवाइसेज पर Google Assistant को धीरे-धीरे हटाकर Gemini को उसकी जगह देने की प्लानिंग कर रही है. इसी दिशा में Google कुछ ऐसे नए और एडवांस फीचर्स टेस्ट कर रहा है, जो Gemini को ज्यादा बातचीत करने वाला, खुद से पहल करने वाला और जटिल काम संभालने में ज्यादा स्मार्ट बना सकते हैं.

Android ऐप के कोड में मिले बड़े संकेत

लेटेस्ट Google ऐप फॉर Android के कोड को खंगालने वाले लोगों को इस अपग्रेड से जुड़े कई अहम सुराग मिले हैं. इन कोड स्ट्रिंग्स से साफ संकेत मिलता है कि Google अब सिर्फ एक सिंपल वॉयस असिस्टेंट नहीं, बल्कि एक नेक्स्ट-जेन AI एक्सपीरियंस तैयार करना चाहता है. आमतौर पर जब ऐसे फीचर्स कोड में दिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी बैकग्राउंड में उनका परीक्षण कर रही है.

Gemini Labs: AI एक्सपेरिमेंट्स का नया ठिकाना

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google ऐप में “Gemini Labs” नाम का एक नया सेक्शन देखा गया है. यह काफी हद तक Google Labs जैसा लगता है, जहां कंपनी पब्लिक लॉन्च से पहले नए और एक्सपेरिमेंटल फीचर्स आजमाती है. कोड में “assistant robin” नाम का भी जिक्र है, जिसे अंदरूनी तौर पर Gemini से जोड़ा जा रहा है. इससे साफ है कि Google चाहता है कि Android में Gemini की भूमिका और भी बड़ी हो.

Gemini Live को मिलेगा नया दम

सबसे बड़ा बदलाव Gemini Live में देखने को मिल सकता है. यह Gemini का रियल-टाइम वॉयस चैट मोड है, जिसे और ज्यादा पावरफुल बनाने की तैयारी चल रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, Gemini Live में अब मल्टीमॉडल मेमोरी जोड़ी जा सकती है, यानी यह आपके कैमरे या स्क्रीन पर दिख रही चीजों को याद रख पाएगा. इसके अलावा, शोर-शराबे वाली जगहों पर भी बेहतर काम करने की क्षमता और कैमरे से कुछ देखते ही खुद से जवाब देने जैसी खूबियां भी शामिल हो सकती हैं. इतना ही नहीं, Gemini आपके दूसरे Google ऐप्स से जानकारी लेकर ज्यादा पर्सनलाइज्ड जवाब भी दे सकता है.

Live Thinking Mode: जवाब देने से पहले सोचेगा AI

एक और दिलचस्प फीचर है Live Thinking Mode. इसका मतलब है कि Gemini Live जवाब देने से पहले थोड़ा “सोचेगा” और फिर ज्यादा गहराई और समझ के साथ प्रतिक्रिया देगा. अभी यह फीचर Gemini ऐप में टेक्स्ट मोड के लिए मौजूद है, लेकिन अब Google इसे लाइव वॉयस चैट में भी लाने की तैयारी में दिख रहा है. इससे AI के जवाब ज्यादा इंसानी और समझदार लग सकते हैं.

Deep Research से बदलेगा रिसर्च का तरीका

Google Gemini में “Deep Research” नाम का एक फीचर भी टेस्ट किया जा रहा है. इसके जरिए यूजर जटिल रिसर्च टास्क सीधे Gemini को सौंप सकेंगे. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह फीचर कैसे काम करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि यह स्टूडेंट्स, जर्नलिस्ट्स और प्रोफेशनल्स के लिए काफी काम का हो सकता है.

Agent-like AI: फोन खुद चलाएगा Gemini?

सबसे ज्यादा चर्चा जिस फीचर की हो रही है, वह है Gemini का एजेंटिक या agent-like मोड. इस मोड में Gemini सिर्फ सलाह देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खुद आपके फोन पर काम भी कर सकेगा. जैसे सेटिंग्स बदलना, ऐप्स खोलना या रोजमर्रा के छोटे-मोटे काम अपने आप करना. अगर यह फीचर सच में लॉन्च होता है, तो यह AI असिस्टेंट्स की दुनिया में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

लॉन्च को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार

हालांकि, फिलहाल यह साफ कर देना जरूरी है कि ये सभी फीचर्स अभी सिर्फ कोड में नजर आए हैं. Google ने इनका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है. कई बार कंपनी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करती है, जो बाद में कभी लॉन्च ही नहीं होते. इसलिए फिलहाल ज्यादा उत्साहित होने के बजाय Google के आधिकारिक बयान का इंतजार करना ही समझदारी होगी.