10 लाख जीत चुके हैं आप... इस कांड ने उड़ाई मिडिल क्लास वालों की नींद! जानिए इस Scam के बारे में A To Z

अगर आपके मोबाइल पर अचानक कोई मैसेज आए कि आपने बिना किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिए ₹10 लाख जीत लिए हैं, तो सतर्क हो जाइए. यह कोई खुशखबरी नहीं, बल्कि भारत में तेजी से फैल रहा एक नया टेलीकॉम स्कैम है. सरकारी एजेंसियां और साइबर सुरक्षा से जुड़े विभाग लगातार लोगों को ऐसे मैसेज से सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं. इस तरह के मैसेज का मकसद लोगों में उत्साह और जल्दबाजी पैदा करके उनकी निजी और वित्तीय जानकारी चुराना होता है.

क्या है “You won Rs. 10 lakh” टेलीकॉम स्कैम?

यह स्कैम आमतौर पर SMS, WhatsApp मैसेज या ऑटोमेटेड कॉल से शुरू होता है. इसमें यूजर को बताया जाता है कि उसने ₹10 लाख या उससे मिलती-जुलती बड़ी रकम जीत ली है. मैसेज में दावा किया जाता है कि यह इनाम किसी टेलीकॉम ऑफर, लकी ड्रॉ या कस्टमर एनिवर्सरी बेनिफिट से जुड़ा है. खास बात यह होती है कि मैसेज में लिखा जाता है कि इनाम जीतने के लिए यूजर ने कुछ भी नहीं किया, जिससे शक कम हो जाए.

जैसे ही यूजर इस मैसेज का जवाब देता है या दिए गए लिंक पर क्लिक करता है, ठग उससे आधार नंबर, पैन डिटेल्स, बैंक अकाउंट की जानकारी या OTP जैसी संवेदनशील जानकारी मांगने लगते हैं. कई मामलों में यह भी कहा जाता है कि इनाम की रकम रिलीज करने के लिए “प्रोसेसिंग फीस” या “टैक्स” के नाम पर एक छोटी राशि जमा करनी होगी.

कैसे डर और जल्दबाजी का फायदा उठाते हैं ठग

टेलीकॉम स्कैम करने वाले लोग मनोवैज्ञानिक दबाव का पूरा इस्तेमाल करते हैं. मैसेज में अक्सर लिखा होता है कि इनाम कुछ ही घंटों में एक्सपायर हो जाएगा या अगर तुरंत वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा. इस तरह की चेतावनी यूजर को बिना सोचे-समझे कदम उठाने पर मजबूर कर देती है.

कई बार स्कैमर खुद को सरकारी विभाग या टेलीकॉम कंपनी का प्रतिनिधि बताकर बात करते हैं. वे नकली लोगो, ऑफिशियल जैसी भाषा और फर्जी कस्टमर केयर नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मैसेज या कॉल असली लगे और यूजर को भरोसा हो जाए.

तेजी से क्यों फैल रहा है यह स्कैम

आज मोबाइल नंबर बैंकिंग, UPI पेमेंट और डिजिटल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है, जिससे टेलीकॉम फ्रॉड पहले से ज्यादा असरदार हो गया है. साइबर अपराधी लीक हुए डेटा या रैंडम नंबर जनरेट करके एक साथ हजारों लोगों तक पहुंच जाते हैं. चूंकि इस स्कैम में किसी तरह की तकनीकी हैकिंग की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे बार-बार दोहराना और बड़े स्तर पर फैलाना आसान हो जाता है. सरकारी एजेंसियों का कहना है कि ऐसे स्कैम तकनीकी चालाकी से ज्यादा लोगों के लालच और उत्साह पर निर्भर करते हैं. यही वजह है कि सतर्क रहने वाले लोग भी कई बार इनके जाल में फंस जाते हैं.

ऐसे टेलीकॉम स्कैम से खुद को कैसे सुरक्षित रखें

यूजर्स को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी असली इनाम बिना किसी भागीदारी के नहीं दिया जाता. अगर कोई मैसेज बिना किसी संदर्भ के बड़ी रकम जीतने का दावा करता है, तो उसे तुरंत संदिग्ध मानना चाहिए. अनजान लिंक पर क्लिक न करें, अपनी निजी जानकारी साझा न करें और किसी को भी OTP न बताएं.

अगर आपको ऐसा कोई मैसेज या कॉल मिले, तो उसे अपने टेलीकॉम ऑपरेटर या साइबरक्राइम अधिकारियों को रिपोर्ट करें. शांत रहना, आधिकारिक सोर्स से जानकारी की पुष्टि करना और जल्दबाजी में कोई फैसला न लेना ही इस तरह के टेलीकॉम स्कैम से बचने का सबसे कारगर तरीका है.