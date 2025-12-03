Sanchar Saathi: क्या Apple मानेगा सरकारी आदेश? जानिए क्या बोल रहे है एप्पल के करीबी

Apple on Sanchar Saathi App: भारत सरकार ने जब से सभी स्मार्टफोन में अपना साइबर सिक्योरिटी ऐप Sanchar Saathi अनिवार्य करने का आदेश दिया है तभी से टेक इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है. सरकार के आदेश के मुताबिक यह ऐप हर नए फोन में प्री-इंस्टॉल होगा और पुराने फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भेजा जाएगा. लेकिन इस आदेश को मानने से Apple ने साफ इनकार कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि कंपनी सरकार को बता रही है कि ऐसे जबरदस्ती ऐप इंस्टॉलेशन से यूजर की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है. यह खुलासा टेक जगत में नई चर्चा छेड़ रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टेक जगत का दिग्गज Apple ने भारत सरकार के इस आदेश का पालन करने से मना कर दिया है. रॉयटर्स के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक Apple भारत सरकार को यह बताने की योजना बना रहा है कि वह प्राइवेसी और सुरक्षा चिंताओं के कारण इस तरह के नियमों का पालन नहीं करता है. रायटर्स की रिपोर्ट के अनुसार Apple इस मामले को लेकर अदालत नहीं जाएगा और न ही कोई पब्लिक स्टैंड लेगा.

ऐपल ने मना क्यों किया?

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसा ऐपल किसी भी देश के इस तरह के आदेश का पालन नहीं करता है. कंपनी का इससे पीछे का तर्क होता है कि ऐसा करने से उसके iPhone की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को बहुत नुकसान पहुंच सकता है. ऐपल का पूरा सिस्टम यानी iOS बहुत सख्ती से बंद होता है. कोई भी बाहर का ऐप उसमें जल्दी एंट्री नहीं पा सकता है. ऐपल को डर है कि अगर सरकारी ऐप को जबरदस्ती डालेंगे तो हैकर्स को मौका मिल सकता है. यूजर्स का प्राइवेट डेटा खतरे में आ सकता है. इसलिए ऐपल ने साफ मना कर दिया.

क्या है संचार साथी ऐप?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संचार साथी ऐप भारत सरकार का ऐप है जिसका मुख्य उद्देश्य चोरी हुए या खोए हुए फोन को उनके IMEI नंबर के जरिए ट्रैक करना और ब्लॉक करना है. यह ऐप अभी App Store और Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है.

निगरानी और जासूसी का डर

भारत सरकार का यह आदेश 28 नवंबर को फोन बनाने वाली कंपनियों को निजी तौर पर जारी किया गया था. इस पर कड़ी आपत्ति जताई जा रही है क्योंकि विशेषज्ञों को चिंता है कि संचार साथी को इसके बताए गए एंटी-थेफ्ट उद्देश्यों के अलावा, निगरानी या ट्रैकिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है.

हालांकि भारत के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को टिप्पणी की कि यह ऐप पूरी तरह से वैकल्पिक है. अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं.

तो क्या भारत में बैन होगा Apple?

फिलहाल अभी तक Apple की ओर से इसको लेकर कोई आफिशियल बयान सामने नहीं आया है. Apple के करीबियों का मानना है कि कंपनी पर्दे के पीछे से सरकार के साथ बातचीत करने की कोशिश करेगी. लेकिन अगर यह गतिरोध जारी रहता है और सरकार अपने आदेश पर कायम रहती है तो Apple के लिए भारत में अपने व्यापार मॉडल को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है.

