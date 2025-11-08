खतरे में आपका फोन! सरकार की चेतावनी Samsung, Xiaomi, OnePlus...यूजर्स तुरंत करें ये काम, नहीं तो...

CERT-In Warning: अगर आप भी स्मार्टफोन यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. भारत सरकार ने एंड्रॉयड फोन के लिए खतरनाक चेतावनी जारी कर दी है. भारत सरकार की साइबर सुरक्षा टीम CERT-In के अनुसार लाखों स्मार्टफोन यूजर्स पर बड़ा खतरा है और वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं. CERT-In द्वारा जारी की गई चेतावनी के अनुसार कुछ फोन्स में ऐसे सेफ्टी कमियां पाई गई हैं जिनका इस्तेमाल करके हैकर्स आपके डिवाइस तक पहुंच सकते हैं. इससे आपको प्राइवेट डेटा भी चोरी हो सकता है या फिर मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये खतरे सामान्य यूजर्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं. अगर आप Android फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत अपने सिस्टम और एप्लिकेशन को अपडेट कर लें. साथ ही अनजान सोर्स से आने वाली फाइल डाउनलोड करने से भी बचें. आइए आज के इस आर्टिकल में हम विस्तार से जानते हैं इस खतरे से बचने के लिए क्या करें.

कौन-से डिवाइस हैं प्रभावित?

CERT-In के मुताबिक यह समस्या Android के वर्जन 13, 14, 15, और 16 को प्रभावित करती है. इसका मतलब है कि मार्केट में मौजूद ज्यादातर स्मार्टफोन और टैबलेट्स इस खतरे की चपेट में आ सकते हैं. CERT-In के अनुसार Samsung, OnePlus, Xiaomi, Realme, Motorola, Vivo, Oppo, और Google Pixel जैसे लगभग सभी बड़े ब्रांड्स के डिवाइस प्रभावित हो सकते हैं.

खामियों के पीछे कौन?

ये सेफ्टी कमियों के पीछे कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वेंडर्स के कंपोनेंट्स से जुड़े हैं, जिनमें Qualcomm, MediaTek, NVIDIA, Broadcom, और UNISOC शामिल हैं. ये कंपोनेंट्स आम तौर पर Android-पावर्ड स्मार्टफोन, वियरेबल्स और IoT डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं.

ये खतरे Google के नवंबर 2025 Android Security Bulletin में पहचाने गए थे. इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स डिवाइस पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं. यहां तक की मैलवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं या आपके प्राइवेट जानकारी तक पहुंच सकते हैं.

क्या हो सकता है नुकसान?

CERT-In ने इस खतरे को हाई रिस्क बताया है. साइबर क्रिमिनल इन कमजोरियों का फायदा उठाकर आपका पर्सनल या फाइनेंसिलयल डेटा चोरी कर सकते हैं. इसके साथ ही आपके क्लाउड अकाउंट तक पहुंच सकते हैं.

बचने के लिए क्या करें

CERT-In ने सभी यूजर्स को तुरंत सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है:

लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट आते ही तुरंत इंस्टॉल करें.

थर्ड-पार्टी या से एप्लिकेशन डाउनलोड करने से बचें.

सिस्टम और ऐप्स के ऑटोमैटिक अपडेट को हमेशा ऑन रखें.

सुरक्षा खतरों को स्कैन करने के लिए Google Play Protect का इस्तेमाल करें.

Email या टेक्स्ट मैसेज में आने वाले अनजान लिंक्स या अटैचमेंट्स को ओपन करने से बचें.

