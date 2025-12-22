आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं ये 3 Apps! आपके फोन में तो नहीं? तुरंत देखें और करें डिलीट

Advertisement
स्क्रीन-शेयरिंग और रिमोट एक्सेस ऐप्स आम यूजर्स के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. साइबर अपराधी इन ऐप्स का इस्तेमाल लोगों को जाल में फंसाने के लिए कर रहे हैं. जैसे ही कोई यूजर ऐसे ऐप के जरिए अपने फोन की स्क्रीन शेयर करता है, ठग को फोन का रियल-टाइम कंट्रोल मिल जाता है. 

Dec 22, 2025
भारत में स्मार्टफोन अब सिर्फ कॉल या मैसेज का जरिया नहीं रह गया है. बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफिस का काम, टिकट बुकिंग और रोजमर्रा की बातचीत तक सब कुछ मोबाइल फोन पर ही निर्भर हो चुका है. लेकिन जैसे-जैसे स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ा है, वैसे-वैसे ऑनलाइन फ्रॉड, स्पैम कॉल और साइबर अपराध के मामले भी तेजी से बढ़े हैं. आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार समय-समय पर चेतावनी और अलर्ट जारी करती रहती है. हाल ही में Indian Cybercrime Coordination Centre यानी I4C ने कुछ मोबाइल ऐप्स को लेकर एक नया और गंभीर अलर्ट जारी किया है.

स्क्रीन-शेयरिंग ऐप्स से बड़ा प्राइवेसी खतरा
I4C के मुताबिक, स्क्रीन-शेयरिंग और रिमोट एक्सेस ऐप्स आम यूजर्स के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. साइबर अपराधी इन ऐप्स का इस्तेमाल लोगों को जाल में फंसाने के लिए कर रहे हैं. जैसे ही कोई यूजर ऐसे ऐप के जरिए अपने फोन की स्क्रीन शेयर करता है, ठग को फोन का रियल-टाइम कंट्रोल मिल जाता है. इसका मतलब यह है कि स्कैमर आपके फोन पर हो रही हर गतिविधि को देख और कंट्रोल कर सकता है.

एक बार एक्सेस मिला तो सब कुछ हो सकता है लीक
I4C की चेतावनी के अनुसार, जैसे ही किसी स्कैमर को स्क्रीन-शेयरिंग ऐप के जरिए फोन का एक्सेस मिल जाता है, वह आपके फोन में मौजूद हर चीज देख सकता है. इसमें आपके मैसेज, बैंकिंग ऐप्स, OTP, पासवर्ड और निजी जानकारी तक शामिल होती है. कई मामलों में देखा गया है कि लोग कुछ ही मिनटों में अपनी गाढ़ी कमाई गंवा बैठते हैं और उन्हें तब तक पता भी नहीं चलता, जब तक अकाउंट खाली नहीं हो जाता.

सरकार ने किन 3 ऐप्स को बताया खतरनाक
सरकार ने कुछ लोकप्रिय स्क्रीन-शेयरिंग ऐप्स के नाम लेकर चेतावनी दी है, जिनका गलत इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है. इनमें AnyDesk, TeamViewer और QuickSupport जैसे ऐप्स शामिल हैं. ये ऐप्स असल में टेक्निकल सपोर्ट के लिए बनाए गए हैं, लेकिन साइबर ठग इन्हीं का इस्तेमाल करके लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं. इसलिए अगर ये ऐप्स आपके फोन में बिना किसी जरूरी वजह के मौजूद हैं, तो इन्हें तुरंत हटाना सुरक्षित माना जा रहा है.

स्कैमर्स कैसे फंसाते हैं लोगों को
साइबर ठग आमतौर पर खुद को बैंक अधिकारी, कस्टमर केयर एजेंट या किसी सरकारी विभाग का प्रतिनिधि बताकर लोगों से संपर्क करते हैं. वे किसी समस्या का डर दिखाकर यूजर से स्क्रीन-शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करने को कहते हैं. जैसे ही ऐप इंस्टॉल होता है, स्कैमर बैंक ट्रांजैक्शन देख सकता है, OTP और पासवर्ड चुरा सकता है, निजी फोटो और मैसेज एक्सेस कर सकता है और बिना यूजर की जानकारी के पैसे ट्रांसफर कर सकता है. कई बार यह सब कुछ मिनटों में हो जाता है.

स्मार्टफोन यूजर्स को क्या सावधानी बरतनी चाहिए
सरकार और साइबर एक्सपर्ट्स की सलाह है कि अगर स्क्रीन-शेयरिंग ऐप्स की बिल्कुल जरूरत न हो, तो उन्हें फोन से हटा देना चाहिए. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहिए और ऐप को मिलने वाली परमिशन जरूर जांचनी चाहिए. OTP, बैंक डिटेल्स या निजी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए, चाहे सामने वाला खुद को कितना भी भरोसेमंद क्यों न बताए.

साइबर फ्रॉड का शिकार होने पर क्या करें
अगर कोई व्यक्ति साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाता है, तो उसे तुरंत www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करनी चाहिए. इसके अलावा राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके भी मदद ली जा सकती है. सरकार का मकसद इन चेतावनियों के जरिए भारतीय नागरिकों को बढ़ते साइबर खतरों से सुरक्षित रखना है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

dangerous apps, AnyDesk fraud, TeamViewer scam

