/Telegram यूजर्स को केंद्र सरकार का बड़ा झटका: 4,996 चैनल्स और 1,263 वेबसाइट्स रातोंरात ब्लॉक, जानिए क्यों

अगर आप भी टेलीग्राम या अनधिकृत वेबसाइट्स से नई फिल्में और सीरीज डाउनलोड करके देखते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर पायरेटेड फिल्मों के अवैध कारोबार को खत्म करने के लिए अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल स्ट्राइक की है. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने लोक सभा में एक लिखित जवाब में खुलासा किया कि सरकार ने 4,996 टेलीग्राम चैनल्स और 1,263 वेबसाइटों पर तुरंत बैन लगा दिया है. इस पूरी कार्रवाई में कुल 7,393 लिंक्स को इंटरनेट से हटा दिया गया है ताकि फिल्म मेकर्स के कॉपीराइट और कमाई को नुकसान से बचाया जा सके.
डिजिटल दुनिया में फिल्मों की पायरेसी करने वालों के खिलाफ केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह अहम जानकारी साझा की. सरकार ने टेलीग्राम जैसे बिचौलियों और थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से फिल्मों के अनधिकृत प्रसार को रोकने के लिए कानूनी ढांचे को बेहद मजबूत कर दिया है.
संसद में जनसेना पार्टी के सांसद बालाशोउरी वल्लभनेनी द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने बताया कि अब तक कुल 7,393 URLs को डिसेबल किया गया है. इसमें पाइरेटेड फिल्में और शो शेयर करने वाले 4,996 Telegram चैनल्स और 1,263 पाइरेसी वेबसाइट्स शामिल हैं. टेक कंपनियों और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को इन सभी प्लेटफॉर्म्स को तुरंत बंद करने का सख्त आदेश जारी किया गया है.
इस सख्त कार्रवाई के पीछे सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 में किया गया ऐतिहासिक संशोधन है. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2023 के तहत धारा 7(1B)(ii) को शामिल किया गया है. यह धारा आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79(3) के साथ मिलकर सरकार को उन बिचौलियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का अधिकार देती है जो पायरेटेड सामग्री को होस्ट या शेयर करते हैं.
सूच्य प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए यह अनिवार्य है कि जब भी उनके ध्यान में किसी अवैध या पायरेटेड कंटेंट की बात आए तो उसे तुरंत हटा दिया जाए. जैसे ही किसी कॉपीराइट धारक की ओर से फिल्म पाइरेसी की शिकायत मिलती है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तुरंत टेक कंपनियों को नोटिस जारी करता है.
मंत्रालय ने इस पूरी प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए एक आंतरिक तंत्र स्थापित किया है. फिल्मों की देखरेख करने वाले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (Joint Secretary) को सीधे टेकडाउन नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है. अब अदालत के लंबे चक्कर के बिना भी आधिकारिक नोटिस के जरिए पायरेटेड कंटेंट के लिंक्स को पलक झपकतें ब्लॉक किया जा सकता है.